«Главное, что был пенальти, и что его забили, это снимет лишнее давление»

– Ваши впечатления от игры.

– Контрольный матч показал то, что ничего не показал. Понятно одно – основа сыграла не намного лучше, чем запасные. Давили весь матч, но без особой конкретики. Моментов почти и не было. Главное, что выиграли. Если б не выиграли, болельщики и футбольная общественность стали был нагнетать.

Мне кажется, Черчесов больше обращал внимание на какие-то моменты. Но не могу сказать, что у меня какая-то тоска от этой игры. Помню, перед чемпионатом мира в товарищеских матчах все было еще хуже. Если сравнивать с теми матчами, то сейчас просто супер.

– Я бы не согласился, что супер…

– Ну, да, может быть, не супер. Просто сейчас команда под нагрузками, но все равно все шли в борьбу. Нельзя сказать, что кто-то экономил силы. Хотя мне показалось, что наши не играли на 200 процентов, все равно играли с оглядкой. С другой стороны, соперник совсем не играл. Главное, что был этот пенальти, и что его забили, это снимет лишнее давление. С точки зрения психологии, это очень важно – есть результат.