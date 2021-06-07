У Дании 19 футболистов играют в топ-5 европейских лиг, есть победители ЛЧ и серии A. А у нас?

Исходя из статуса соперника (датчане пропустили два из трех предыдущих европейских первенства и лишь раз с 1992 года вышли из группы) многие в России уверены в нашей победе. Данный текст – предупреждение о том, что шапкозакидательские настроения не уместны не только потому, что зачастую ведут фиаско, но и потому, что причин для этого нет совершенно никаких. Многие футболисты сборной Дании играют в ведущих клубах Европы, тогда как российская команда базируется на игроках отечественных команд, вот уже как минимум два сезона позорящихся в еврокубках.

До старта сборной России в чемпионате Европы – пять дней. Первой на этом турнире будет игра против одного из фаворитов всего Евро-2020 команды Бельгии, однако не она станет определяющей. Чтобы выйти в плей-офф, дружине Станислава Черчесова требуется побеждать Финляндию и как минимум брать очки в Дании. И если в первых двух встречах все довольно предсказуемо (Бельгия должна выносить Россию, а Россия – Финляндию), то заключительная игра на групповом этапе – самая неочевидная.

Андреас Кристенсен – 27 матчей

Если в АПЛ, где синие лишь в самой концовке выполнили задачу и финишировали в топ-4, защитник выходил на поле редко, то к победе в Лиге чемпионов приложил руку, приняв участие во всех раундах плей-офф, в том числе против «Манчестер Сити» в финале, а против «Реала» отыграл все 180 минут. Так что приход на тренерский мостик Томаса Тухеля пошел Кристенсену на пользу. А вот в проигранном «Лестеру» финале Кубка Англии он не сыграл из-за травмы.

«ИНТЕР» (чемпион Италии)

Кристиан Эриксен – 34 матча и 4 гола

Очень неоднозначный сезон для Эриксена. Он так рвался из «Тоттенхэма» в «Интер», но не вписался в схемы Антонио Конте, просидев до февраля в запасе. Однако стоило ему вернуться на поле, как нерадзурри совершили сумасшедший рывок и досрочно оформили чемпионский титул. А вот в Лиге чемпионов, где датчанин почти не играл, из группы выйти не смогли, пропустив вперед не только «Реал» и «Боруссию» М, но и «Шахтер».

«МИЛАН» (2-е место в серии A, 1/8 финала ЛЕ)

Симон Кьер – 39 матчей, 1 гол

Столп обороны команды, едва не сотворившей главную сенсацию в Европе (в итоге это звание ушло «Лиллю»). «Милан» лидировал в турнирной таблице чемпионата Италии до 21-го тура, но затем все же уступил первую строчку более опытной бригаде из «Интера». Капитан сборной Дании пропускал матчи россонери только из-за травм или необходимости немного передохнуть.

«ЛЕЙПЦИГ» (2-е место в бундеслиге, 1/8 финала ЛЧ, финал Кубка Германии)

Юссуф Поульсен – 41 матч и 11 голов

«Лейпциг» чем-то напоминает «Локомотив» на стыке веков. Тоже все кружит вокруг первых мест, но никак не может сделать решающий шаг. То же касается и Поульсена. Для нападающего у него слишком низкая результативность – в среднем забивает каждые 196 минут. Однако за счет работоспособности, мобильности и мощи приносит много пользы в игре без мяча и единоборствах.

«БАРСЕЛОНА» (3-е место в примере, 1/8 финала ЛЧ, победа в Кубке Испании)

Мартин Брэйтуэйт – 42 матча и 7 голов

Далеко не лучший футболист «Барселоны» (да и вообще не уровень клуба), тем не менее по итогам сезона поставил на полку кубок Испании, а рядом повесил бронзовые медали чемпионата.

