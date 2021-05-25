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Аль-Хелаифи хочет сделать «ПСЖ» более французским. Трансферные цели – Варан и Камавинга
25 мая 16:41
автор: Артем Зибрак
автор фото: Marca

Аль-Хелаифи хочет сделать «ПСЖ» более французским. Трансферные цели – Варан и Камавинга

Концепция сборной мира в Париже себя не оправдывает.

Глобализация и свободный рынок трансферов сделали европейский причудливым. В составе «Милана», выигравшего в 1990 году Кубок европейских чемпионов, было только три иностранца (зато каких!) – голландцы Франк Райкард, Марко ван Бастен и Рууд Гуллит. Сегодня же большинство топ-клубов похожи на десять различных вариантов сборных мира в зависимости от бюджета и таланта менеджмента. Особенно нелепо это смотрится в отношении «ПСЖ».

Судите сами. Практически не имеющий финансовых ограничений топ-клуб, представляющий европейский Клондайк талантливых футболистов (лигу 1), битком забит иностранцами, при том, что весь остальной цивилизованный мир пытается заманить к себе французских игроков, а местная сборная не только чемпион мира, но и вообще самая крутая по подбору исполнителей команда не только на национальном, но и большинстве молодежных уровней.

В результате почти все французские суперзвезды играют за границей: Рафаэль Варан и Ферлан Менди представляют «Реал», Кингсли Коман и Люка Эрнандес – «Баварию», Поль Погба и Антони Марсьяль – «Манчестер Юнайтед», Антуан Гризманн и Усман Дембеле – «Барселону», Дайо Упамекано и Кристофер Нкунку – пока еще «Лейпциг» (первый летом переедет в Мюнхен, а второй – в Ливерпуль). Нголо Канте выступает за «Челси», Жюль Кунде за «Севилью», Тео Эрнандес за «Милан», Танги Ндомбеле за «Тоттенхэм», Александр Ляказетт за «Арсенал» т.д. Список можно продолжать бесконечно.

Среди 25 наиболее дорогостоящих французских футболистов парижскую прописку имеют только Килиан Мбаппе и Преснел Кимпембе. Вместе с тем в «ПСЖ» играют итальянцы (Алессандро Флоренци, Марко Верратти, Мойзе Кин), испанцы (Серхио Рико, Хуан Бернат, Пабло Сарабия), бразильцы (Маркиньос, Рафинья, Неймар), аргентинцы (Леандро Паредес, Анхель ди Мария, Мауро Икарди), по паре немцев, сенегальцев и голландцев, а также португалец, алжирец и коста-риканец.

Это точно логичный подход к комплектации?

Похоже, в Париже тоже задумались над этим вопросом. Иронично, что мысль об этом пришла в голову катарскому владельцу клуба Нассеру Аль-Хелаифи. По сведениям местной прессы, президент «ПСЖ» ближайшим летом хочет привлечь в команду как минимум двоих французских футболистов мирового (или потенциально – мирового) уровня.

Речь о 18-летнием полузащитнике «Ренна» Эдуардо Камавинге и защитнике «Реала» Варане. Примечательно, что оба связаны с мадридским грандом. Варан выступает за «сливочных» уже 10 лет, а Камавингу больше года сватают в Мадрид. Одну из жемчужин лиги 1 хотят видеть не только соотечественник Зинедин Зидан (он, вероятно, покинет пост главного тренера), но и президент Флорентино Перес.

Следующим летом у Камавинги истекает контракт, так что у «Ренна» остается совсем немного времени, чтобы заработать на его трансфере. Драка ожидается нешуточная. «ПСЖ» и «Реал» вроде как заключили «пакт о ненападении», чтобы не тратить силы, переманивая друг у друга игроков (поэтому Серхио Рамос до сих пор не пересек границу в северном направлении), но распространяется ли он на «нейтральных» игроков, большой вопрос. Ответ на него мы узнаем уже скоро.

Причем на Камавингу есть и третий претендент – «Бавария», конкретно подсевшая на французский футбол (помимо Комана и Эрнандеса в Мюнхене играют Бенжамен Павар, Буна Сарр, Корентин Толиссо, Танги Ньянзу, летом приедет Юпамекано).

В «ПСЖ» Камавинга почти гарантированно стал бы игроком основы, поскольку Данилу Перейра и Идрисса Гейе в принципе не соответствуют мечтам о мировом господстве. Так что за полузащитника парижанам имеет смысл побороться. Если захотят, проблем с подписанием у них не будет – их финансовые возможности заметно превосходят баварские и мадридские.

Более того, Перес спит и видит Мбаппе в белой футболке и ради него согласится уступить не только Камавингу, но и Варана, у которого тоже следующим летом истекает контракт. Для этого трансфера «Реалу» нужно очень много денег, которых нет, поэтому Перес готов устроить распродажу, и Варан уже назывался в качестве одного из тех, кого готовы отпустить. У «Реала» слишком старая основа, так что выручить хорошие деньги можно не за такое уж большое количество футболистов. Ну, а сам Варан надеется вернуться на родину и получить намного более выгодный контракт, чем тот, что готовы предложить испанцы.

Если все сложится (да еще и удастся сохранить Мбаппе), то «ПСЖ» станет чуть более французским клубом, и это точно пойдет ему на пользу.

источник: «Советский спорт»
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