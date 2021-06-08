Слуцкий и «Спартак»: реален ли союз? (Спойлер – рискованно, но очень интересно)

Прозвучал финальный свисток, я поблагодарила, извинившись, что отвлекала расспросами, напоследок спросив: «А Вы еще придете на игры «Спартака”?» Сразу после этого матча я сказала ЛА (Леониду Федуну – прим. ред.): «Кажется, я знаю, кто бы идеально подошел «Спартаку» как тренер. Харизма, профессионализм, легкость в общении, потрясающее чувство юмора и уверенность в своих действиях». Но кто же будет слушать девчонку…»

Я была поражена, как интересно и доходчиво он ответил, и вдогонку я задала еще 1000 вопросов уже об игре «Спартака». Леонид Викторович комментировал мне, девчонке, все действия на поле, тактику, положительные действия и ошибки игроков, проявив терпение и ни разу не показав свое недовольство. Я оценила, как же повезло его футболистам!

«Много-много лет назад на матче «Спартака» в «Лужниках» я не упустила возможности познакомиться с Леонидом Слуцким, в то время он был тренером «Крыльев». Я села рядом с ним и стала расспрашивать о ФК «Москва» и конкретно об Александре Шешукове. Меня очень интересовали вопросы: «Почему команда так жестко играла, буквально отрывая ноги соперникам? Будут ли в такой же манере теперь играть и «Крылья»? Это тренерская установка, отсутствие техники или что-то еще?»

Супруга владельца «Спартака» Зарема Салихова неожиданно вышла из тени и ежедневно бомбит в своем телеграм-канале о команде, ее руководителях (прошлых и настоящих), своей роли в ее жизни (предлагала взять Килиана Мбаппе, когда ему было 16), делится мнением о различных тренерах в контексте красно-белых (Станислав Черчесов в «Спартаке»? «Только через мой труп»). Одно из последних наиболее любопытных высказываний касалось экс-главного тренера ЦСКА и сборной России, а ныне «Рубина» Леонида Слуцкого.

СЛУЦКИЙ: «ЕСЛИ БЫ САЛИХОВУ СЛУШАЛИ, РЕЗУЛЬТАТЫ БЫЛИ БЫ ЛУЧШЕ»

Слуцкий тренировал «Крылья» в 2007-2009 годах. С тех пор были три чемпионства с армейцами, вывод сборной России на Евро-2016 с последующим провалом в группе и легендарным «мы говно», неоднозначный заграничный вояж в «Халл» и «Витесс», ради которого он за несколько месяцев выучил английский.

Сегодня Слуцкий очень интересно работает в «Рубине» и жжет напалмом в медиапространстве. Видеоклипы с его участием (тут здорово работает креативная команда казанского клуба) обсуждают даже в Англии, шутливые комментарии в соцсетях попадают во все ленты новостей, а во время чемпионата Европы он планирует прокомментировать несколько матчей и сходить на популярное футбольное Youtube-шоу.

На высказывание Салиховой он отреагировал в свойственном ему иронично-добродушном стиле: «Сразу видно, что женщина отлично разбирается в футболе. Приятно ли это слышать? Приятно, она разбирается в футболе. Если бы ее больше слушали... результаты были бы лучше».

ЕСЛИ ВИТОРИЯ ПРОВАЛИТСЯ, САЛИХОВА ВЕРНЕТСЯ ЕЩЕ СИЛЬНЕЕ

Казалось бы, двое умных людей публично обменялись комплементами. И что с того? А то, что оба они подтвердили, что питают друг к другу профессиональное уважение, хорошо понимают друг друга и, судя по всему, были бы рады поработать вместе. Один из них самый прогрессивный и один из самых успешных современных российских тренеров (но вместе с тем очень опытен), вторая – много лет имеет мощное воздействие на владельца самого титулованного отечественного клуба и с каждым публичным трезвым и здравым выступлением на шаг приближается к самостоятельному руководству клубом. Пусть не в роли гендиректора (слишком много исполнительной работы), наверное, ей больше подойдет должность главы совета директоров.