«АТАЛАНТА» (3-е место в серии A, 1/8 финала ЛЧ, финал Кубка Италии)

Йоаким Мехле – 25 матчей

Начинал сезон в «Генке», а в «Аталанту» переехал только зимой, однако провел на поле в серии А в два раза больше времени, чем Алексей Миранчук (1211 минут против 662). Отлично вписавшись в команду, помог финишировать ей в медальной зоне и дойти до финала Кубка Италии. Провел оба матча против «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«БОРУССИЯ» ДОРТМУНД (3-е место в бундеслиге, 1/4 финала ЛЧ, победа в Кубке Германии)

Томас Дилейни – 34 матча и 1 гол

«Шмели» завалили середину сезона, поэтому не смогли навязать борьбу «Баварии» в чемпионате, зато после прихода Эдина Терзича отлично выступили в Лиге чемпионов (вылетели только от «Ман Сити» в четвертьфинале) и взяли пятый в истории Кубок Германии, разгромив в финале «Лейпциг». А Дилейни как минимум один из игроков основы.

«ЛЕСТЕР» (5-е место в АПЛ, 1/16 финала ЛЕ и победа в Кубке Англии)

Каспер Шмейхель – 48 матчей, 57 пропущенных мячей

«Лисы» почти отлично выступили в чемпионате Англии, упустив путевку в Лигу чемпионов только в заключительном туре (неожиданно проиграли дома «Тоттенхэму»), зато выиграли Кубок Англии, пройдя по ходу турнира «Манчестер Юнайтед» и «Челси», и совершили невозможное для российских клубов – вышли из группы Лиги Европы (правда, в первом же раунде плей-офф опростоволосились в играх со «Славией»).

«ТОТТЕНХЭМ» (7-е место в АПЛ, 1/8 финала ЛЕ, финал Кубка лиги)

Пьер-Эмиль Хейбьерг – 53 матча и 2 гола

«Шпоры» сезон завалили (привет Жозе Моуринью!) и все же зацепились за еврокубки и дошли до финала Кубка лиги, где уступили только «Ман Сити», а Хейбьерг стал лучшим среди полевых по количеству проведенного времени (4323 минуты).

СЕРЕДНЯКИ И АУТСАЙДЕРЫ ИЗ ТОП-5 ЕВРОПЕЙСКИХ ЧЕМПИОНАТОВ

«САМПДОРИЯ» (9-е место в серии A)

Миккель Дамсгард – 37 матчей и 2 гола

Крепкий середняк чемпионата Италии провел добротный для себя сезон, финишировав в двух строчках от зоны еврокубков, а 20-летний вингер в первый же год закрепился в основе.

«НИЦЦА» (9-е место в лиге 1)

Каспер Дольберг – 29 матчей и 6 голов

Чего датчанам не хватает, так это результативного нападающего. Дольберг много лет подает надежды, но все никак не реализует потенциал. Прошедший сезон он провел ниже среднего, а клуб опустился с прошлогодней шестой строчки на девятую и проиграл пять матчей из шести в группе Лиги Европы.

«ХОФФЕНХАЙМ» (11-е место в бундеслиге, 1/16 финала ЛЕ)

Роберт Сков – 30 матчей и 2 гола

Еще один крепкий середняк, без труда выбравшийся из группы Лиги Европы, но сразу вылетевший от «Мольде». Здесь Сков один из игроков основы. Впрочем, не очень результативный – 2 гола и 2 передачи в 30 матчах сезона для крайнего нападающего, мягко говоря, не выдающийся результат.

«БОЛОНЬЯ» (12-е место в серии A)

Андреас Сков-Ольсен – 26 матчей и 2 гола

Как и прочие атакующие игроки сборной Дании, своих голов в прошедшем сезоне почти не праздновал, но и играл не так много, зачастую появляясь на замену.

«ВАЛЕНСИЯ» (13-е место в примере)

Дэниэл Васс – 36 матчей и 4 гола

«Летучие мыши» по своим меркам были очень плохи, зато датский партнер одного из основных футболистов сборной России Дениса Черышева провел на поле почти в три раза больше времени (2993 минуты).

«УДИНЕЗЕ» (13-е место в серии A)

Йенс Стюгер-Ларсен – 35 матчей и 2 гола

Удинцев к грандам тоже не отнесешь, и все же они финишировали выше «Фиорентины» Александра Кокорина, а Ларсен был одним из игроков основы.

