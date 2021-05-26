БК TENNISI.bet запустила новую рекламную кампанию – «Ставки с теннисирующим эффектом»

Букмекер закрепляет за собой территорию юмора и развлечений и позиционирует себя как борца со скукой, который делает спортивные события более увлекательными. Этот процесс повышения интересности авторы и назвали неологизмом «теннисировать».

«Теннисировать – значит прокачать, повысить интересность, сделать увлекательным, «усмешнить». В мире большого спорта и букмекерского бизнеса, где все всегда на «сложных» , этого очень не хватает», - поясняет задумку маркетинг-директор TENNISI.bet Владимир Демин.

TENNISI.bet давно называет себя не просто букмекером, а «генератором отличного настроения». В социальных сетях бренда – например, в Instagram, – почти нет рассказов про ставки, но зато много юмористического контента о спорте. Чтобы формализовать этот образ, недавно в компании была сформулирована и утверждена суть бренда – «находить развлечение в любом событии». На её основе и была разработана кампания «Ставки с теннисирующим эффектом».

В TENNISI.bet считают, что платформа бренда и разработанная на её основе кампания станут хорошей основой для долгосрочной коммуникации. «Есть два эффективных способа теннисировать что угодно: сделать на это ставку или пошутить об этом, – рассказывает генеральный директор TENNISI.bet Руслан Сулейманов. – Там, где нет возможности сделать первое, мы будем делать второе. Эта логика уже позволяет нам реализовывать креативные идеи во всех каналах коммуникации: от охватных до узкотактических. Например, совсем недавно мы перестали работать с одним известным блогером. Грустно? Очень. Но мы спросили себя: как мы можем протеннисировать наше расставание? Родилось целое видео».

«Есть три бесконечные вещи: вселенная, человеческая глупость и количество вещей, которые можно теннисировать, – размышляет Владимир Дёмин. – Но насчет вселенной я не уверен».