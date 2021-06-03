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Скандал вокруг показа матча Россия – Болгария. РФС, «Телеспорт» и Канделаки обвиняют другу друга
03 июня 10:51
автор: Дмитрий Кузнецов
автор фото: РФС

Скандал вокруг показа матча Россия – Болгария. РФС, «Телеспорт» и Канделаки обвиняют другу друга

Очередная неразбериха возникла с трансляцией товарищеского матча с участием сборной России. 5 июня нашей команде предстоит сыграть с Болгарией.

Эта последняя игра перед Евро-2020 для россиян. 1 июня сборная играла с Польшей (1:1), и этот матч отфутболили на «Рен ТВ» из-за хоккея Россия – Белоруссия на ЧМ-2021. Где будет транслироваться Болгария – пока ясности нет.

В «Телеспорте» заявили, что показ зависит от выступления сборной России по хоккею на чемпионате мира. 5 июня в Риге пройдут полуфиналы. 3 июня команда Валерия Брагина встречается с канадцами в четвертьфинале. Если пройдут дальше, а шансы на это высоки, то хоккей в субботу может наложиться по времени на футбол. И тогда Первый канал будет показывать ледовое сражение.

В «Телеспорте» уверяют, что никто из федеральных каналов не горит желанием ставить в эфир футбольный «товарняк» одновременно с решающими играми ЧМХ. Но это опровергает генеральный продюсер «Матча» Тина Канделаки. «Это не так. Мы на «Матч ТВ» готовы поставить контрольный матч команды Станислава Черчесова в эфир, обеспечить его студийными эфирами и до, и после, подарив футбольный праздник зрителю. И в Telesport знали об этом — мы неоднократно выходили на них с таким предложением. Первое письмо было отправлено Петру Макаренко 12 мая 2021 года. Слова о том, что другие каналы не готовы ставить футбол в эфир — наглая ложь и попытка оправдаться», - написала Канделаки в своем телеграм-канале.

«Телеспорт» однако не спешит отдавать матч главному спортивному каналу страны. Такая ситуация возникает не первый раз. Пользуясь своим правом монополиста-посредника на российском рынке, Макаренко диктует каналам свои условия, подчас неприемлемые для них. Посредника при этом совершенно не заботит, будет ли приобретенное им событие показано на хорошей платформе широкому кругу любителей спорта.

Отношение между Канделаки и Макаренко обострились не впервые. Неразбериха с показом игр сборной уже также становится хронической. Чего стоила ситуация с трансляцией матча с Мальтой, когда до последнего было неясно, где игру можно будет посмотреть. Новый виток противостояния между сторонами начался накануне чемпионата Европы, что тоже не случайно. Три канала «Первый», «Россия» и «Матч ТВ» делят трансляции между собой. Естественно при непосредственном участии «Телеспорта». Еще несколько дней назад речь шла о том, что каждой кнопке достанется по одной игре сборной России в группе и по 17 матчей турнира на каждого. «Матч», как менее рейтинговый, получал встречу наших с финнами. Но, по последней информации, игру отдают Первому каналу. В эфирной сетке «Матч ТВ» пока нет никаких прямых трансляций Евро на следующей неделе. Источники пишут, что все это из-за конфликта Канделаки с Макаренко. Спортивный канал может лишиться и плей-офф.

При этом «Телеспорт» адресовал претензии с неразберихой в показе матча Россия – Болгария к РФС. Порекомендовав задать вопрос организации, почему она перед назначением товарищеских игр не согласовывает с правообладателем дату и время. «Все проблемы по матчам футбольной сборной 1 и 5 июня сгенерированы РФС. Они могли поставить игры на любые дни и любое время, но отобрали аудиторию и у себя, и у хоккеистов», - подчеркнул Макаренко.

В РФС на претензии «Телеспорта» ответили достаточно жестко. В союзе сообщили, что по регламенту время начала матчей утверждает УЕФА и правообладатель. И посоветовали Макаренко еще раз «внимательнее прочитать контракты или нанять специального человека, который поможет узнать его права и обязанности». Что касается замечания руководителя «Телеспорта» о «проблемах с матчами сборных 1 и 5 июня», то тут, по мнению РФС, вся ответственность за их показы лежит на правообладателе.

В доказательство своей правоты РФС ссылается на официальные письма от «Матч-ТВ», в которых говорится, что к каналу никто не обращался по поводу показа матча 1 июня и о готовности трансляции встречи 5 июня. Кроме того, в футбольном союзе отметили, что предлагали содействие в переговорах, однако Петр Макаренко от них отказался и просто отдал матч Польша – Россия на «Рен ТВ».

Где в итоге окажется матч Россия – Болгария (гимн перед игрой планирует исполнять Филип Киркоров, если кто позабыл), пока неизвестно. Но где-то игра должна быть показана. Отсутствие трансляции последней контрольной встречи сборной накануне домашнего поединка на Евро с Бельгией (12 июня) вызовет большой скандал. Их уже и так слишком много набралось за последнее время с ТВ-трансляциями. Пора бы ответственным гражданам навести порядок в этом вопросе.

источник: «Советский спорт»
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