«САУТГЕМПТОН» (15-е место в АПЛ)

Янник Вестергор – 30 матчей и 3 гола

«Святые» очень здорово начали сезон и после 17 туров шли в зоне еврокубков, однако затем бросили играть и откатились на 15-ю строчку. Зато Вестергор забивал «Челси», «Астон Вилле» и «Брайтону». Очень опасный 199-сантиметровый защитник.

«ФУЛХЭМ» (вылет из АПЛ)

Йоахим Андерсен – 34 матча и 1 гол

Основной защитник «дачников» не смог помощь им удержаться в элите английского футбола, но сам по этому поводу не сильно переживает, ведь летом вернется из аренды в куда более статусный «Лион».

«ШАЛЬКЕ» (последнее место в бундеслиге)

Фредерик Реннов – 11 матчей, 24 пропущенных мяча

Бездарнейший сезон бывшего клуба Доменико Тедеско завершился бесславным вылетом из бундеслиги, а арендованный у «Айнтрахта» вратарь пропускал по три мяча от обеих «Боруссии», по четыре – от «Лейпцига» и «Боруссии» М, и пять – от «Вольфсбурга». Будем молиться, чтобы против России ворота защищал именно он.

«ПАРМА» (последнее место в серии A)

Андреас Корнелиус – 30 матчей и 1 гол

Некогда крепкий середняк чемпионата Италии выступил из рук вон плохо и задолго до конца сезона отправился в серию Б. Корнелиус изрядно помог этому переходу, забив за год только один (!) мяч (не повезло «Удинезе»).

ЧЕМПИОНАТ ДАНИИ

«МИДТЪЮЛЛАНД» (второе место в чемпионате)

Йонас Лессль – 15 матчей, 15 пропущенных мячей

Последнее место «Мидтъюлланда» в группе Лиги чемпионов – наш уровень. Впрочем, Лессль к нему отношения не имеет – до зимы он полировал скамейку запасных в «Эвертоне». Зато по возвращении на родину чуть не выиграл чемпионат, отстав с командой от «Брондбю» всего на пару очков.

«КОПЕНГАГЕН» (третье место в чемпионате, проигрыш в квалификации ЛЕ)

Матиас Йоргенсен (Занка) – 30 матчей и 1 гол

Николай Бойлесен – 28 матчей и 1 гол

Йонас Винд – 32 матча и 17 голов

Столичный клуб провел непривычно слабый сезон, выглядел ужасно в обороне (4-е с конца место по пропущенным голам в регулярном сезоне) и не добрался до группы Лиги Европы, проиграв скромной «Риеке» (0:1). Тем удивительнее, что сразу два из трех представителей «Копенгагена» в сборной – защитники. Зато Винд показал очень приличную результативность, забивая каждые 163 минуты.

ДРУГИЕ ЛИГИ

«МАЛЬМЕ» (чемпион Швеции)

Андерс Кристиансен – 28 матчей и 17 голов

Сильнейший клуб Швеции оступился в Лиге Европы на «Гранаде», но подтвердил свою силу в чемпионате, а датский полузащитник наколотил в 28 матчах 17 мячей. В нынешнем сезоне (а он проводится по системе весна-осень) клуб также лидирует в турнирной таблице.

«БРЕНТФОРД» (3-е место в чемпионшипе и выход в АПЛ)

Матиас Йенсен – 53 матча и 2 гола

Кристиан Нергор – 22 матча и 1 гол

Финишировав в чемпионшипе в тройке, «Брентфорд» выиграл плей-офф и впервые за несколько десятилетий вернулся в высшую лигу, а еще дошел до полуфинала Кубка лиги, где уступил «Тоттенхэму» (прошли «Саутгемптон», «Вест Бромвич», «Ньюкасл» и «Фулхэм»). Очень приличный результат для клуба, продавшего за год лидеров на 62 млн евро. Йенсен в команде один из лидеров, а Нергор крепкий игрок ротации.