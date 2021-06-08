Как судья из Венгрии отнял у нас победу. 63 года назад сборная СССР сыграла первый матч на ЧМ-1958

БЕЗ СТРЕЛЬЦОВА, ОГОНЬКОВА И ТАТУШИНА

Прежде чем начать разговор о футболе, поговорим об околофутболе. Это был дебютный чемпионат мира для нашей команды. После победы сборной СССР на Олимпиаде в Мельбурне два года назад вся страна надеялась на удачное выступление и на чемпионате мира. Может быть, не на победу, но на место на пьедестале советские болельщики наверняка рассчитывали.

И так получилось, что сборная отправилась в Швецию не в самом сильном составе. Команда лишилась трех игроков основы - Эдуарда Стрельцова, Бориса Татушина и Михаила Огонькова.

Останавливаться подробно на этом не стану. Все знают это громкое дело об изнасиловании. Татушин и Огоньков в результате отделались испугом. А вот Стрельцов отправился на пять лет в колонию. Он вышел в 1963 году по УДО.

Особенно ужасной была потеря 21-летнего центрфорварда Эдуарда Стрельцова. Талантище, получивший в последствие прозвище «русский Пеле». Трудно сказать, как наши выступили бы с молодым форвардом в составе, который находился на пике карьеры, но велика вероятность, что могли пройти дальше четвертьфинала.

ПОЧЕМУ ИГРУ СУДИЛ ВЕНГЕРСКИЙ АРБИТР?

VI чемпионат мира по футболу проходил в Швеции.