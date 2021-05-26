Канте, Чилвелл и Марез: незримое присутствие «Лестера» в финале Лиги чемпионов (видео)

И ведь они не просто присутствуют в заявке своих клубов или играют рядовые роли. Напротив, по сути, именно Марез и Канте помогли преодолеть «горожанам» и лондонцам полуфинальный раунд Лиги чемпионов, выбив суперстатусные «ПСЖ» и «Реал».

И все же тень той великолепной команды по-прежнему стоит за спинами победителей. Так, в субботу в финале Лиги чемпионов сойдутся «Манчестер Сити» и «Челси», в составе которых сразу три футболиста выигрывали то историческое чемпионство под руководством Клаудио Раньери – Рияд Марез, Нголо Канте и Бен Чилвэлл.

Пять лет прошло с момента самой яркой сказки АПЛ в XXI веке, когда «Лестер» сенсационно обошел всех грандов и выиграл чемпионат. С тех пор «лисы» ни разу даже не пробились в топ-4, хотя в нынешнем сезоне были очень близки к этому и откатились на пятое место, проиграв в заключительном туре «Тоттенхэму» (2:4).

Француз был просто лучшим в обоих матчах с «Реалом» (1:1, 2:0), хотя и не записал на свой счет ни одного очка результативности. Все 180 минут он носился в бешеном темпе, покрывая огромное пространство, очень активно играл в подыгрыше (что вообще-то никогда не было его коньком), за счет фантастической координации крутил позвонки испанским защитникам и разворачивал атаки и реже партнеров ошибался в передачах.

Именно он начал обе результативные атаки синих в ответном матче. Вообще-то их было даже три, но первый гол Тимо Вернер забил из офсайда. В том эпизоде Канте получил мяч во второй трети поля правее от центра и быстро нашел в середине Мэйсона Маунта, развернувшего атаку на левый фланг, откуда и последовал прострел на нападающего.

Нголо не отчаялся и вскоре организовал гол, который не засчитать было невозможно. И здесь он сыграл еще круче. Спиной к чужим воротам принял мяч в 20 метрах от штрафной, первым касанием ушел в сторону от выскочившего навстречу Серхио Рамоса, вторым пробросил мяч мимо Казимиро на Вернера, открылся под ответную передачу, приблизился к радиусу штрафной и выкатил мяч под удар Каю Хаверцу. Тот попал в перекладину, но первым к отскоку успел все тот же Вернер.

А за пять минут до конца основного времени Канте на чужой половине поля опередил в борьбе за мяч Начо, устроив выход три в два, стянул на себя защитников и покатил направо на Кристиана Пулишича. Американец затянул с решением, но все же зрячей передачей вложил мяч в ногу Маунта на линии вратарской. Обоих голов без Канте вообще бы не было. Мог он забивать и сам, но на 66-й минуте проиграл свою дуэль великолепному Тибо Куртуа.

В результате три его ключевые передачи – лучший индивидуальный показатель в матче на «Стэмфорд Бридж», а были еще пять перехватов (больше только у игравшего глубже Жоржиньо). Плюс в первой игре он прорывал середину поля за счет дриблинга (6 удачных обводок), раз за разом оставляя оппонентов за спиной. Эти показатели отлично подчеркивают сильные стороны француза.

Все 180 минут провел на поле и Чилвелл, и хотя эти две игры не войдут в его личный топ, за надежную игру сзади он тоже заслуживает самых лестных слов. В Лондоне против него действовал куда более подвижный Винисиус Жуниор, замененный уже по истечении часа игры, потому что в матче присутствовал лишь формально, будучи полностью отрезанным от происходящих на поле событий.

… А МАРЕЗ – «ПСЖ»

Марез и вовсе чуть ли не в одиночку поставил на колени прошлогоднего финалиста Лиги чемпионов «ПСЖ» (2:1, 2:0), забив в ворота Кейлора Наваса три мяча из четырех (еще один на счету Кевина де Брейне). В Париже он откровенно издевался на Митчелом Баккером, совершил несколько эффектных обводок и наряду с Илкаем Гюндоганом и Джоном Стоунзом был лучшим в команде по точности передач (96%), но те-то играют куда дальше от чужих ворот. С победным голом ему повезло – со штрафного Марез пробил в стенку, которая сама собой развалилась, – но он стал лишь апогеем индивидуального перфоманса, который алжирец переплюнул уже на «Этихаде».

В Манчестере Рияд вообще уничтожил соперника, оформив дубль. Если французы и питали надежды отыграться, то после гола на 11-й минуте потеряли веру в себя. Голевую атаку соорудили Александр Зинченко и Кевин де Брейне, однако удар у бельгийца не получился, а Марез классно отреагировал на отскок, мгновенно преодолев расстояние от линии штрафной до угла вратарской и опередив Преснела Кимпембе. Но и этого не было бы достаточно, если бы не прицельный удар низом с острого угла под защитником и заваливавшимся вратарем.

А на 63-й минуте Марез отлично поддержал атаку, развивавшуюся по противоположному флангу, м не снижая скорости добежал до от центра поля до линии вратарской. Де Брейне здорово вывел на свободное пространство Фила Фодена, а тот четко прострелил на дальнюю штангу на ход набегавшему партнеру. Этот гол Рияда окончательно убил интригу, развеял сомнения относительно участия «Ман Сити» в финале и сделал его лучшим игроком двухраундового противостояния.

***

В субботу, 29 мая бывшие партнеры по «Лестеру» встретятся вновь, причем Чилвелл будет прямым оппонентом Мареза по позиции, а Канте придется постараться закрыть сразу и Гюндогана, и де Брейне. Задача нетривиальная, но сил и здоровья Нголо для ее решения хватит.

Так или иначе, кто бы ни вышел победителем в этой встрече, по меньшей мере один бывший футболист «Лестера» спустя пять лет после главного сезона в истории клуба станет победителем Лиги чемпионов. Поистине уникальная была команда.