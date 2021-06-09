Милиция спряталась в здании Госдумы. 19 лет назад в Москве фанаты устроили погром

ЗА ПОРЯДКОМ СЛЕДИЛИ 37 МИЛЛИЦИОНЕРОВ

На Манежке собралось более 8 тысяч, назовем их так, болельщиков. При этом власти не предприняли заранее некоторых обязательных мер, которые обычно предваряют массовые мероприятия. Например, во всех окрестных магазинах свободно продавалось спиртное, в том числе и в стеклянных бутылках. Эти бутылки затем стали основным «оружием» разбушевавшейся толпы. Не было и милицейского усиления - изначально за порядком следили всего 37 милиционеров.

Тогдашний начальник ГУВД Владимир Пронин впоследствии утверждал, что ничего не знал о мероприятии. О нем ему доложили только утром, после чего он сразу приказал направить на Манежку 20 омоновцев.

Как писал «Коммерсант», все началось после того, когда нападающий сборной России Владимир Бесчастных не забил гол, пробив мимо пустых ворот японцев. Стеклянные бутылки полетели в сторону большого экрана, на котором велась трансляция из Йокогамы. Часть бутылок до экрана не долетела, а разбила витрины гостиницы «Москва». В толпе начались стычки.

Тогда на площадь вышли несколько милиционеров и омоновцев (по словам свидетелей, человек 20), но это не испугало, а, наоборот, разозлило толпу. Она быстро прорвала оцепление. В материалах дела упоминается, что сотрудники правоохранительных органов потеряли каски и резиновые дубинки. Затем телеканалы показали кадры, на которых видно, как несколько милиционеров пытаются убежать от толпы по Тверской.

После этого разгоряченная безнаказанностью толпа стала забрасывать бутылками витрины окрестных магазинов и других учреждений, перевернула и сожгла несколько машин возле гостиницы. Затем толпа направилась к Лубянской площади. Круша все на своем пути, фанаты скандировали «Россия, вперед!». Милиция, охранявшая Госдуму, тут же скрылась в здании парламента.

ПОРЯДОК НАВЕЛИ ТОЛЬКО К ВЕЧЕРУ

В результате массовых беспорядков в центре Москвы пострадали 79 человек, 49 из них были госпитализированы, один человек скончался от ножевых ранений (17-летний школьник Андрей Труженников). Среди пострадавших были и сотрудники милиции, 16 из них были госпитализированы.

По данным ГУВД Москвы, за организацию погромов в отделения милиции были доставлены 130 человек. Для усмирения фанатов сотрудникам органов пришлось применить табельное оружие. Стражи порядка произвели девять выстрелов в воздух.

В беспорядках участвовали от 7 до 8 тысяч человек. Милиции удалось прекратить безобразия только к семи часам вечера. Всего было задержано 113 человек, 31 из них впоследствии были предъявлены обвинения. Виновника гибели Труженникова установить не удалось, так же как и организаторов беспорядков.

НАКАЗАНИЯ

По статье 212 УК РФ «Участие в массовых беспорядках» были осуждены семь человек. Они поучили от трех до пяти лет заключения.

На следующий день подали в отставку начальник столичного ГУВД Пронин и его заместитель Василий Чемисов. Однако министр внутренних дел Борис Грызлов подписал рапорт только Чемисову.

Вскоре Госдума приняла закон о борьбе с экстремизмом, а трансляции футбольных матчей в местах массового скопления были запрещены. Их в Москве возобновили только во время чемпионата мира 2018 года.