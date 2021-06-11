Повторить план на Испанию и ждать шанса. Как России не проиграть Бельгии

Чтобы поддержать этот тренд на старте группового этапа, российской сборной надо правильно выстроить игру против соперника, воспользовавшись его слабостями. А они точно есть. Попробуем представить себя на месте Черчесова и дать установку нашим футболистам на игру.

На бумаге команда Роберто Мартинеса очевидный фаворит. Все-таки лидер рейтинга ФИФА. С другой стороны, на старте Евро-2020 она будет чуть менее грозной, чем в дальнейшем (травмы Акселя Витселя и Кевина де Брейне, плохая форма Эдена Азара), и этим можно воспользоваться. Да и на четырех последних крупных турнирах сборная России в первом матче не проигрывала: 4:1 с Чехией (Евро-2012), по 1:1 с Южной Кореей (ЧМ-2014) и Англией (Евро-2016) и 5:0 с Саудовской Аравией (ЧМ-2018). Проблемы у нас обычно наступают потом.

Стартовый матч против Бельгии для сборной России будет беспроигрышным с турнирной точки зрения. Поражение никак не изменит расстановку сил в нашей группе, зато неожиданно (будем откровенны) набранные очки станут приятным бонусом и сильно упростят задачу по выходу в плей-офф, поскольку во втором туре против Дании бельгийцы не позволят себе расслабиться, и тогда подопечным Станислава Черчесова будет достаточно четырех очков в двух оставшихся играх. Если же и датчанам удастся совершить подвиг, у нас будут хорошие шансы побороться с Бельгией за вторую строчку или на худой конец выйти с третьей.

В 2019 году сборная России дважды встречалась с командой Бельгии и оба раза потерпела поражение – 1:3 в гостях и 1:4 дома. Во многом такой результат обусловлен довольно рискованной тактикой нашей команды, не готовой играть со столь грозным соперником на встречных курсах. В то же время у Черчесова есть удачный опыт игры против топ-сборной. Речь, конечно, о матче с Испанией на чемпионате мира, в котором наши парни все 90 минут потели в обороне и выстрадали ничью, а затем выиграли серию пенальти.

«Красная фурия» выступала, считай, без тренера, тем не менее стоит воспользоваться теми наработками. А именно расстановкой 3-4-2-1 (соперник будет почти все время владеть мячом, так что по факту это будет 5-2-2-1) с задачей глубоко окопаться на своей трети поля.

Почему именно так? Существуют два оборонительных варианта – прессинговать от чужой штрафной, лишив соперника возможности доставлять мяч вперед через комбинации низом, или встречать его уже на своей половине поля. В данном случае подходит второй вариант, потому что у бельгийцев есть Ромелу Лукаку (60 голов в 93 матчах за сборную).

Этот гигант очень опасен в центре штрафной, но еще более опасен на скорости и при наличии свободного пространства. Если попытаться вступать в отбор в финальной трети поля, защитники просто станут забрасывать мяч вперед, где Лукаку будет выигрывать массу единоборств и цепляться за мяч, разгоняя атаки самостоятельно (у него очень мощный дриблинг, высокая стартовая скорость и ошеломительный дальний удар) или скидками на партнеров по нападению – Янника Карраско слева и Дриса Мертенса (Жереми Доку) справа. Даже при наилучшем для нас раскладе таким образом бельгийцы создадут три-четыре серьезных момента у ворот Антона Шунина. На гол-два им этого хватит.

В то же время откат на свою половину поля вынудит защитников гостей раскатывать мяч в поисках продолжения – сразу забрасывать в толпу, где их партнер находится в меньшинстве, смысла не имеет. И здесь очень важно не только постараться не проигрывать Лукаку борьбу, но и: а) страховать пошедшего в единоборство защитника; б) собирать подборы.

Кроме того, Мартинес использует расстановку 3-4-3, а значит, россиянам просто не хватит игроков для прессинга, ведь помимо троих защитников (допустим на них выдвинутся Артем Дзюба и два атакующих полузащитника) для розыгрыша мяча может спокойно опуститься один из центральных полузащитников (Юри Тилеманс, Деннис Прат/Деандер Дендонкер), за которым придется выдергиваться нашему опорнику, оголяя зону перед штрафной. И тогда за счет более высокого класса исполнителей «красные дьяволы» легко вскроют нас через центр.

ВСЕ РЕШИТСЯ НА ФЛАНГАХ

В матче с Россией точно не сыграют из-за травм два важнейших полузащитника сборной Бельгии де Брейне и Витсель. Значит, что у соперника остается только один по-настоящему креативный игрок центра поля – Тилеманс. Все-таки Прат и Дендонкер (пару в центре составит кто-то из них) игроки совершенно другого плана – у них в прошедшем сезоне по 0,5 ключевых передач за игру, тогда как у Тилеманса почти в три раза больше (1,3).

