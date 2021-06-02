Дания снова отфутболила наших болельщиков, Де Брюйне в заявке Бельгии, «Матч ТВ» спорит за права

ДАТСКИЙ МИД НЕ СДЕЛАЛ ИСКЛЮЧЕНИЕ ДЛЯ ФАНАТОВ ИЗ РОССИИ

Российских болельщиков, которые собирались посетить матч нашей сборной на Евро-2020 против Дании (21 июня), не пустят в эту страну. Не поможет тут ни УЕФА, ни кто-то еще. В Европейском союзе футбольных ассоциаций отметили, что Датский футбольный союз обратился с просьбой решить вопрос в пользу фанатов футбола из России в свой МИД. Однако в ведомстве отказались делать какие-либо исключения. Пересекать границу Дании туристам из РФ запрещено в связи с неблагоприятной ситуацией с распространением коронавируса.

Россия оказалась в списке стран повышенного эпидемиологического риска, по этой причине выдача виз была серьезно ограничена. Попасть в Данию россияне смогут только при наличии очень важной причины, но в их число не входят туристические поездки. Посещение футбольных матчей относиться как раз к туризму.

В Госдуме РФ назвали отказ датских властей болельщикам из России из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации «красивым объяснением и в какой-то степени завуалированным политическим решением». При этом надо отметить, что цифры заболевших в России в последние недели действительно повысились. И датчане не единственные, кто соблюдает столь строгие меры безопасности. Например, на чемпионате мира по хоккею в Риге большинство матчей проходило без болельщиков, совсем недавно Кубок Америки по футболу перенесли из-за ковида из Аргентины в Бразилию.

Болельщиков в данной ситуации волнует вопрос возврата денег за билеты, который пока не решен положительно.

ЛУНЕВА ПРОКАТИЛИ

Сборная России огласила заявку на чемпионат Европы из 26 футболистов. Тремя лишними из числа тех, кто был на австрийском сборе, но не попал в состав на Евро, оказались голкипер «Зенита» Андрей Лунев, а также защитники Роман Евгеньев из «Динамо» и Илья Самошников из «Рубина». По поводу игроков обороны особых возражений решение тренерского штаба не вызвало, а вот насчет вратаря чемпионов страны мнения разошлись.