21 точный удар с «точки»! «Вильярреал» в серии послематчевых пенальти выиграл Лигу Европы (видео)

Вместе с «МЮ» на матч в Польшу прилетел сэр Алекс Фергюсон. Сульшер очень хочет вернуть команде тот победный дух, царивший в раздевалке великого шотландца. Привлечение легенды по его задумке должно было вдохновить игроков.

Сульшер не стал выдумывать велосипед, выбрав до боли знакомый состав. За исключением только вернувшегося после травмы Гарри Магуайра (он остался в запасе, в центре обороны его заменил Эрик Байи), давно выбывшего Антони Марсьяля и почувствовавшего дискомфорт прямо перед игрой Фреда, на позиции которого вышел Поль Погба. Таким образом, освободилось одно место на фланге, благодаря чему слева вышел Маркус Рашфорд, а справа – Мэйсон Гринвуд. Кроме того, наличие Погба в центральной зоне означало усиление атакующего потенциала команды.

У испанцев отсутствовали Висенте Иборра и Саму Чуквезе. В их отсутствие Эмери выстроил команду по привычной расстановке 4-4-2, которая периодически перестраивалась в 4-3-3 при получении мяча. За это изменение отвечал универсальный Йереми Пино, успевавший тут и там. Такой подход был призван укрепить оборону и одновременно постараться не снизить количество атакующих игроков.

Первый еврокубковый трофей разыгран! В Гданьске в финале Лиги Европы в присутствии 16 тысяч зрителей сразились «Вильярреал» специалиста по данному турниру Унаи Эмери и «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера. Для норвежца этот финал был первым в манкунианский период работы тренером, а для «желтой субмарины» – первым вообще в истории.

ПО ПЛАНУ ЭМЕРИ

«Юнайтед» перед встречей считался очевидным фаворитом и начал ее соответствующим образом – с владения мячом и позиционных атак. Испанцы же настолько глубоко опускались к своим воротам, что можно было увидеть следующую комбинацию – правый защитник «МЮ» Аарон Уан-Биссака подает, левый защитник Люк Шоу с угла штрафной завершает.

Это показательный эпизод по сути происходящего на поле, в том числе и потому, что завершающий удар не получился, то есть опасности давление «красных дьяволов», как часто бывало в завершившемся сезоне, не таило. Им комфортнее играть против топ-клубов, готовых к игре на встречных курсах, а не автобусов. В очередной раз они уперлись в дисциплинированную оборону и растерялись.

«Желтая субмарина» же не стремилась к контролю мяча, зато опасно жалила на стандартах (в одном эпизоде, когда Пино ворвался в штрафную, его даже никто из партнеров не поддержал, и он сознательно пытался заработать угловой) – каждый второй угловой завершался попыткой пробить.

До поры мяч не долетал до створа ворот, но долго так продолжаться не могло. На 29-й минуте Дани Парехо мягко подал в штрафную, а лучший бомбардир команды Жерар Морено здорово ускользнул от Шоу, оказавшись за спиной Виктора Линделефа, и технично переправил мяч в сетку. Гол сколь простой, столь и справедливый.

Какое начало выдал «Вильярреал»! Морено хватали за футболку, а он все равно прорвался и забил ⚽



Пока магия Эмери работает 🏆



Чем ответит «МЮ» во втором тайме?https://t.co/nBYVllCrQ2 pic.twitter.com/BUvKvIU5vv — Матч ТВ (@MatchTV) May 26, 2021

Благодаря этому мячу Морено стал первым игроком «Вильярреала» после Джузеппе России (сезон-20110/11), которому покорилась отметка в 30 голов за сезон во всех турнирах. А еще догнал итальянского нападающего по количеству голов за клуб – 82.

КАВАНИ В ЛИГЕ ЕВРОПЫ: 6 ГОЛОВ В 5 МАТЧАХ

Для манкунианцев такое положение дел не новость. В прошедшем сезоне АПЛ они набрали 31 очко в матчах, в которых уступали в счете (у ближайшего преследователя по этому показателю – 20 очков). Да и в целом первые таймы команде Сульшера даются редко, тогда как после половины они часто включаются по полной. Отчасти это говорит о характере и силе воли, но стоит еще отметить и сильный матч-менеджмент норвежца при довольно слабой подготовке к самим играм.

Было бы ложью сказать, что англичане заиграли принципиально лучше, но моменты действительно стали создавать. Сначала Гринвуд попытался заработать пенальти (VAR был против), а затем на помощь пришел угловой. Рашфорд здорово сыграл на подборе и мощно пробил метров в 18, а Эдинсон Кавани добил мяч в сетку после серии рикошетов. Для него это уже шестой гол в четырех последних матчах Лиги Европы. А еще он самый возрастной футболист, забивавший в финале ЛЕ – 34 года и 101 день (предыдущему рекордсмену Тедди Шерингему было 33 года и 54 дня).

