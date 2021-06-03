Скандал вокруг показа матча Россия – Болгария. РФС, «Телеспорт» и Канделаки обвиняют другу друга

Эта последняя игра перед Евро-2020 для россиян. 1 июня сборная играла с Польшей (1:1), и этот матч отфутболили на «Рен ТВ» из-за хоккея Россия – Белоруссия на ЧМ-2021. Где будет транслироваться Болгария – пока ясности нет.

В «Телеспорте» заявили, что показ зависит от выступления сборной России по хоккею на чемпионате мира. 5 июня в Риге пройдут полуфиналы. 3 июня команда Валерия Брагина встречается с канадцами в четвертьфинале. Если пройдут дальше, а шансы на это высоки, то хоккей в субботу может наложиться по времени на футбол. И тогда Первый канал будет показывать ледовое сражение.

В «Телеспорте» уверяют, что никто из федеральных каналов не горит желанием ставить в эфир футбольный «товарняк» одновременно с решающими играми ЧМХ. Но это опровергает генеральный продюсер «Матча» Тина Канделаки. «Это не так. Мы на «Матч ТВ» готовы поставить контрольный матч команды Станислава Черчесова в эфир, обеспечить его студийными эфирами и до, и после, подарив футбольный праздник зрителю. И в Telesport знали об этом — мы неоднократно выходили на них с таким предложением. Первое письмо было отправлено Петру Макаренко 12 мая 2021 года. Слова о том, что другие каналы не готовы ставить футбол в эфир — наглая ложь и попытка оправдаться», - написала Канделаки в своем телеграм-канале.

«Телеспорт» однако не спешит отдавать матч главному спортивному каналу страны. Такая ситуация возникает не первый раз. Пользуясь своим правом монополиста-посредника на российском рынке, Макаренко диктует каналам свои условия, подчас неприемлемые для них. Посредника при этом совершенно не заботит, будет ли приобретенное им событие показано на хорошей платформе широкому кругу любителей спорта.

Отношение между Канделаки и Макаренко обострились не впервые. Неразбериха с показом игр сборной уже также становится хронической. Чего стоила ситуация с трансляцией матча с Мальтой, когда до последнего было неясно, где игру можно будет посмотреть. Новый виток противостояния между сторонами начался накануне чемпионата Европы, что тоже не случайно. Три канала «Первый», «Россия» и «Матч ТВ» делят трансляции между собой. Естественно при непосредственном участии «Телеспорта». Еще несколько дней назад речь шла о том, что каждой кнопке достанется по одной игре сборной России в группе и по 17 матчей турнира на каждого. «Матч», как менее рейтинговый, получал встречу наших с финнами. Но, по последней информации, игру отдают Первому каналу. В эфирной сетке «Матч ТВ» пока нет никаких прямых трансляций Евро на следующей неделе. Источники пишут, что все это из-за конфликта Канделаки с Макаренко. Спортивный канал может лишиться и плей-офф.