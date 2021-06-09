Эстафетная палочка Жиркова

Для начала приношу Юрию Валентиновичу извинения. Пять лет назад, когда 32-летний на тот момент универсал переходил в «Зенит» из тонущего в РПЛ «Динамо», я воспринял это скептически. Считал, что для решения задач высшего уровня Жирков уже не годится, приходит в «Зенит» на вспомогательные роли и по окончании предпенсионного контракта берега Невы покинет. Но футбол в лице Юрия Жиркова меня опроверг. Богатый клуб покидал Халк, уходил сверхавторитетный капитан Кришито, ненужными «Зениту» становились Данни, Кержаков-старший, временно выставляли из команды даже Дзюбу, избавлялись от Кокорина и говорили «нет» Смольникову, а Жирков оставался! Прилежно демонстрируя мудрость пословицы про старого коня. Там, где молодые, они же более резвые и быстрые, упирались в созидательный тупик, ветеран сам себе создавал момент для удобного навеса нападающим. Там, где другие проседали, Жирков выходил и показывал пример стабильного и разностороннего футболиста. Когда же и на командные действия «Зенита» соперник накладывал колпак, Юрий Валентинович роскошными ударами приносил «Зениту» победы, которые скачками приближали сине-бело-голубых к очередному чемпионству. 5 лет, 127 матчей, 5 трофеев и на десерт два домашних матча на Евро – таким оказался «улов» ветерана в Петербурге.

Вы можете упрекнуть меня в стремлении забежать вперед, ведь в своевременности прощальной зенитовской оды Жиркову есть сомнения. Но сообщения о желании клуба продлить контракт с ветераном выглядят традиционным межсезонным блефом. Хотя бы потому что в данной ситуации оставлять ветерана - не по-зенитовски. Даже в столь богатом и амбициозном клубе уже давно привыкли считать деньги, строго сопоставляя соотношения затрат и отдачи. Завершение зенитовской эпопеи Жиркова объективно назревало. В прошлом сезоне он сыграл в 20 матчах из 39 командных, причем только 2 матча провел полностью. Иногда Юрия меняли, но чаще на замену выходил он сам. Кстати, примерно при таких же вводных завершилась игровая карьера в «Зените» у Сергея Семака и тоже (вот совпадение!) в 37 лет.

Оглядываясь на длину футбольного века Жиркова, задаешься вопросом: «А как такой игрок в России мог появиться»? И сразу отвечаешь: «благодаря стратегии». Которая выступает барьером на пути желания вкладываться только в «здесь и сейчас». ЦСКА в «нулевых» сочетал трофейные походы с работой на перспективу. Рискуя, терпя ошибки, переживая досадные поражения. Потому в составе красно-синих появлялись знаковые фигуры, иностранные и российские, воспитанники ЦСКА и других школ. Плодом той продуманной стратегии стали Акинфеев и братья Березуцкие с Игнашевичем, Вагнер и Красич, Гусев и Карвалью. Много ли вы найдете аргументов против утверждения, что эти футболисты лучший этап карьеры провели именно в ЦСКА? Из той же плеяды и Жирков. Хотя его карьера на клубное разнообразие оказалась намного богаче, потому ни к одним цветам Юрия Валентиновича примерить в качестве легенды не получается. Тем не менее карьерным трамплином стал для Жиркова именно ЦСКА. Где с легкой руки Артура Жорже, а потом и Валерия Газзаева, 20 –летний полузащитник получил возможность себя проявить, взял свой шанс и после уже получал дивиденты. Не в смысле почивания на лаврах, конечно. Зазнайство применительно к столь скромному человеку исключено. Курс «молодого бойца» в ЦСКА помог Юрию познакомить российский футбол со своей уникальностью и обеспечил этой уникальности востребованность до конца карьеры. «Анжи», «Динамо» ,«Зенит», да и “Челси» тоже – все эти клубы знали, что берут гарантированное качество при минимуме рисков.

Может ли такой мастер вырасти в нынешнем «Зените»? Сумма, заплаченная за основного левого защитника Сантоса, отправляет данный вопрос в разряд риторических. Но и категоричность отбросим. Возможно, расставание с Жирковым для того и задумалось, чтоб дождаться наконец отдачи от вложения в свой резерв. Читай - включить зеленый свет для воспитанника зенитовской Академии Данила Кругового? Которому Юрий Валентинович оставил эстафетную палочку. Спасибо вам! Вы все доказали на поле.