КАВАНИ! Кто, если не он? Быстрее всех разобрался в серии рикошетов и сравнял – 1:1 ⚽



Эдинсон стал самым возрастным игроком «МЮ», забивавшим в финале еврокубков.



У него 6 голов в 4 последних матчах в ЛЕ – просто фантастика 🤩 pic.twitter.com/O53BRjOd2D — Матч ТВ (@MatchTV) May 26, 2021

После пропущенного мяча испанцы задрожали. Следом отличиться мог Скотт Мактоминай, но, оказавшись в одиночестве на линии штрафной, не попал по мячу. Маркус Рашфорд, участвовавший в интересных моментах только когда уходил из своей зоны ответственности (то есть левого фланга, где ему противостоял Хуат Фойт с перевязанной головой и разбитым носом), с нескольких метров не попал по воротам, как впоследствии выяснилось, из офсайда. Кавани, замыкая неудачный удар Шоу, головой попал в защитника. А у «Вильярреала» совсем пропала конкретика впереди.

«МЮ» дожал бы соперника еще в основное время, если бы регулярно теряющийся в ключевых матчах Бруну Фернандеш смог перебороть свою болезнь, но его опять на поле было очень мало. Не слишком эффективен был Рашфорд, лишь временами вспыхивал Гринвуд. По большому счету, игра «красных дьяволов» держалась на активности Мактоминая, динамике Шоу и мастерских открываниях в штрафной Кавани. При этом Сульшер замен не делал, тогда как Эмери к 88-й использовал все пять.

ДЕ ХЕА НЕ ОТБИЛ НИ ОДНОГО ИЗ 11 УДАРОВ И СМАЗАЛ ПЕНАЛЬТИ

«Вильярреал» выстрадал право продолжить игру в дополнительное время, а добившись желаемого, переключил скорости и стал навязывать свою игру. Виной тому сам Сульшер, сделавший первую замену только на 100-й минуте. Испанцы были банально свежее соперника, поэтому могли позволить себе прессинговать на чужой половине поля. Получалось удачно – «Юнайтед» с трудом переходил середину поля, и Сульшеру пришлось выпускать Фреда. Рашфорд ушел направо, а Погба – налево.

«МЮ» перешел на длинные передачи, но ни Кавани, ни Рашфорд к ним не успевали. И все могло завершиться очень драматично. Мактоминай получил повреждение и не мог подняться с газона, но англичанам не удалось вынести мяч из штрафной за пределы поля, а испанцы не стали останавливаться и попытались реализовать свалившийся на них шанс. Очень непорядочно, но важнее другое – в ходе эпизода Жерар Морено пробил от земли по воротам и попал в руку Фреду. Благо, арбитры на VAR посчитали, что бразилец не играл рукой сознательно, а рикошет получился случайным. Так оно и было.

В итоге дело дошло до серии пенальти, в которой удачливее оказались испанцы. Все, кому не хватило голов с игры, должны быть удовлетворены результативностью игроков с «точки». Они били настолько точно, что дело очередь дошла даже до вратарей. Собственно, все решилось в очной дуэли Давида де Хеа и Херонимо Рульи. Аргентинец забил и сумел парировать удар визави, принеся «Вильярреалу» первый европейский трофей в истории, а Эмери – четвертый в карьере.

Лига Европы. Финал

«Вильярреал» - «Манчестер Юнайтед» - 1:1 (1:0, 11:10 по пен.)

Голы: Жерар Морено, 29 – 1:0. Кавани, 55 – 1:1.

Серия пенальти: Жерар Морено – 1:0. Мата – 1:1. Раба – 2:1. Теллес – 2:2. Пако Алькасер – 3:2. Бруну Фернандеш – 3:3. Альберто Морено – 4:3. Рашфорд – 4:4. Парехо – 5:4. Кавани – 5:5. Мой Гомес – 6:5. Фред – 6:6. Альбиоль – 7:6. Джеймс – 7:7. Коклен – 8:7. Шоу – 8:8. Гаспар – 9:8. Туанзебе – 9:9. Пау Торрес – 10:9. Линделеф – 10:10. Рульи – 11:10. Де Хеа – 11:10 (вратарь).

«Вильярреал»: Рульи, Фойт (Гаспар, 88), Альбиоль, Пау Торрес, Педраса (Альберто Морено, 88), Пино (Пако Алькасер, 77), Капу (Раба, 120+3), Парехо, Тригерос (Мой Гомес, 77), Жерар Морено, Бакка (Коклен, 60).

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Уан-Биссака (Теллес, 120+3), Байи (Туанзебе, 115), Линделеф, Шоу, Мактоминай (Мата, 120+3), Погба, Гринвуд (Фред, 100), Фернандеш, Рашфорд (Джеймс, 116), Кавани.

Предупреждения: Капу, 54. Байи, 82. Фойт, 84. Кавани, 113.

Судья: Турпен (Франция).