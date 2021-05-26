Андрей Червиченко: УЕФА должен жестко наказать заговорщиков из «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса»

УЕФА возбудил дисциплинарное дело в отношении мадридского «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» из–за того, что эти клубы до сих пор не вышли из проекта Суперлиги, нарушив нормативно–правовую базу УЕФА. Трем клубам в качестве наказания может грозить отстранение от участия в Лиге чемпионов.

– Начнем эту интересную тему вот с чего. Допустим, вы президент «Спартака» или, к примеру, «ПСЖ». Вам звонит босс «Реала» Флорентино Перес и предлагает вступить в Суперлигу. Мол, американцы дают много денег, гранды играют только между собой. Что бы вы ответили Пересу?

– Конечно, отказался бы. Мне кажется, эти ребята немного потерялись, паря в облаках, совсем оторвались от жизни. Им показалось, что они схватили Бога за бороду.

Понятно, зачем «Реалу» или «Барселоне» нужна Суперлига. У них огромные финансовые дыры в бюджете, огромные финансовые обязательства, на выполнение которых нужны большие финансовые ресурсы. Не знаю, сколько эта лига продержалась бы, думаю, быстро бы сдулась. Потому что на одни и те же команды болельщикам смотреть не интересно.

И УЕФА их быстро поставил на место, как нагадивших котят. Это говорит о том, что у этих ребят не очень квалифицированные юристы. Заговорщики даже не смогли ничего противопоставить УЕФА.