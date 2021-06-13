Резервов для усиления игры не видно. Пять выводов по матчу Бельгия – Россия

Вообще по вчерашнему матчу сложно делать далекоидущие выводы, кроме самых очевидных – футбол в России слабый, с командами топ-уровня нам соперничать бессмысленно. А сложно потому, что Черчесов в последний момент все переиграл, изменил тактику и расстановку в надежде удивить соперника. Возможно, и получилось бы, не будь индивидуальных ошибок Андрея Семенова и Антона Шунина, но факт есть факт – 0:3. Тем не менее непривычная модель игры и неоднозначный выбор исполнителей оставили больше вопросов, чем ответов.

И разбор перед матчем, и отчет по нему я начинал с того, что стартовая игра против фаворита группы нам важна только в том случае, если России удастся зацепить очки, но ввиду иллюзорности наших надежд ничего страшного не произойдет в любом случае. Где мы, и где Бельгия? Наши прямые конкуренты за выход из группы – Дания и Финляндия. И вот в контексте двух следующих встреч эта игра кое-что сказала нам о нашей сборной.

Матч против Бельгии сборной России не удался. Почитав комментарии в соцсетях и посты коллег, с удивлением обнаружил, что команду Станислава Черчесова (и особенно Андрея Семенова) поливают из всех орудий. Это немного странно, поскольку и общая картина игры, и результат предсказывались заранее с вероятностью 99%. В двух предыдущих встречах бельгийцы стабильно забивали нам не меньше трех мячей. Разница лишь в том, что на сей раз не пропустили.

Первое и, видимо, главное. Опыт – не есть залог успеха. Во всех спорных позициях Черчесов выбрал тех, кого знает по несколько лет. И нигде это решение не оправдало себя. А самое печальное, что это было очевидно заранее, поскольку и раньше эти футболисты давали очень много поводов для сомнений.

Антон Шунин (альтернатива – Матвей Сафонов) не выручил. Не будем говорить о том, что он там что-то привез. Проблема в том, что в тех эпизодах, когда была нужна помощь вратаря, ее не последовало (справедливости ради, был еще опасный удар с острого угла, с которым он, вовремя выйдя из ворот, достойно справился). Штука, однако, в том, что и в предыдущих играх за сборную динамовец брал свое, а в ключевые моменты оказывался бессилен. Из раза в раз.

Андрей Семенов (Игорь Дивеев) совершил две фатальные ошибки, одна из которых стала ключевой. Одно дело ошибиться в передаче на своей половине поля (ужасно, но с кем не бывает) и совсем другое – вот так махнуть по мячу. Было бы лучше, если бы он его вообще не коснулся. Перед матчем я писал, что армейский защитник предпочтительнее, поскольку в отличие от игрока «Ахмата» обладает более ярко выраженными сильными качествами (игра в воздухе), что важно в борьбе с гигантом Ромелу Лукаку. Но еще более важными в понимании игры Семенова были первые 45 минут игры с Польшей, после которых он был заменен. Потому что в игре с мячом он очень слаб и способен только на передачи ближнему. Как показал матч с Бельгией, даже в этом он не безгрешен.

Юрий Жирков (Вячеслав Караваев) в свои 37 лет просто физически не тянет роль крайнего защитника, подразумевающую огромный объем работы. Показательно, что в эпизоде со вторым голом именно он не успел накрыть сыгравшего на добивании Тома Менье, а перед самым перерывом попросил замену. Чего еще ждать от человека, сыгравшего весной только в двух последних турах, когда «Зенит» уже оформил чемпионский титул? А еще Юрий, при всем уважении к его профессионализму, плохо играет в воздухе и не слишком стабилен в отборе. В общем, сегодня Караваев уступает ему только по количеству проведенных на поле… лет.

