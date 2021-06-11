Черчесов поменял Мостового на Евгеньева. У игрока «Зенита» с антителами подтвердили коронавирус

Коронавирус добрался до нашей команды аккурат накануне стартового матча в чемпионате Европы. Подозрительный тест на ковид полузащитник «Зенита» Мостовой сдал еще в четверг 10 июня. А 11-го повторный тест сомнений не оставил – это «корона». Хотя у тренерского штаба были надежды на то, что с анализом вышла ошибка, ведь Мостовой уже переболел этой заразой и имел антитела. Но они не оправдались.

В штабе сборной никто не понимает, как Мостовой смог подхватить вирус. Еще играя в «Сочи» в прошлом сезоне он переболел ковидом, причем достаточно тяжело. Тренеры полагают, что нельзя до конца исключать ошибку тестирования, даже при двух попытках. Но игроку от этого не легче. Симптомов болезни у него нет, но мимо Евро он уже пролетел.

Автор этих слов может поделиться собственным опытом. Запах у меня пропадал в начале мая так, что сирень от одуванчика не отличал. Как и еще ряд членов семьи, у которых был подтвержден коронавирус. Хотя «Спутником» вакцинировался еще зимой, антитела имел. Однако не исключают они, очевидно, окончательно риск заражения. Хоть и дают возможность переболеть в легкой форме, но переносчиком заразы ты все равно являешься. Всей сборной теперь надо быть настороже. Потому как Мостовой естественно контактировал очень плотно со своими партнерами по команде, и все они – с антителами и без них – имеют шанс отправиться на карантин.

Станислав Черчесов принял решение включить вместо Мостового в заявку защитника «Динамо» Романа Евгеньева. Футболист накануне перед вылетом сборной России в Санкт-Петербург покинул расположение национальной команды наряду с вратарем «Зенита» Андреем Луневым и защитником «Рубина» Ильей Самошниковым. Все трое не были включены в заявку. Теперь Евгеньеву срочно придется вылетать в Питер. В субботу вечером игра с бельгийцами. Будем надеяться, что больше потерь не будет, но гарантировать это сегодня не может никто.

Коронавирус тем временем снова набирает обороты в России. В день старта Евро-2020 (игра открытия Италия – Турция пройдет в Риме 11 июня) впервые с февраля выявили свыше 12 тысяч заболевших за день (12505). Для сравнения, прошлогодний пик был на отметке 11 656 - 11 мая 2020-го. Хотя с тех пор тестов стало больше и делать их научились лучше. Так что вполне возможно, что сравнивать эти цифры не совсем корректно.