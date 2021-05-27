Дмитрий Селюк: В «Реале», как и в «Спартаке», тяжело работать, вот и Зидан устал

- Итак, Зидан устал, он уходит…

- В «Реале», как и в «Спартаке», тяжело работать, вот и Зидан решил уйти. Он отработал большой срок, выиграл много титулов. Он - молодец. Но в «Реале» настало время перемен. Эти перемены будет осуществлять новый тренер. Кто это будет? Не готов говорить на эту тему, потому что сейчас вообще трудно что-то сказать.

– Рамос пожелал Зидану удачи, получить удовольствие от жизни простого человека. Человек заслужил это.

- Возможно, Зидан решил взять годичный перерыв, отдохнуть, подумать. Могу только сказать, что Зидан топовый тренер, работу он точно себе найдет.

- Была новость, что «Реал» хочет подписать Мбаппе. Но его трансфер даже трудно оценить по стоимости. Понято, что это будет большая сумма. Да и «ПСЖ» не захочет расставаться с таким нападающим.

- Я не комментирую слухи, не знаю, кого еще «Реал» хочет подписать, но точно знаю, что «Реал» подпишет Мбаппе. И больше того, думаю, они уже его подписали.

- Лапорта заявил, что будет разговаривать с Гвардиолой на предмет возвращения в «Барселону» через год. И как в такой ситуации будет себя чувствовать Куман?

- Лапорта уже давал понять, что Куман уйдет через год. Но, думаю, многое будет зависеть от финала Лиги чемпионов. Если «Ман Сити» выиграет, то это будет апогеем работы Гвардиолы в клубе.

Он уже с этой командой выиграл все и может уходить. С другой стороны, если не выиграет, то это тоже может стать причиной ухода: мол, столько лет работает, а самый вожделенный трофей так и не выиграл. Здесь уже владельцы «Сити» могут задуматься о смене тренера.