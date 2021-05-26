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Андрей Червиченко: УЕФА должен жестко наказать заговорщиков из «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса»
26 мая 16:55
автор: Юрий Волохов
автор фото: УЕФА

Андрей Червиченко: УЕФА должен жестко наказать заговорщиков из «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что УЕФА должен исключить «Реал», «Барселону» и «Ювентус» из Лиги чемпионов, чтоб их руководители больше никогда не устраивали заговоров.

УЕФА возбудил дисциплинарное дело в отношении мадридского «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» из–за того, что эти клубы до сих пор не вышли из проекта Суперлиги, нарушив нормативно–правовую базу УЕФА. Трем клубам в качестве наказания может грозить отстранение от участия в Лиге чемпионов.

– Начнем эту интересную тему вот с чего. Допустим, вы президент «Спартака» или, к примеру, «ПСЖ». Вам звонит босс «Реала» Флорентино Перес и предлагает вступить в Суперлигу. Мол, американцы дают много денег, гранды играют только между собой. Что бы вы ответили Пересу?

– Конечно, отказался бы. Мне кажется, эти ребята немного потерялись, паря в облаках, совсем оторвались от жизни. Им показалось, что они схватили Бога за бороду.

Понятно, зачем «Реалу» или «Барселоне» нужна Суперлига. У них огромные финансовые дыры в бюджете, огромные финансовые обязательства, на выполнение которых нужны большие финансовые ресурсы. Не знаю, сколько эта лига продержалась бы, думаю, быстро бы сдулась. Потому что на одни и те же команды болельщикам смотреть не интересно.

И УЕФА их быстро поставил на место, как нагадивших котят. Это говорит о том, что у этих ребят не очень квалифицированные юристы. Заговорщики даже не смогли ничего противопоставить УЕФА.

Перес опирался исключительно на решение испанского суда. Но остальные клубы, кроме «Барселоны», находятся вне юрисдикции Испании. Поэтому УЕФА просто ноги об них вытер в юридическом плане.

– Девять клубов тогда покаялись и сразу же вышли из Суперлиги. Но главные заговорщики из «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» не выходят, а их боссы продолжают рассказывать сказки: какая лига замечательная и что проект жив. Вот УЕФА и решил их добить. Правильно делает?

– УЕФА решил на их примере показать, что никаких заговоров, всяких сепаратных лиг больше никогда не допустит. И не исключаю, что УЕФА в качестве назидания другим пойдет на такую меру, как исключение этих трех клубов из Лиги чемпионов на один сезон. И это будет совершенно правильное решение.

России это будет только на руку: «Спартак» уже заявляет, что хочет в год 100-летия клуба выиграть Лигу чемпионов, – смеется Андрей Червиченко.

– Там еще «Зенит» хочет…

– Ну, «Зенит» хотя бы такие заявления не делает, он ее уже почти выиграл. Вот уберут эти три клуба – и нам дорога почти открыта.

– Интересно, что заговорщики продержались ровно два дня. Потом восстали футболисты из большой шестерки английских клубов, болельщики устроили акции протеста. И трест лопнул.

– Они, как наши ребята из ГКЧП в 1991 году. Те, правда, три дня продержались. Я вообще не понимаю, какой интерес может быть к этой Лиге у английских болельщиков? Для них свой чемпионат с вековой историей гораздо важнее даже Лиги чемпионов. Им матч «Реала» с «Интером» по барабану. Какова была бы телеаудитория у этой лиги? То же самое можно сказать и про немецких болельщиков.

– Подводим итог: если УЕФА их накажет отстранением от Лиги чемпионов, это будет правильно?

– Считаю, да. Чтобы в зародыше задушить все эти сепаратистские движения, нужно их жестко наказать.

источник: «Советский спорт»
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