Отсюда еще один важный тактический нюанс – большинство попыток доставить мяч в штрафную будут осуществляться через фланги, где гости отлично умеют создавать большинство. Сюда на помощь крайним нападающим приходят не только номинальные латерали Тимоти Кастань/Тома Менье (справа) и Торган Азар/Насер Шадли (слева), но и крайние центральные защитники – Ян Вертонген/Джейсон Денайер и Дедрик Бойята.

В итоге фланги/полуфланги почти наверняка останутся за соперником. И вот тут очень важно подстроиться, сыграть плотно и дисциплинированно всей нашей команде – крайним защитникам при переводе мяча на край должен помогать один из опорников, а его зону закрывать кто-то из атакующих полузащитников (об их выборе чуть ниже). Тогда зону подбора удастся перекрыть, а мяч будет выдавливаться от штрафной к Вертонгену/Денайеру/Бойяте, и у тех останутся два варианта – подавать на Лукаку в толпу или переводить мяч на противоположный фланг и начинать все сначала.

Стоит отметить, что фланги у соперника неравноценные. Если слева действуют очень сильные атакующие игроки Карраско и Торган Азар (Шадли), то справа Мертенса (Доку) будут поддерживать менее острые, а главное разнообразные в атаке Кастань или Менье. В этой связи будет очень важен выбор правого центрального защитника, чьей задачей станет страховка партнеров. Для этого требуется хорошая мобильность. Выбор стоит между Игорем Дивеевым, Андреем Семеновым и Дмитрием Бариновым (есть еще Роман Евгеньев, но он менее опытен и только в пятницу присоединится к товарищам).

Все варианты неоптимальные. Дивеев нужнее в центре под Лукаку (он выше Георгия Джикии на пять сантиметров), Баринов не так хорош в верховых единоборствах, которых все равно будет много, Семенов не имеет ярких отличительных черт и слабоват в игре с мячом, а значит, при нем Россия будет заваливаться на левый фланг (грозненцу придется играть коротко поперек, и атаки сможет начинать только Джикия).

Пожалуй, Евгеньев выглядит наиболее сбалансированным кандидатом (среди конкурентов он лучший в РПЛ по отборам и перехватам – 2,0 и 2,7 за матч соответственно, а еще хорош с мячом), но его дуэт с Дивеевым выглядит слишком рискованным для матча столь высокого уровня. Тем более, еще вчера он не был в заявке, а теперь попал на Евро. Может банально перегореть. Так что любой вариант рискованный, и если Евгеньев отпадает, стоит попробовать Баринова. По крайней мере, у него больше шансов останавливать проходы соперника в полуфланг, откуда создается львиная доля опасных моментов.

Это очевидно, но проговорим. В обороне будет очень важна синхронность и взаимоподстраховка, а также дисциплина крайних защитников, находящихся на дальнем от мяча фланге. Им требуется успевать выстраиваться в линию, создавая плотность в обороне, и ловить из-за спины оппонентов, выбегающих под подачу на дальнюю штангу.

ИОНОВ В РОЛИ СКРЫТОГО ФОРВАРДА

Теперь об атаке. У бельгийцев очень возрастная линия обороны. В самом центре тройки точно будет Тоби Алдервейрелд (32 года), а дальше есть варианты. Если выйдет капитан Вертонген (34), он расположится правее, и тогда Джейсон Денайер (25) уйдет левее. В противном случае защитник «Лиона» уйдет направо, уступив позицию Бойяте (30).

Наиболее уязвим в верховой борьбе 184-сантиметровый Денайер, то есть Дзюбе логичнее держаться его. При данной расстановке сил (сидим в окопах и контратакуем) большинство атак придется проводить верховыми передачами на форварда «Зенита», и он уже будет или пытаться зацепиться самостоятельно или сбрасывать партнерам.

В идеале они должны быть разными по своему функционалу. Место Головина не обсуждается (Александр единственный, кто может придумать что-то нестандартное, с наибольшей вероятностью качественно исполнить задуманное), он должен ловить скидки назад и подборы. А вот его партнером по линии желательно поставить того, кто легко может убежать за спины возрастным защитникам. Во-первых, это элемент обострения и неожиданности, во-вторых разнообразия и непредсказуемости, что будет усложнять бельгийцам разбирать оппонентов. Кроме того, такой скоростной футболист мог бы и сам принять длинную передачу на ход в свободную зону из глубины. По сути, это роль скрытого нападающего.

