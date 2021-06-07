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Закрыть Лукаку, сдержать Тилеманса, Карраско и Азара. Как России не проиграть Бельгии
07 июня 17:11
автор: Юрий Волохов
автор фото: Twitter BelRedDevils

Закрыть Лукаку, сдержать Тилеманса, Карраско и Азара. Как России не проиграть Бельгии

12 июня сборная России сыграет в Санкт-Петербурге в стартовом матче Евро-2020 с командой Бельгии. Мало кто из болельщиков верит не только в победу нашей команды, но и даже в ничью. Хотя ничья в нынешних реалиях была бы очень хорошим результатом.

ПРОТИВ ЛУКАКУ НЕТ ПРИЕМА

Вчера бельгийцы провели последний контрольный матч с хорватами. Похоже, Роберто Мартинес выставил тот состав, который можно считать основным. Разберем вкратце вчерашний матч и поговорим о футболистах сборной Бельгии.

Но в начале пару слов о предыдущей игре – с греками. Бельгийцы никуда не рвались, особо не напрягались, матч получился скучным и завершился ничьей – 1:1.

Ромело Лукаку имел хороший момент в самом начале: замыкал прострел – спас вратарь. А затем Карраско и Торган Азар разыграли потрясающую двухходовку. Азар ее замкнул ударом слету. Все, больше об этой игре сказать нечего.

В перерыве Лукаку был заменен, затем ушел Азар-младший. Азар-старший вообще не появился на поле. С греками Мартинес проверил весь свой резерв.

И совсем другая картина была с хорватами, которые на генеральную репетицию тоже выставили сильнейший состав.

Опять вся опасность исходила от Лукаку. В начале матча он пробил в крестовину из трудного положения, а вскоре забил. Во втором тайме пару раз продавил в своем силовом стиле в борьбе за верховые мячи хорватских защитников. Выручил вратарь.

И при этом, как ни странно, выбор нападающих в нынешней сборной Бельгии невелик. Чистый форвард фактически один – Лукаку. Мертенс нападающий без позиции, такой классический блуждающий форвард.

Карраско, скорее, вингер. При атаке превращается в чистого левого крайнего.

Есть еще Миши Батшуайи – именно он заменил Лукаку в перерыве матча с греками на позиции центрфорварда. За весь тайм Батшуайи не запомнился ничем. Что не удивительно, в аутсайдере АПЛ «Кристалл Пэлас» он весь сезон фактически выходил только на замену, да и то в концовке матчей.

Однако весь скромный выбор в бельгийском нападении с лихвой компенсирует один Лукаку. На сегодня он точно в тройке лучших форвардов мира. Поэтому главная задача нашей обороны – закрыть этого мощного паря. Но она представляется почти невыполнимой, а для защиты сборной России невыполнимой в принципе. Перефразируя известную поговорку, против Лукаку нет приема.

БЕЗ ДЕ БРЕЙНЕ, НО С ТИЛЕМАНСОМ

Новость дня: Кевину де Брейене сделали операцию на лице, уже в понедельник он присоединится к сборной Бельгии. Но с Россией вряд ли сыграет. Однако и без лучшего полузащитника мира в середине поля у Бельгии есть, кому сыграть.

Еще одна проблема, стоящая перед нашей командой, нейтрализовать очень мощную среднюю линию бельгийцев.

Во-первых, это Юри Тилеманс – один из лидеров «Лестера». Именно удар Тилеманса в финале Кубка Англии принес «Лестеру» победу над «Челси». Клуб из административного центра графства Лестершир впервые в своей истории завоевал Кубок Англии.

Дальше – Торган Азар. В дортмундской «Боруссии» – один из определяющих игроков. В обеих контрольных встречах был активен и заметен Насер Шадли из «Истамбула».

И, конечно, не забываем про Эдена Азара. С греками он не играл, с хорватами вышел в концовке.

Уже второй сезон не заладился у Азара-старшего в «Реале». Чему есть немало объективных причин: две травмы, болезнь. Но человек неспроста признавался лучшим игроком АПЛ, по таланту он вряд ли уступает де Брейне. Просто сейчас у него черная полоса.

Возможно, Мартинес не стал лишний раз проверять Азара в этих двух матчах, потому что не сомневается в его уровне. А Евро-2020 – отличный шанс для Эдена перезапустить карьеру.

Как нашей полузащите противостоять такой средней линии соперника, я не знаю. Честно. У нас только Головин сравним по уровню с бельгийскими хавбеками.

На защите соперников долго останавливаться не будем, там играют опытные мастеровитые ребята: Вертонген, Вермален, Алдервейрелд, Денайер, Кастань. А в воротах, проведший просто блестящий сезон в «Реале», Тибо Куртуа. Не было бы второго места у «Реала» в Ла лиге, если б не бельгийский голкипер.

Какой напрашивается вывод? Соперник просто сильнее, сильнее минимум на полголовы. Объективно – о победе надо забыть. Если уползем на ничью, это будет большая удача. Но для этого надо забивать хотя бы один гол. Почему? Бельгийцы минимум один точно забьют, в этом нет сомнения. Поэтому задача всей нашей команды – надежно сыграть в обороне.

И по поводу забитого гола... Две игры с Польшей, игравшей не сильнейшим составом, и явным аутсайдером всех отборочных кампаний последних лет пятнадцати, Болгарией, показали, что один мяч даже с такими соперниками сейчас для России серьезная проблема.

Безрадостная получилась картина, но, увы, это объективная реальность. Однако есть еще такой фактор, как везение. Откровенно говоря, лично я только на фортуну и надеюсь 12 июня.

Контрольный матч. Бельгия (Брюссель)

Бельгия – Хорватия – 1:0 (1:0)

Гол: Лукаку, 38.

Бельгия: Куртуа, Вертонген (Вермален, 46), Алдервейрелд, Денайер, Кастань, Шадли (Т.Азар, 71), Карраско (Э.Азар, 81), Дендонкер (Доку, 81), Тилеманс, Мертенс (Ванакен, 68), Лукаку.

Хорватия: Ливакович, Вида, Врсалько, Чалета-Цар, Баришич (Гвардиол, 46), Модрич (Пашалич, 61), Перишич (Оршич, 80), Ковачич (Влашич, 62), Брозович, Петкович (Брекало, 70), Ребич (Крамарич, 63).

источник: «Советский спорт»
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