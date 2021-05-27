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Зидан ушел, да здравствует Зидан! «Реал» покинул лучший тренер в истории клуба
27 мая 17:46
автор: Артем Зибрак
автор фото: AS

Зидан ушел, да здравствует Зидан! «Реал» покинул лучший тренер в истории клуба

«Реал» покидает его главный герой в XXI веке, принесший в качестве игрока и тренера самому титулованному клубу на планете четыре Лиги чемпионов.

К этому все шло. Зидан уже покидал Мадрид в 2018 году после третьей победы подряд в Лиге чемпионов, но вскоре вернулся и выяснил, что за время его отсутствия лучше не стало. Все тот же состав, все тот же Флорентино Перес, обещавший купить Поля Погба и Эдуардо Камавингу, а в результате летом 2020-го оставивший «сливочных» вообще без единого приобретения (зато годом ранее выкинул 180 млн евро на Эдена Азара и Луку Йовича).

Француз долго мирился с участью, но, оставшись в прошедшем сезоне без трофеев, не выдержал. Оно и понятно, задачи выиграть все на свете никто не снимал, а поддержка от руководства только моральная. Зизу выдержал незначительную паузу и попросил об отставке, которую Пересу пришлось удовлетворить.

ТРОФЕЙ КАЖДЫЕ 23 МАТЧА

Так «Реал» покинул самый успешный тренер в его истории. Формально он занимает второе место по количеству трофеев после Мигеля Муньоса (11 против 14), но тому потребовалось 605 матчей, а Зизу – 263 (более чем в два раза меньше). То есть в среднем на каждый титул Зидану потребовалось около 23 игр. По этому показателю он круче Муньоса, Висенте дель Боске (по два чемпионата Испании и Лиги чемпионов, Суперкубки Испании и УЕФА, Межконтинентальный кубок) и Лео Бенхаккера (три чемпионата и один Кубок Испании, в 78 лет занимает пост технического директора в роттердамской «Спарте»).

А вот список достижений Зидана: три Лиги чемпионов, по два чемпионата Испании, клубных чемпионата мира, Суперкубков Испании и УЕФА. Неслучайно в опросе авторитетного испанского издания Marca 68% респондентов признали француза лучшим тренером в истории. Зидан стал синонимом победы, выиграв 174 матча из 263 (66%) при всего 36 поражениях. 605 голов забито и 267 пропущено. Причем статистика была бы куда лучше, если бы он не вернулся после первого триумфального периода. Да и теперь ему удалось многое – «сливочные» потерпели только одно поражение в 27 последних тура чемпионата Испании.

А если учесть еще и игровую карьеру Зизу в «Реале», то можно с полной ответственностью утверждать, что уходит один и важнейших людей в истории клуба наряду с Альфредо ди Стефано и точно самый важный в XXI веке. Сегодня для мадридистас он значит даже больше, чем Рауль и Криштиану Роналду вместе взятые.

НЕ ОБЕЩАЛ, НО ТОЧНО ВЕРНЕТСЯ

Каждый раз, уходя, он оставляет уникальное наследие – как игрок, тренер или просто человек. Будучи футболистом, Зидан был примером для подражания во всем – на поле и за его пределами. А когда почувствовал, что прошел пик карьеры, просто ее завершил и до возвращения в качестве ассистента Карло Анчелотти в 2013 нигде не работал. Затем были «Кастилья» и в 2016, наконец, самостоятельная работа с первой командой, к которой он приступил, не имея за спиной серьезного опыта и поставив на карту свою карьеру.

Но здесь он остался собой – интеллигентным, порядочным, честным и открытым. А еще победителем с большой буквы. Каждый день делал все, чтобы команда становилась лучше. Поэтому его величие не в завоеванных трофеях, а в любви к «Реалу» несмотря ни на что. Потому-то через девять месяцев после первой отставки он вернулся. И точно вернется вновь, ведь «сливочные» цвета у него в крови.

«РЕАЛ» БЕЗ ТРЕНЕРА И ПОЛОВИНЫ СОСТАВА

Теперь у «Реала» начинается новая глава истории. Скорее всего, его ждет тотальный перезапуск проекта. Летом команду могут покинуть многие игроки. Серхио Рамос (в Мадриде с 2005 года) так и не договорился о новом контракте (Перес предлагает зарплату меньше нынешней, а «ПСЖ» – больше), Рафаэль Варан (играет с 2011-го) один из немногих, за кого можно получить хорошие деньги, необходимые для приобретения суперзвезд будущего Килиана Мбаппе или Эрлинга Холанда. Марсело (с 2007-го) и Иско (с 2013-го) уже отработанный материал.

В сумме Перес рассчитывает заработать на них 100 млн евро (из них 60 млн на продаже французского защитника), а еще есть не оправдавший ожиданий и выставленный на продажу Эден Азар. Плюс оживший в «Тоттенхэме» Гарет Бэйл раздумывает над расторжением контракта и завершением карьеры. И только 35-летний Лука Модрич великолепной игрой на финишном отрезке заслужил продление контракта еще на год.

Однако помимо изменений в составе придется проводить их и на тренерском мостике. Перес раздумывал над кандидатурой Массимилиано Аллегри, но тот почти уже договорился с «Ювентусом». Уважаемый президентом Маурисио Почеттино (принципиальный противник «Барселоны», поскольку тренировал «Эспаньол») связан контрактом с «ПСЖ». Остаются уходящий из «Интера» Антонио Конте и давно набирающийся мастерства в «Кастилье» под первую команду Рауль, но первый слишком прагматичен, а второй – неопытен. Разве снаряд падает в одну воронку дважды?

Так что сколь бы ни был сложен для «сливочных» прошедший сезон, следующий будет еще труднее. А поскольку и в «Барселоне» по-прежнему не все в порядке, у «Атлетико» есть реальный шанс выиграть и третье чемпионство под руководством Диего Симеоне – целого года грандам оказалось недостаточно, чтобы прийти в себя.

источник: «Советский спорт»
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