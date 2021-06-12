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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
ЧЕ-2020 - финальный раунд 16:00 Уэльс 0 Швейцария 0 П1 4.10 Х 3.10 П2 2.18
ЧЕ-2020 - финальный раунд 19:00 Дания 0 Финляндия 0 П1 1.40 Х 4.50 П2 11.0
Товарищеские матчи (сборные) 20:00 Гана 0 Кот-д'Ивуар 0 П1 2.32 Х 3.10 П2 3.30
ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Бельгия 0 Россия 0 П1 1.93 Х 3.50 П2 4.50
Товарищеские матчи (сборные) 22:00 Марокко 0 Буркина-Фасо 0 П1 1.57 Х 3.90 П2 6.30
ЧМ-2022 - Северная Америка 23:00 Сент-Китс и Не 0 Сальвадор 0
Сегодня на Евро: Россия бьется с Бельгией в День России
12 июня 09:00
автор: Олег Чикирис

Сегодня на Евро: Россия бьется с Бельгией в День России

Датчане играют с финнами, Уэльс – со Швейцарией.

Уэльс – Швейцария

Начало: 16.00

ТВ: Матч ТВ, 15.30

Комментатор: Михаил Моссаковский

История встреч: +2=0-5, мячи 6:16

На прошлом чемпионате Европы обе команды выступили удачно: и валлийцы, и швейцарцы вышли в плей-офф. Сборная Уэльса потом вообще дошла аж до полуфинала. У швейцарцев же сложилась традиция (нам бы так!) выходить в плей-офф на крупных турнирах. Так было не только на Евро-2016, но и на двух последних чемпионатах мира в Бразилии и России. Это приятная традиция, неприятная – постоянно вылетать в 1/8. Статистика матчей команд говорит в пользу Швейцарии, хотя в этой сборной и нет звезд уровня Гарета Бэйла.

Дания – Финляндия

Начало: 21.00

ТВ: Россия 1, 18.30

Комментатор: Роман Трушечкин

История встреч: +38=10-11, мячи 151:60

У соотечественников Гамлета в каждой линии есть по одной, а то и по несколько звезд если не мирового, то европейского уровня. В воротах у скандинавов занимает позицию капитан английского «Лестера» Каспер Шмейхель, в обороне выделяются Симон Кьер (»Милан») и Андреас Кристенсен (»Челси»), в полузащите играют главный бомбардир команды Кристиан Эриксен (»Интер») и Томас Дилейни (»Боруссия» Д), в нападении ставку датчане делают на Юссуфа Поульсена »(Лейпциг») и Мартина Брейтуэйта (»Барселона»). Соотношение сил в матче с Финляндией примерно такое же, как если бы играли сборные этих стран в хоккей, только с точностью до наоборот. Тот факт, что матч пройдет в Копенгагене, тоже не добавляет вистов дебютантам чемпионатов Европы финнам.

Бельгия – Россия

Начало: 22.00

ТВ: Россия 1, 21.50

Комментаторы: Владимир Стогниенко и Андрей Талалаев

История встреч: +5=2-0, мячи 16:7

Россияне начинают турнир с матча с очень серьезным соперником. Было время (советское) когда бельгийцы были клиентами нашей сборной: четыре первых матча закончились победой команды СССР. Но все изменилось 15 июня 1986 года на чемпионате мира в Мексике, когда сборная Валерия Лобановского проиграла бельгийцам в 1/8 финала 3:4. С тех пор побед мы больше не видали.

Нынешняя сборная Бельгии фаворит не только группы, но и всего турнира. Бронзовый призер чемпионата мира-2018, лучшая на сегодняшний день сборная планеты согласно рейтингу ФИФА. Эден Азар и Тибо Куртуа, Ромелу Лукаку и Кевин де Брейне, Дрис Мертенс и Аксель Витсель - от звезд в составе этой сборной слепит глаза. С бельгийцами россияне играли в отборочном турнире, и два поражения с общим счетом 2:7 на оптимизм не настраивают. В общем, ничья будет хорошим результатом для нашей команды, а победа – сродни подвигу.

источник: «Советский спорт»
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