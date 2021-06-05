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«Главное, что был пенальти, и что его забили, это снимет лишнее давление»
05 июня 21:17
автор: Юрий Волохов
автор фото: Twitter сборной России

«Главное, что был пенальти, и что его забили, это снимет лишнее давление»

Двукратный чемпион России по шахматам, футбольный болельщик Евгений Томашевский оптимистично оценивает матч Россия – Болгария.

– Ваши впечатления от игры.

– Контрольный матч показал то, что ничего не показал. Понятно одно – основа сыграла не намного лучше, чем запасные. Давили весь матч, но без особой конкретики. Моментов почти и не было. Главное, что выиграли. Если б не выиграли, болельщики и футбольная общественность стали был нагнетать.

Мне кажется, Черчесов больше обращал внимание на какие-то моменты. Но не могу сказать, что у меня какая-то тоска от этой игры. Помню, перед чемпионатом мира в товарищеских матчах все было еще хуже. Если сравнивать с теми матчами, то сейчас просто супер.

– Я бы не согласился, что супер…

– Ну, да, может быть, не супер. Просто сейчас команда под нагрузками, но все равно все шли в борьбу. Нельзя сказать, что кто-то экономил силы. Хотя мне показалось, что наши не играли на 200 процентов, все равно играли с оглядкой. С другой стороны, соперник совсем не играл. Главное, что был этот пенальти, и что его забили, это снимет лишнее давление. С точки зрения психологии, это очень важно – есть результат.

– Согласен, хотя болгары даже ни одного полумомента не создали. Там просто некому их создавать.

– Это так. Поразила обработка мяча болгарскими футболистами. Когда они пытались убежать в контратаку, мяч от них отскакивал.

Пессимизма особого нет, но мне кажется, что первый матч с Бельгией для нас не самый важный. Мы будем зарубаться с бельгийцами, но главные матчи для нас будут с Данией и Финляндией.

– Но Дания не сильно уступает Бельгии на бумаге, я имею в виду состав.

– Нет сомнений, что состав у Дании очень сильный. Почти все футболисты играют в топ-клубах. Посмотрел статистику, оказывается, что у Бельгии четыре игрока больше ста матчей за сборную сыграли. У Дании тоже два таких игрока есть. У нас такой один – Юрий Жирков. Кроме того, что у наших соперников очень классные футболисты, это еще и достаточно опытные команды.

источник: «Советский спорт»
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