Салихова отлично поладила с Доменико Тедеско, была с ним на одной волне и очень помогла, а их взаимопонимание позволило команде сильно прибавить за полтора-два года. А вот против Руя Витории она настроена категорически, поэтому даже вышла из совета директоров. Если португальцу не удастся выиграть чемпионат (это задача на столетие клуба), наверняка покинет Москву, а Салихова вернется со словами «я вам говорила». И тогда стоит ждать, что красно-белые «послушают девочку» и попробуют договориться со Слуцким. Насколько такая договоренность возможна?

ПЕРЕХОД СЛУЦКОГО БУДЕТ СТОИТЬ ДЕНЕГ, НО ДОГОВОРИТЬСЯ МОЖНО

Есть несколько факторов. Первый, это, конечно, позиция «Рубина». Генеральный директор казанского клуба Рустем Сайманов не скрывает удовольствия от работы со Слуцким и уже говорил в интервью, что его не отпустит. Год назад команда была десятой, а в нынешнем сезоне забралась в еврокубки, опередив ЦСКА, «Динамо», «Сочи» и «Краснодар».

Здесь спортивный результат идет рука об руку с финансовым. Летом клуб отлично заработает на продаже раскрученного за сезон Хвичи Кварацхелия, раскрывшегося под руководством 50-летнего специалиста в одного из ярчайших игроков РПЛ. Transfermarkt оценивает его в 18 млн евро, но, кажется, из потенциального покупателя за такого крутого дриблера можно выбить и 25 млн (допустим, бонусами). Грузину уже нашли замену в лице Сеада Хакшабановича из «Норрчепинга» (его трансфер стоил 6 млн), так что переход – вопрос времени.

А еще преимущество Слуцкого в том, что ему будет проще уговорить на переход другого ярко проявившего себя атакующего футболиста Дениса Макарова. Вероятно, за его приобретение придется раскошелиться (сейчас он оценивается около 4 млн, но через год явно будет стоить дороже), зато сам игрок будет помогать в осуществлении перехода, поскольку полностью доверяет тренеру. Помимо высоких индивидуальных качеств он обладает российским паспортом.

Так вот «Рубин». Казанцы, конечно, постараются не отпустить Слуцкого, но, во-первых, контрактные обязательства не вечны, а во-вторых, красно-белым при желании должно хватить ресурса для выплаты компенсации. История с переходом Олега Кононова из «Арсенала» надолго отбила у Федуна желание платить за тренеров, но Слуцкий все-таки стоит особняком. И если поможет казанцам прыгнуть еще выше, возможно, они из уважения тренеру к нему отпустят его Москву, взяв другого сильного специалиста (деньги на это будут). В общем, это вопрос договороспособности сторон и цены.

В 2019 году писали, что контракт Слуцкого с «Рубином» заключен на пять лет (то есть до 2024 года), а зарплата составляет 600 тысяч евро. Для сравнения, Тедеско по разным данным получал в «Спартаке» 2-3,5 млн, так что возможности для маневра просматриваются (условно, контракт тренеру на 1,5 млн и еще 2-3 млн казанцам в качестве отступных).

ОТСУТСТВИЕ ДЕДЛАЙНОВ ОБЛЕГЧИТ ЗАДАЧУ

Второе. Работа в «Спартаке» – это электрический стул. Посидевший (и чуть не поседевший) на нем Валерий Карпин настолько хорошо запомнил спартаковский этап карьеры, что даже на теоретические вопросы о возможном переходе из «Ростова» отвечал многозначительной улыбкой. На «Открытие Арене» тренеры не задерживаются, их ставят в жесткие рамки и быстро расстаются, если что-то пошло не так. Так что променять комфортное существование в провинциальных «Ростове» или «Рубине», где руководство не просто тебе доверяет, а вообще в восторге, что ты досюда доехал, на возможность через полгода остаться без работы – сомнительная затея.

Однако в случае со Слуцким риск может иметь смысл, ведь за него сама Салихова. Как она помогала Тедеско, точно так же она станет помогать и царю Леониду. Они наладят контакт и сформулируют общее представление о том, что необходимо команде. Имея такого мощного союзника, можно не беспокоиться за свое будущее. По крайней мере, время на построение команды под свое видение россиянину дадут. Тем более, что столетний юбилей будет позади, и можно спокойно (точнее, чуть спокойнее) работать, не умирая ради конкретных дедлайнов.