То же самое и, например, в опорной зоне. Понимаю, что 90% тренеров предпочли бы молодому Максиму Мухину Дмитрия Баринова, и все же железнодорожник, как показалось со стороны, не готов на все 100%, тогда как его недавний одноклубник очень неплохо провел отведенные ему полчаса. А еще является более акцентированно оборонительным игроком, что в такой игре могло быть полезно.

А самое нелепое в том, что реального опыта у указанных выше игроков нет. Только Жирков поиграл на высоком уровне, но ведь Семенов и Шунин просто очень возрастные футболисты, которые могут пересчитать свои матчи в еврокубках на пальцах одной руки, не снимая варежек. Да и Баринов гимн Лиги чемпионов слышал считанное количество раз.

КАКОЙ ЧЕМПИОНАТ, ТАКАЯ И СБОРНАЯ

Последующие выводы отчасти вытекают из предыдущих. Черчесов ставит тех, в ком более уверен, потому что другие еще убедили. Но проблема в том, что те, кто есть, уровню чемпионата Европы (не сборной – она может быть любого уровня, возьмите вон Андорру, – а именно турниру) не соответствуют. Мысль уже заскорузла, но приходится повторять ее вновь и вновь. Семенов, Шунин, столь возрастной и еле двигающийся Жирков, Магомед Оздоев и даже Роман Зобнин – результаты лимита на легионеров РПЛ.

Застойный, но все еще относительно богатый чемпионат удерживает в своих рядах всех, кто более или менее регулярно попадает по мячу, и не позволяет им рискнуть, отправившись туда, где футбол действительно высокого уровня. Да, половина эмигрантов сгинула бы в пучине второй половины таблицы примеры или серии A, но этот фильтр прошли бы самые лучшие, прокачались и приехали в сборную сильными бойцами. Сейчас таких двое – лучший полузащитник Александр Головин и совсем потерявшийся Алексей Миранчук. Один круто прибавил, второй пропал. А будь таких игроков два десятка, мы собрали бы классную команду.

Но имеем то, что имеем. Очень примитивный футбол в атаке («Зенит» умеет только навешивать на Артема Дзюбу, и сборная делает то же самое), низкие скорости (если в РПЛ игроки не двигаются, откуда это возьмется в матчах сборной?), большой процент брака, абсурдные технические ошибки. Сборная Бельгии не выдала даже половины своего потенциала и все равно размазала соперника.

Показательна и игра во втором тайме, когда бельгийцы отошли к своим воротам и стали экономить силы. Ни одной (!) интересной атаки в позиционном нападении наши футболисты не придумали. Потому что две лучшие команды РПЛ – навешивающий «Зенит» и показывающий лучшую игру в контратаках «Спартак» (да и «Локомотив» о том же). Взламывать, вскрывать, комбинировать – это не про нас, в чемпионате России таких не растят, а в Европу прогрессировать не отпускают.

СОЗИДАТЕЛЬ ОДИН – ГОЛОВИН

Кадры. Это тоже об РПЛ, но в другом ракурсе. Помните легендарное «покажи мне свою полузащиту, и я скажу, какая у тебя команда»? Так вот наша средняя линия – это Александр Головин и все остальные. Не потому, что Далер Кузяев, Зобнин, Оздоев и Баринов плохие футболисты, нет. А потому, что их основное достоинство – игра без мяча: моторика (Зобнин), отбор (Баринов), открывания (Оздоев), универсализм, то есть отсутствие очень слабых мест при отсутствии и сильных (Кузяев).

Никто из этой четверки не является сильным созидателем. Поэтому после матча, в котором наша команда 45 минут владела мячом, Дзюба говорит, что они с Головиным были отрезаны от остальной команды. Так и есть. Контролировать мяч на границе финальной трети поля россияне в состоянии, но проникать низом в зоны между линиями, комбинировать в окружении соперников, удивлять, придумывая нестандартные ходы и тем более исполнять задуманное – не про российских полузащитников. Отбор и беготня вперед – наш максимум.

