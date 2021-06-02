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Владимир Пономарев: А какой у Черчесова выбор? Тут и Гвардиола не поможет
02 июня 15:43
автор: Юрий Волохов
автор фото: РФС

Владимир Пономарев: А какой у Черчесова выбор? Тут и Гвардиола не поможет

Экс-защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев – о составе сборной России на Евро-2020.

«ЛУНЕВА ПРАВИЛЬНО ОТЦЕПИИЛИ. И ГИЛЕРМЕ НЕ НУЖЕН»

– Владимир Алексеевич, начнем с вратарей. Лунев оказался четвертым лишним. Правильное решение?

– Правильное – он какой-то нервный. Шунин мне в этом плане больше нравится, он более надежный. За «Динамо» хорошо играет.

– Но считается, что Шунин не выручает, отбивает то, что в него летит, а мертвые мячи не тянет.

– Ничего, главное, что он спокойный, это для вратаря очень важно. Если вратарь нервный – пиши пропало. Его нервозность сразу передается защите.

– Многие пеняют Черчесову, что Гилерме не взял. По-вашему, Гилерме нужен сборной?

– Не нужен, он мне никогда не нравился. Тоже какой-то нервный. То спасает, то легкий мяч пропустит. Нет, не нужен он сборной.

– Защита вызывает у вас вопросы?

– Если по игре – вызывает и еще какие. Какой гол от поляков пропустили – да за это нужно центральным защитникам головы оторвать. Нападающий в нашей штрафной спокойно принимает, отдает набегающему, тот без помех бьет в угол. Ну, куда это годится?

– Это по игре, а по кандидатурам?

– А кого Черчесову еще брать – взял всех, кто есть. Я не только про защитников, про всю сборную.

Что на Черчесова пенять? У него и выбора-то никакого нет. Они играют, как умеют. Что с ним сделаешь? Тут и никакой Гвардиола не поможет. Не тренер же выходит на поле. Такие сейчас у нас футболисты. Конкуренции у нас нет никакой. Все, кого Черчесов собрал – это весь цвет нашего футбола.

«ОДИН ГОЛОВИН НА ЭТОМ ФОНЕ ВЫДЕЛЯЕТСЯ»

– С составом понятно. Давайте немного про вчерашнюю игру с Польшей, коли уж мы ее немного коснулись.

– Бегали, боролись, но ничего особо не создавали. Ударов по воротам почти не было…

– Мяч до одинокого Дзюбы вообще не доходил.

– Да, не знаю даже кого можно выделить. Раньше всегда пеняли, чтоб игроки побыстрее от мяча избавлялись, не таскали его. А сейчас они – лишь бы быстрее отдать. Боятся мяча что ли?

– Я вам подскажу, кто выделялся – Головин. Огромный объем выполняет, мяч постоянно у него, вся игра идет через него.

– Соглашусь, на фоне нынешних Головин, конечно, выделяется. И двигается хорошо, и голова у него всегда поднята. У остальных – голова всегда внизу.

источник: «Советский спорт»
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