Дания снова отфутболила наших болельщиков, Де Брюйне в заявке Бельгии, «Матч ТВ» спорит за права

ДАТСКИЙ МИД НЕ СДЕЛАЛ ИСКЛЮЧЕНИЕ ДЛЯ ФАНАТОВ ИЗ РОССИИ
Российских болельщиков, которые собирались посетить матч нашей сборной на Евро-2020 против Дании (21 июня), не пустят в эту страну. Не поможет тут ни УЕФА, ни кто-то еще. В Европейском союзе футбольных ассоциаций отметили, что Датский футбольный союз обратился с просьбой решить вопрос в пользу фанатов футбола из России в свой МИД. Однако в ведомстве отказались делать какие-либо исключения. Пересекать границу Дании туристам из РФ запрещено в связи с неблагоприятной ситуацией с распространением коронавируса.
Россия оказалась в списке стран повышенного эпидемиологического риска, по этой причине выдача виз была серьезно ограничена. Попасть в Данию россияне смогут только при наличии очень важной причины, но в их число не входят туристические поездки. Посещение футбольных матчей относиться как раз к туризму.
В Госдуме РФ назвали отказ датских властей болельщикам из России из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации «красивым объяснением и в какой-то степени завуалированным политическим решением». При этом надо отметить, что цифры заболевших в России в последние недели действительно повысились. И датчане не единственные, кто соблюдает столь строгие меры безопасности. Например, на чемпионате мира по хоккею в Риге большинство матчей проходило без болельщиков, совсем недавно Кубок Америки по футболу перенесли из-за ковида из Аргентины в Бразилию.
Болельщиков в данной ситуации волнует вопрос возврата денег за билеты, который пока не решен положительно.
ЛУНЕВА ПРОКАТИЛИ
Сборная России огласила заявку на чемпионат Европы из 26 футболистов. Тремя лишними из числа тех, кто был на австрийском сборе, но не попал в состав на Евро, оказались голкипер «Зенита» Андрей Лунев, а также защитники Роман Евгеньев из «Динамо» и Илья Самошников из «Рубина». По поводу игроков обороны особых возражений решение тренерского штаба не вызвало, а вот насчет вратаря чемпионов страны мнения разошлись.
Станислав Черчесов предпочел Луневу трио в составе Антон Шунин («Динамо»), Матвей Сафонов («Краснодар») и Юрий Дюпин («Рубин»). Не все эксперты посчитали, что зенитовец слабее кого-то из участников списка 26-ти.
ДЕ БРЮЙНЕ ВКЛЮЧИЛИ В СОСТАВ ДАЖЕ С ПЕРЕЛОМОМ
Тем временем первый соперник россиян на Евро сборная Бельгии включила в заявку своего лидера полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брюйне. Игрок оказался в составе несмотря на то, что получил серьезную травму – перелом носа и костей глазницы – в финале Лиги чемпионов с «Челси». Матч с российской команды Кевин наверняка пропустит, но значит тренеры бельгийской сборной решили, что есть шансы на восстановление футболиста по ходу турнира.
Заявка сборной Бельгии выглядит так:
Вратари — Куртуа («Реал»), Миньоле («Брюгге»), Зельс («Страсбург»).
Защитники — Алдервейрелд («Тоттенхэм Хотспур»), Боята («Герта»), Денайер («Лион»), Вермален («Виссел Кобе»), Вертонген («Бенфика»), Мёнье («Боруссия» Дортмунд), Кастань («Лестер Сити»).
Полузащитники — Де Брюйне («Манчестер Сити»), Дендонкер («Вулверхэмптон»), Карраско («Атлетико»), Прает, Тилеманс (оба — «Лестер Сити»), Шадли («Истанбул Башакшехир»), Торган Азар, Витсель (оба — «Боруссия» Дортмунд), Ванакен («Брюгге»).
Нападающие — Доку («Ренн»), Эден Азар («Реал»), Мертенс («Наполи»), Троссард («Брайтон энд Хоув Альбион»), Батшуайи («Челси», в аренде в «Кристал Пэлас»), Бентеке («Кристал Пэлас»), Ромелу Лукаку («Интер»).
С ТРАНСЛЯЦИЯМИ ЕВРО НЕ ВСЕ ЯСНО
Тройка российских телеканалов, которые планируют показ игр чемпионата Европы – «Первый», «Россия» и «Матч», пока не могут определиться по объемам трансляций. По информации СМИ, из-за напряженных отношений между руководителями «Матч ТВ» и компании Telesport. выступающей в роли посредника при продаже телеправ на крупнейшие спортивные соревнования, до сих пор нет окончательной ясности в этом вопросе. По этой же причине товарищеский матч Россия – Польша оказался на «Рен ТВ».
В сетке «Матч ТВ» на следующей неделе пока нет прямых трансляций Евро-2020, а официальных комментариев ответственные лица по этой теме не дают.