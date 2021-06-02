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«Такой хоккей нам не нужен!» 24 года назад не стало Николая Озерова
02 июня 11:53
автор: Юрий Волохов
автор фото: Игорь Уткин / ТАСС

«Такой хоккей нам не нужен!» 24 года назад не стало Николая Озерова

2 июня 1997 года в Москве скончался самый знаменитый комментатор Советского Союза Николай Николаевич Озеров.

«КТО ПРОИЗНЕС ЭТУ ФРАЗУ? БРЕЖНЕВ»

Вчера решил поставить эксперимент на молодом сотруднике редакции. Он не журналист, работает в рекламном отделе, но болельщик, даже где–то фанат. В хорошем смысле слова.

При упоминании Николая Николаевича Озерова, какая фраза сразу всплывает в голове заядлого болельщика? Конечно же: «Такой хоккей нам не нужен!»

И вот я решил опробовать на молодом парне заголовок статьи. Спросил, знает ли он эту фразу и кому она принадлежит.

Фразу он слышал, и даже четко сказал, что она родилась во времена «когда Харламов играл с канадцами». Видимо, «Легенду № 17» посмотрел. Хотя, честно, не помню, была ли там эта фраза.

А вот с автором вышел затык.

Версии коллега выдавал одну занимательнее другой.

– Американский журналист или хоккейный эксперт.

– А тебя не удивляет, как это вообще в голову американцу могли прийти такие слова?

Он озадачился: наверное, не могли.

Второй вариант – Анатолий Тарасов. Я опять возразил, если, мол, Тарасов произнес ее в раздевалке, или даже в интервью журналистам, как же она стала такой крылатой, ушла в народ?

Коллега вновь согласно закивал головой.

Третий вариант – Брежнев.

Тут уже я развел руками. Хотя Леонид Ильич мог где-нибудь такое и брякнуть.

Я сжалился: «Николай Николаевич Озеров». Он закивал головой: вот оно оказывается как.

Я уже повернулся, чтобы уйти, как решил для проформы спросить: «А ты знаешь, кто такой Озеров?» – «Нет»…

Да, уж, нет слов – поколение next. Он не согласился: «Поколение Капризова».

НАРОДНЫЙ КОММЕНТАТОР

Спортивных телекомментаторов в СССР было не так чтобы много. Во время Олимпийских игр привлекали в работе достаточно большую группу комментаторов. Но главных, монстров, которые комментировали два народных вида спорта – футбол и хоккей, можно пересчитать на пальцах одной руки. И все же среди всех отдельной глыбой стоял, или, если хотите, возвышался Николай Николаевич Озеров.

Он был больше, чем комментатор, это был абсолютный любимец всех советских людей. Народный комментатор, народный любимец.

Звание «Народный артист РСФСР» Озерову присвоили еще в 1973 году. И странно, что до развала Советского Союза так и не присвоили звание народного артиста.

Смешно говорить о пике карьеры такой глыбы, такого человечища, тем более, карьера эта заняла несколько десятилетий. Но все же, ярче всего Озеров проявил себя на хоккее, и условный пик пришелся на первую суперсерию СССР – Канада 1972 года.

Тогда и родились две классические фразы.

Матчи Суперсерии-72 часто прерывались драками, что было в диковинку для советских болельщиков.

Плюс канадцы играли откровенно грубо, вели себя вызывающе по отношению к соперникам и судьям. Во время очередной заварушки на льду Озеров и воскликнул в сердцах «Такой хоккей нам не нужен!»

Фраза тут же ушла в народ.

Тогда же у Николая Николаевича вырвалось еще одно крылатое выражение «Хваленые канадские профессионалы».

НАША СПРАВКА

Николай Николаевич ОЗЕРОВ

Родился 11 декабря 1922 года в Москве – умер 2 июня 1997 года в Москве.

Теннисист, актер, спортивный комментатор.

Народный артист РСФСР (1973), лауреат Государственной премии СССР (1982).

Заслуженный мастер спорта СССР (1947), 24-кратный чемпион СССР по теннису.

источник: «Советский спорт»
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