Вообще футболисты такого плана тоже становятся чемпионами мира, но они не могут на 80% составлять полузащиту команды. В сборной России все готовы таскать рояль, но играть на нем может только легионер из «Монако».

НА ФЛАНГАХ КТО?

И еще о кадрах. Проблемы на флангах у нас грандиозные. Стоит ли напоминать, что Марио Фернандес – натурализованный бразилец, а Денис Черышев – продукт воспитания мадридского «Реала»? Отсюда Жирков на левом фланге обороны (травмирован Дмитрий Кудряшов, Караваев остался в запасе), а Кузяев и Зобнин на краях полузащиты. Есть еще Самошников (тоже не здоров), Денис Макаров и Алексей Ионов, но они в запасе. Чуть не забыл поймавшего коронавирус Андрея Мостового, однако показательно, что его в сборной заменил… защитник Роман Евгеньев. Такая вот альтернатива.

Особенно плохо на левом краю атаки. Профильных вингеров в эту зону в России нет вообще. Только вдумайтесь – вообще. Для сравнения, у маленькой Бельгии там Янник Феррейра-Карраско и братья Азары, а справа Дрис Мертенс и талантливый Жереми Доку.

Второй момент по этой теме – отсутствие достойного резерва. На протяжении последнего года никто не может усилить игру, выйдя на замену по ходу матча. То ли Черчесов делает что-то не так, то ли футболисты не верят в свои силы, то ли им не хватает класса. Но Черышев выходит и ослабляет игру, Дивеев появляется под контратаки (хотя должен бы с первых минут, чтобы уплотнять центр штрафной), Алексей Миранчук просто набивает статистику матчей, Ионов, Рифат Жемалетдинов, Александр Соболев и Антон Заболотный сидят в запасе. И кроме спартаковца, сложно представить, кто бы мог что-то сделать по такой игре конкретно во втором тайме, когда надо навалиться, прижать и запихать мяч в сетку.

У Джикии, Марио Фернандеса, Зобнина, Головина и Дзюбы в принципе нет альтернативы. Для сравнения, Бельгия играла без ключевого распасовщика Кевина де Брейне и лучшего центрального полузащитника Акселя Витселя. И разорвала сборную России.

ВСЕ В ПОРЯДКЕ – ИДЕМ ДАЛЬШЕ?

Последнее из области психологии. Только Дзюба после матча здорово проехался по игре сборной, остальные как будто пребывают в счастливом блаженстве. Мухин и Дивеев хором говорят о том, что Бельгия ничем не удивила и не показала чего-то недосягаемого. Главный тренер традиционно не видит катастрофы и утверждает, что чемпионат Европы только начался. Все это можно было бы принять за попытку сохранить лицо и моральный дух, однако на дистанции двух-трех последних десятилетий такие слова встречаются слишком часто, а результат почти всегда один – плачевный. Как будто ничего не произошло и никаких выводов делать не надо. Но это ведь не так.

Удручает это спокойствие. Оно выдается за хладнокровие и профессионализм, но на деле редко оказывается таковым, потому что происходящее слишком часто неверно интерпретируется. Вот Мухин и Дивеев вышли во втором тайме, когда Бельгия отдыхала, и не заметили в ней ничего экстраординарного. Стоит ли этому удивляться? Какую мотивацию для роста они получили?

То же нас ждет и по завершении Евро. Опять будут слова, что ничего страшного не случилось, что все еще впереди, что мы получили пищу для размышлений (уже объелись этой пищей, ей богу!), сделаем правильные выводы и пойдем вперед. А там опять будем гордиться, что прошли квалификацию (если) и все по новой. Честно говоря, невозможно уже жить в этом цикле из поколения в поколение. Пора по-настоящему разозлиться и заиграть так, чтобы у Андрея Аршавина и Гуса Хиддинка пропал дар речи. Раздавить Финляндию, загонять Данию и выйти в плей-офф – для начала.