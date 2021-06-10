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«Казус Арустамяна», или когда УЕФА отменит абсурдное правило
10 июня 14:07
автор: Юрий Волохов
автор фото: Instagram Нобеля Арустамяна

«Казус Арустамяна», или когда УЕФА отменит абсурдное правило

Телекомментатор и журналист Нобель Арустамян получил-таки аккредитацию на матчи Евро-2020. Похоже, это произошло после вмешательства МИД России.

МИД ПОМОГ РАЗБАНИТЬ НОБЕЛЯ

Во всяком случае, без нашего дипломатического ведомства точно не обошлось, о чем свидетельствует запись в телеграм-канале официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«Спортивного обозревателя Нобеля Арустамяна аккредитовали на ЧЕ по футболу. Отлично. УЕФА спасибо. Работаем дальше», — написала Захарова.

Напомним суть проблемы. Нобель Арустамян является комментатором канала «Матч ТВ», поэтому ему предстояло поработать на нескольких матчах Евро-2020 в различных городах Европы. И какового же было его удивление, когда в конце мая ему было отказано в аккредитации.

О причинах вскоре стало известно: его кандидатуру забанил Баку, один из городов-организаторов, в котором пройдут несколько игр чемпионата Европы.

А стало это возможно благодаря совершенно несуразному пункту регламента УЕФА: если какой-то из городов отказывает в аккредитации журналисту, этот запрет распространяется на все города-хозяева Евро.

Причина, по которой Баку забанил Арустамяна: он побывал в Нагорном Карабахе.

Да, есть такой закон в Азербайджане: если человек посетил Нагорный Карабах, который власти Азербайджана считают своей территорией, без разрешения официального Баку, это человек автоматически становится персоной нон-грата в Азербайджане.

Правда, сам Нобель вовсе не собирался приезжать в Баку, на свою, между прочим, историческую родину.

«Разумеется, я в любом случае не планировал посещать этим летом Баку. В Азербайджане меня не ждут, там мне не рады — как уже давно не рады и всем армянам. Отлично осведомлен о местной армянофобии. Я родом из Баку, там родились и мои родители, там похоронен мой дедушка, оттуда вся моя семья. Нам всем пришлось оттуда уехать в конце 80-х», - написал Нобель в своем телеграм-канале.

При этом Арустамян утверждает, что знает людей, которые все равно обошли бан даже после посещения Карабаха.

ХОРОШО, ЧТО СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ НЕ В ЕВРОПЕ

Мы не станем углубляться в проблему Нагорного Карабаха и армяно-азербайджанские отношения. Это не наше дело.

Хотелось бы поговорить об абсурдном пункте регламента УЕФА. Вот, к примеру, Дублин отказался от проведения матчей Евро-2020. А если теоретически предположить, что в оргкомитете Дублина работает большой поклонник Ирландской республиканской армии (ИРА), целью которой является освобождения Северной Ирландии из-под власти Великобритании и полная независимость всего острова. Этот клерк возьмет – и вычеркнет из списка всех английских журналистов. И они не смогут освещать матчи сборной Англии даже на родном «Уэмбли».

Как известно, отказался от Евро-2020 и Бильбао. Вместо крупнейшего города Басконии матчи примет Севилья.

И опять же, гипотетически, предположим, что в оргкомитете Бильбао трудился бывший член ЕТА, или ярый фанат этой организации (ЕТА - Баскская террористическая организация, устраивавшая теракты в различных городах Испании, боровшаяся за независимость Басконии от Королевства Испания. – Прим. ред.). Он вполне мог с видимым удовольствием перечеркнуть большую часть испанских журналистов из списка, оправленного в УЕФА.

Задумаются ли в штаб-квартире УЕФА в Ньоне после «казуса Арустамяна» над абсурдностью этого пункта регламента? Очень надеюсь, что задумаются.

В связи с этим пришла в голову фантастическая мысль: как хорошо, что Северная Корея не в Европе, а Пхеньяне не пройдут матчи Евро. Иначе толстячок Ким-III с садистским удовольствием зачеркнул бы, не глядя, весь список. И что бы тогда делали чиновники в Ньоне?

источник: «Советский спорт»
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