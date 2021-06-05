Почему России нужно сегодня побеждать Болгарию

Так вот вчера Филипп прибыл в Новогорск собственной персоной, пообщался с футболистами, зарядил их оптимизмом. При этом на Киркорове была майка сборной России.

Но в начале – о занимательном. Как известно, гимн России перед матчем с болгарами на «ВТБ Арене» исполнит Филипп Киркоров. Народный артист России, Украины и Молдавии. Болгарин, родился в Варне, популярный артист. Вот кому-то из пиарщиков, видимо, в РФС, пришла в голову эта идея. Хотя, судя по всему, что мы знаем о Киркорове, к футболу он, мягко говоря, равнодушен. Но ничего – знающие люди объяснят, для чего нужны ворота, почему их всего двое, а мяч на 22 «бугая» всего один.

Сегодня сборная России проведет последний контрольный матч перед Евро–2020. И хотя существует расхожее мнение, что результаты таких игр не важны. Это в принципе не так, а в данном случае это не так вдвойне.

Тут все правильно – разрядил атмосферу, хотя, она в сборной вроде бы нормальная, зарядил ребят и отвлек немного от рутины тренировок. Тут Бедросовичу – зачет!

НАМ ПОБЕДА, КАК ВОЗДУХ, НУЖНА

Теперь о важности победы. Все эти слова тренеров, что результаты в контрольных матчах не имеют значения, от лукавого. Не верьте. Это получается, если следовать тренерской логике, проиграли, допустим, пять матчей подряд перед Евро или ЧМ, фигня – все по плану. Вот приедем на турнир, там будем всех громить. Не бывает так – не будете.

Поражения отрицательно влияют на психику игроков, приводят к неуверенности в своих силах.

И сейчас очень важно не просто не проиграть болгарам, но обязательно нужно выиграть.

Сборная Болгарии последние лет десять давно находится на обочине от мировых столбовых футбольных дорог. Никуда не выходит, проигрывает дома Косово и Албании, поэтому даже к середнякам ее отнести нельзя. В рейтинге ФИФА болгары на 71-й строчке. Для сравнения, поляки – на 21-й, Россия – на 38-й.

Как говорил Штирлиц, запоминается последнее. А что было последним в жизни сборной России? Позорный разгром в Белграде и бесцветная ничья в Польше. При единственном созданном моменте, который и завершился голом. Не пусти Фабиански несложный удар Караваева между ног, не было бы даже ничьей.

В общем, груз неуверенности из-за таких результатов на плечах наших ребят точно лежит. Как бы они не храбрились.

Потому сегодня «нам победа как воздух, нужна». Ничья не устроит. Если мы такую Болгарию на своем поле при хорошей поддержке болельщиков (а на «ВТБ Арене» отличная акустика) не можем обыграть, как мы собираемся противостоять (не говорю обыгрывать) Бельгии?

И еще одно условие для нормальной психологической подготовки к бельгийцам: победа не должна быть вымученной. Такая – уверенности не придаст. И здесь даже счет не важен, главное игра – веселая, быстрая, с постоянным давлением на оборону соперника, с перемещениями, открываниями и т.д.

Поэтому хочется увидеть с первым минут двух нападающих – Дзюбу и Соболева. Хотя верится в это с трудом. Но если Миранчук, наконец, проснется, будут поактивнее Кузяев и Оздоев, можно побежать и с одним Дзюбой в нападении.

В общем, верим в команду!

Ориентировочные составы

Россия: Шунин – Кудряшов, Джикия, Семенов, Караваев – Головин, Оздоев, Кузяев, Зобнин, Миранчук – Дзюба.

Болгария: Наумов – Божиков, Христов, Антов, Турицов – Цветанов, Витанов, Чочев, Десподов – Краев, Илиев.

Матч пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Начало в – 19.00 мск.