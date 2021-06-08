Как судья из Венгрии отнял у нас победу. 63 года назад сборная СССР сыграла первый матч на ЧМ-1958

БЕЗ СТРЕЛЬЦОВА, ОГОНЬКОВА И ТАТУШИНА
Прежде чем начать разговор о футболе, поговорим об околофутболе. Это был дебютный чемпионат мира для нашей команды. После победы сборной СССР на Олимпиаде в Мельбурне два года назад вся страна надеялась на удачное выступление и на чемпионате мира. Может быть, не на победу, но на место на пьедестале советские болельщики наверняка рассчитывали.
И так получилось, что сборная отправилась в Швецию не в самом сильном составе. Команда лишилась трех игроков основы - Эдуарда Стрельцова, Бориса Татушина и Михаила Огонькова.
Останавливаться подробно на этом не стану. Все знают это громкое дело об изнасиловании. Татушин и Огоньков в результате отделались испугом. А вот Стрельцов отправился на пять лет в колонию. Он вышел в 1963 году по УДО.
Особенно ужасной была потеря 21-летнего центрфорварда Эдуарда Стрельцова. Талантище, получивший в последствие прозвище «русский Пеле». Трудно сказать, как наши выступили бы с молодым форвардом в составе, который находился на пике карьеры, но велика вероятность, что могли пройти дальше четвертьфинала.
ПОЧЕМУ ИГРУ СУДИЛ ВЕНГЕРСКИЙ АРБИТР?
VI чемпионат мира по футболу проходил в Швеции.
Сборная СССР попала в сложную группу с Бразилией, Англией и Австрией.
К вышеназванным потерям, в Швеции добавилась еще одна – получил травму лидер и капитан Игорь Нетто.
Дебютный матч прошел 8 июня 1958 года на стадионе «Нью-Уллеви» в Гетеборге в присутствии 50 тысяч зрителей.
Наша команда открыла счет на 14-й минуте - отличился Никита Симонян. Вскоре после перерыва Александр Иванов отправил второй мяч в ворота англичан.
После этого соперники активизировались. В середине второго тайма Дерек Кеван головой замкнул навес с фланга - 2:1. А незадолго до финального свистка венгерский арбитр Иштван Жолт назначил 11-метровый в ворота Льва Яшина.
Арбитр явно ошибся: Крижевский столкнулся с Кеваном за переделами штрафной площади. Да и было ли там нарушение, не совсем очевидно. Финни пенальти реализовал.
Возможно, судья действительно непроизвольно ошибся, все мы люди. Но все-таки назначение венгерского арбитра на матч с участием сборной СССР выглядело недальновидно, учитывая, какие события произошли в Будапеште два года назад.
В результате, сборные СССР и Англии по итогам группового турнира набрали одинаковое количество очков (по 3) при одинаковой разности забитых и пропущенных мячей (4-4). Судьбу второго места в группе (первое заняли бразильцы) должна была определить переигровка.
Она состоялась на том же стадионе 17 июня. Сборная СССР выиграла со счетом 1:0 (Анатолий Ильин, 68 минута) и вышла в четвертьфинал.
Матч ЧМ-1958. Групповой этап. Группа 4
Англия – СССР – 2:2 (0:1)
Голы: Симонян (14), А. Иванов (55), Кеван (66), Финни (85, пен.).
Англия: Макдональд, Хоу, Бенкс, Клемп, Б.Райт, Слейтер, Дуглас, Робсон, Кеван, Хейнс, Финни.
СССР: Яшин, Кесарев, Крижевский, Б. Кузнецов, Войнов, Царёв, А. Иванов, Вал. Иванов, Симонян (к), Сальников, Ильин.
Судья: И. Жолт (Венгрия).
8 июня. Гетеборг. Стадион «Нью-Уллеви». 49 348 зрителей.