Таких футболистов в сборной двое – Денис Черышев и Алексей Ионов. Оба сильно ограничены в своих возможностях, прямолинейны и не принесут пользы в комбинационной игре, но этим можно пожертвовать ради эффективности в одной-двух четко разыгранных быстрых контратаках. В моем представлении вингер «Краснодара» в этой роли предпочтительнее. У него неплохой стартовый рывок, и ему привычнее играть не на краю, а ближе к центру. В нескольких матчах за «Краснодар» он выходил в передней линии, был довольно убедителен, дважды забил «Зениту» и поразил ворота «Рубина». К тому же испанский легионер вернулся из «Валенсии» совсем разобранным.

Причем исходя из того, что левый фланг бельгийцев сильнее в атаке, а левый в обороне, разумно поменять Головина и Ионова местами, то есть первого поставить правее центральной оси поля (чтобы опускался в опорную зону на помощь Зобнину), а второго – левее.

Ну, и конечно, стоит рассчитывать на стандарты. Все-таки оборона бельгийцев не слишком габаритная, самый высокий – 189-сантиметровый Вертонген, и вообще не факт, что он выйдет на поле.

А еще нужно иметь план «Б» на случай, если придется отыгрываться. Вот тут уже много риска в любом случае, потому что придется раскрываться. До перерыва в любом случае стоит придерживаться выбранной линии (разве что в первые полчаса пропустим три мяча), а затем действовать по ситуации. Первый кандидат на замену в случае неудачного хода матча – Ионов, поскольку потребуется налаживать комбинационную игру перед чужой штрафной. Варианты – Алексей Миранчук и Рифат Жемалетдинов. Оба легко могут потеряться на поле, но других у нас, увы, нет.

А на последние 15-20 минут имеет смысл перейти на схему – 4-1-2-1-2. При наличии Баринова достаточно будет перевести его в опорную зону, Магомед Оздоев и Зобнин станут «восьмерками», а Головин окажется под нападающими. Соответственно, единственная замена не по позиции – Ионова на Александра Соболева. Как бы Черчесов ни любил Антона Заболотного, он сильно уступает спартаковцу в результативности, куда менее координирован и хуже играет внизу. А когда сборная России перейдет на навал, очень важно будет дотянуться до прострела, подстроиться под отскок, суметь извернуться в непростой ситуации и так далее. Подачи ловить головой все равно там есть кому.

Также стоит подумать, как задействовать технику Дениса Макарова, но это возможно только в схемах 4-4-2 в линию (слишком мало игроков в центре) или 4-2-3-1 (придется жертвовать вторым нападающим). Такие варианты тоже возможны, но только в зависимости от того, что покажет соперник. Скорее всего он не отойдет от 3-4-3, и тогда на флангах достать его все равно будет тяжело.

Подытоживая сказанное, разберем сборную России по позициям.

Вратарь – Антон Шунин. Юрий Дюпин лучше играет на выходах (актуально при фланговой игре соперника), но явно едет на Евро третьим вратарем, а Матвей Сафонов почти не уходит с ленточки.

Правый латераль – Марио Фернандес. Лучший на своей позиции.

Правый центральный защитник – Баринов. По своему функционалу Евгеньев ближе к этой позиции, но он вообще не был в заявке на Евро. А Дмитрия наигрывали, и он потенциально надежнее в подстраховке, чем Семенов. Плюс обладает первым пасом.

Центральный защитник – Дивеев. Лучше Семенова в игре на втором этаже. Его задачей будет выиграть максимум единоборств у Лукаку.

Левый центральный защитник – Джикия. Единственный в тройке, у кого нет конкурентов. Отчаянно борется в воздухе и начинает атаки первым пасом.

Левый латераль – Вячеслав Караваев. Поскольку Федор Кудряшов травмирован, а Юрий Жирков в 37 лет такой объем работы не потянет, остаются только непрофильные Караваев и Далер Кузяев. На старте встречи предпочтительнее Караваев, он надежнее сзади. Если будем проигрывать, разумно выпустить Далера для лучшего контроля мяча.

Центральные полузащитники – Роман Зобнин и Магомед Оздоев. Возможно, Максим Мухин сзади справился бы лучше, но бросать его в такую игру с первых минут – риск, Даниил Фомин лучше в матчах с нашим преимуществом, а Баринов пригодится в обороне.

Правый атакующий полузащитник – Головин. Лучший с мячом в ногах.

Левый атакующий полузащитник – Ионов. Скрытый второй нападающий, способный быстро менять позицию в случае проведения контратак.

Нападающий – Дзюба. Может продавить любого. На то и надежда.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ СБОРНОЙ БЕЛЬГИИ (3-4-3)

Куртуа – Вертонген (Денайер), Алдервейрелд, Бойята – Кастань (Менье), Тилеманс, Дендонкер (Прат), Т. Азар (Шадли) – Мертенс (Доку), Лукаку, Карраско