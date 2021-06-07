Травмы Кудряшова и де Лигта, Испания на карантине и Крым на футболках сборной Украины

Другой соперник команды Станислава Черчесова сборная Дании одолела Боснию и Герцеговину (2:0), голландцы без участия оставшегося в запасе Квинси Промеса разгромили Грузию (3:0), англичане с минимальным счетом переиграли Румынию (Джордан Хендерсон не реализовал пенальти), а зрители матча Австрия – Словакия голов не увидели.

Накануне состоялись контрольные матчи с участием команд-участниц чемпионата Европы. Самой статусной стала встреча команд нашего соперника по группе Бельгии с Хорватией, завершившаяся победой подопечных Роберто Мартинеса со счетом 1:0. Единственный мяч на счету Ромелу Лукаку (60-й в футболке сборной). Армеец Никола Влашич вышел на замену на 61-й минуте, а зенитовец Деян Ловрен не попал даже в заявку.

Гол: Лукаку, 38.

Люксембург – Шотландия – 0:1 (0:1)

Гол: Адамс, 27 – 0:1.

Удаление: Селимович, 34.

Нидерланды – Грузия – 3:0 (1:0)

Голы: Депай, 10 – с пенальти – 1:0. Вегорст, 55 – 2:0. Гравенберх, 76 – 3:0.

Дания – Босния и Герцеговина – 2:0 (1:0)

Голы: Браэйтуэт, 18 – 1:0. Корнелиус, 73 – 2:0.

Англия – Румыния – 1:0 (0:0)

Гол: Рашфорд, 68 – с пенальти.

Австрия – Словакия – 0:0

КУДРЯШОВ ЗАНИМАЕТСЯ В ЗАЛЕ, БАРИНОВ ТРЕНИРУЕТСЯ С ПАРТНЕРАМИ

За четыре дня до матча открытия чемпионата Европы здоровье футболистов приковывает даже большее внимание, чем качество игры команд. В сборной России было тревожно за защитника Федора Кудряшова, получившего повреждение икроножной мышцы в матче с Болгарией (1:0), особенно после слов Черчесова «он может нам не помочь».

Кажется, все обошлось – в понедельник Федор занимался в зале по индивидуальной программе. Его выздоровление крайне важно для национальной команды, тем более, что конкурент по позиции Илья Самошников также не в полной мере здоров – он проводил индивидуальное занятие на поле. Зато Дмитрий Баринов вернулся к товарищам и тренировался вместе со всеми.

ИСПАНИЯ УШЛА НА КАРАНТИН, А УАЙТ ЗАМЕНИЛ ТРЕНТА

У испанцев проблемы еще серьезнее. ПЦР-тест Серхио Бускетса дал положительный результат, и хотя остальные футболисты сдали тест отрицательно, всю команду отправили на карантин, а тех, кто контактировал с полузащитником, изолировали от партнеров. В запланированном на вторник товарищеском матче с Литвой вместо первой сборной сыграет молодежная.

Также возникли проблемы со здоровьем у Матейса де Лигта. По словам наставника сборной Нидерландов Франка де Бура, защитник испытывает боль в области паха. Пока от дальнейших прогнозов голландцы отказываются, а в матче с Грузией в тройке с Дейли Блиндом и Стефаном де Вреем вышел 19-летний Юрриен Тимбер из «Аякса». Для него эта игра стала второй в футболке национальной сборной.

Есть сомнения в готовности и полузащитника сборной Германии Леона Горецки, не участвовавшего в воскресной тренировке, однако Йоахим Лев заверил, что игрок вряд ли пропустит первый матч на Евро против Франции. Он состоится только через неделю, 15 июня.

А вот Трент Александер-Арнольд уже попрощался с надеждами сыграть на чемпионате Европы. Он получил травму еще 2 июня в матче с Австрией (1:0), уже после объявления официальной заявки на турнир. Это позволило наставнику англичан Гарету Саутгейту взять время на раздумье и на основе увиденного на тренировках выбрать замену игроку «Ливерпуля». Выбор пал на 23-летнего защитника Бена Уайта из «Брайтона». Утверждается, что его конкурентами были Джеймс Уорд-Праус («Саутгемптон») и Джесси Лингард («Манчестер Юнайтед»).

УКРАИНА СНОВА ПЫТАЕТСЯ ПРИВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ ЕВРОПЫ

Ну, а Россия опять оказалась замешана в политическом скандале, и вновь не по своей вине. Неделю назад внимание обратили на тот факт, что российских болельщиков на пускают в некоторые страны на чемпионат Европы, поскольку Россия находится за пределами ЕС и входит в список стран-очагов пандемии коронавируса.

А теперь огня в топку добавили украинцы, презентовавшие форму для чемпионата Европы с изображением контура территории страны с учетом Крыма. На эту тему высказались уже примерно все, а с учетом политической обстановки тональность высказываний не вызвала удивления – одна сторона конфликта оскорбилась, другая наслаждалась произведенным эффектом.

Разумнее всех в этой ситуации выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявивший, что «нужно быть выше того, чтобы разжигать какую-то ненависть между русскими и украинцами». «Мы убеждены в том, что мы два родственных народа, и по крайней мере в нашей стране украинцы всегда желанные гости», – подчеркнул он.

От себя добавим, что крики возмущения и есть тот эффект, которого добивались авторы этой идеи, поэтому лучшая реакция в данном вопросе – ноль внимания. Что бы ни было изображено на футболках игроков, это никоим образом не скажется на их игре – они не станут от этого бегать ни быстрее, ни медленнее. Тем не менее, попытка затащить политическую повестку на футбольный турнир – однозначный минус к репутации всех к этому причастных.

УЕФА уже подтвердил, что форма сборной Украины одобрена организацией и соответствует правилам экипировки.