АРМЕЙСКОЕ ПРОШЛОЕ – ПРОБЛЕМА ТОЛЬКО ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ

Третье. Армейское прошлое. Вот тут вообще сложно что-то прогнозировать. Сам Слуцкий незадолго до назначения в «Рубин» говорил, что если вернется в Россию, то только в ЦСКА, а потом сделал вид, что пошутил, добавив, что профессиональная карьера – есть профессиональная карьера, и если есть хорошее предложение, странно от него отказываться. Так что с его стороны проблем не будет. Конкретно о работе в «Спартаке» он говорил следующее:

«Я не воспитанник ЦСКА. Но понимаю, что скорее всего такой симбиоз невозможен, учитывая мой бэкграунд. Тем не менее, ромбик, квадратик или прямоугольник у человека на майке – мне абсолютно без разницы. Многие люди в профессиональной среде к этому относятся так же, как я, – к большому сожалению для болельщиков. Те считают, что футболисты и тренеры должны относиться к непримиримым соперникам так же, как и они. Но это не так. Условно, у Игоря Акинфеева лучший футбольный друг – это Саша Самедов».

Есть еще и спартаковские болельщики. Пожалуй, вряд ли они будут в восторге от того, что команду возглавит бывший тренер ЦСКА. С другой стороны, в отличие от Сергея Овчинникова, Слуцкий никогда не позволял себе высказываний в духе: «Я ненавижу две вещи – хлебные крошки на столе и московский “Спартак”». Слуцкий всегда был политкорректен, а если и уколол кого-то из соперников, то только в ироничной форме. Что-то серьезное припомнить ему сложно.

Тем не менее, если такое назначение случится, давление на команду возрастет. Наверняка болельщики разделятся – одни будут держать в голове высокую квалификацию тренера и напоминать, что не менее одиозный путь когда-то прошел легендарный Константин Бесков (только из стана еще более принципиального тогда соперника «Динамо»), другие категорически откажутся принимать нового специалиста. Первое время напряжение точно будет присутствовать, а в дальнейшем все будет зависеть от результатов.

И все же этот бэкграунд Слуцкого может отпугнуть Федуна. Его цель – сделать «Спартак» как минимум безубыточным, а для этого требуются хорошие отношения с фанатами, приносящими большую долю доходов. Если у Слуцкого не пойдет, тень недовольства падет на владельца. Все мы помним, насколько токсичной была атмосфера вокруг клуба с осени 2019-го по осень 2020-го, пока не пришел Тедеско.

УСПЕХИ В РПЛ И СОЦСЕТЯХ ПРОТИВ НЕУДАЧ В ЕВРОПЕ

Важно понимать, зачем Слуцкому «Спартак», а «Спартаку» – Слуцкий. Для первого это возможность поработать при наличии хороших ресурсов (при всем уважении у «Рубину», он столько на футболистов тратить не может), а для второго – возможность выжимать из этих ресурсов максимум и добиваться хороших результатов на внутренней арене. От тренера, трижды выигрывавшего чемпионат в пережившей свой пик команде вполне реально ожидать повторения успеха в куда более хороших условиях.

Проблема «Спартака» в организации и хаотичном руководстве, но если эта проблема будет решена (а Салиховой, как показал последний сезон, это вполне удается), Слуцкий сможет здесь реализовать себя и потенциал имеющихся игроков, а это помимо всего прочего еще и доходы от продаж. Да и в медийном пространстве от появления такой яркой и позитивной личности пиар-служба красно-белых останется в выигрыше, а это популярность и, опять же, увеличение доходов.

Из недостатков Слуцкого в спортивной части отметим, что он по-прежнему является тренером для внутреннего пользования. Во всяком случае, ЦСКА при нем в Лиге чемпионов играл в трусливый футбол и закрепил за собой четвертую строчку в группе, а на чемпионате Европы сборная была унижена Уэльсом и Словакией. Да и зарубежный вояж получился крайне неубедительным. Однако стоит также учитывать, что в данный момент какие-то серьезные задачи перед российскими клубами в Лиге чемпионов и без того не стоят, а за золотые медали на внутренней арене простить можно многое. Сегодня «Спартак» объективно не в том положении, чтобы требовать большего. Как будет через год, нам ответит Руй Витория.