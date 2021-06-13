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ЧЕ-2020 - финальный раунд перерыв Англия 0 Хорватия 0 П1 1.81 Х 2.95 П2 7.10
Товарищеские матчи (сборные) перерыв Танзания 0 Малави 0 П1 3.10 Х 2.08 П2 3.80
ЧЕ-2020 - финальный раунд 19:00 Австрия 0 Северная Макед 0 П1 1.78 Х 3.70 П2 5.20
Италия - Серия А 21:45 Олимпия Милан 0 Виртус Болонья 0
Испания - Сегунда 22:00 Райо Вальекано 0 Жирона 0 П1 2.18 Х 3.00 П2 3.80
ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Нидерланды 0 Украина 0 П1 1.55 Х 4.30 П2 6.80
Бразилия - Серия А 22:00 Гремио 0 Атлетико Паран 0 П1 1.83 Х 3.40 П2 4.70
Бразилия - Серия А 22:00 Атлетико Миней 0 Сан-Паулу 0 П1 2.10 Х 3.30 П2 3.70
Бразилия - Серия А 22:00 Фламенго 0 Америка Минейр 0 П1 1.50 Х 4.10 П2 7.10
Скажешь в футболе правду, в ответ прилетит: «Захлебнетесь в собственном дерьме»
13 июня 16:02
автор: Виталий Славин

Скажешь в футболе правду, в ответ прилетит: «Захлебнетесь в собственном дерьме»

Чудная вещь – российский футбол. Переживать, болеть, раскручивать, обсуждать… Как черная дыра сжирает миллиарды народных денег, а на выходе закономерный ослепительный ноль.

После крутого старта россиян на Евро-2020 можно десяток обличительных заметок написать. Но, если честно, мне лень тратить свое драгоценное время на законченных лузеров, чей уровень по определению Финляндия – после вчерашней отправки в дальнее пешее путешествие от Бельгии все признали то, о чем я талдычу четверть века. Не унижайте себя якобы контрдоводами типа деревянных медалей Евро-2008, куда Хиддинк и Ко проникли с черного хода благодаря подвигу хорватов вкупе с засильем легионеров в Англии и где покорители Голландии дважды позорно влетели Испании – 1:4 и 0:3. Из той же оперы победы ЦСКА и «Зенита» во второсортном евротурнирчике. Без легионеров этого 17-го места в клубном Старом Свете никогда бы не было.

Короче, пройдемся по пунктам.

1) Я понимаю, что у нас, кроме Головина и Джикии, в футбол играть никто не умеет. Но правила-то игроки сборной обязаны знать! Какого черта Семенов, пропустив мяч в домик, принялся учить рефери жизни и за лайнсмена стал махать рукой, вместо того, чтобы выброситься под удар Лукаку? У Андрея хватало времени и пространства, чтоб успеть блокировать бельгийца, но он малодушно выкинул белый флаг.

2) Если все, так или иначе причастные к футболу, признают, что Бельгия – это существо из другой галактики, почему никто не поднимает вопрос, с какого перепуга российские карлики с планеты Земля получают в РПЛ из нашего с вами кармана космические зарплаты, сопоставимые, а зачастую превосходящие гонорары в Европе? Где в закрома государства никто не лезет. Наоборот, поддерживает его огромными налогами.

3) После очередной галочки в цепи бесконечных разгромов, как всегда, слышу – надо отменить в РПЛ лимит. В миллионный раз отвечаю. Надо – отменяйте! Только содержите лигу, клубы, стадионы, а главное – этих неумех-футболистов за свой счет! Чего проще-то?! Отцепитесь с этой циничной разновидностью банальной наживы от груди государства - только и всего! Второе: неужели кому-то непонятно, что при отмене квот все клубы РПЛ на сто процентов будут состоять из гастарбайтеров, выплюнутых из ведущих старосветских лиг?!

4) Прочитал в интернете письмо супруги Семенова, где среди прочего сказано:

- Вы захлебнетесь в собственном дерьме. Надо уметь поддерживать команду в трудную минуту, а не махать рукой, плеваться и уходить. Надо протягивать руку и помогать подняться тому, кто оступился, а не втаптывать в грязь и бросать. Мой муж всю жизнь стирает ноги в кровь, чтобы становиться лучше с каждым днем.

Позвольте, но это его выбор. Можно пойти трудиться на стройку или на кассу в какую-нибудь «Десяточку». Либо медбратом в красную зону ковидного госпиталя за доплату в 25 тысяч. Но разве у шахтеров, сталеваров, хирургов, машинистов в метро работа проще? Наоборот, гораздо опаснее и ответственнее. Однако что-то я не слышал, чтоб рядовые труженики этих нужных всему обществу профессий зарабатывали миллионы в месяц!

- Он отрабатывает каждый матч на 200%.

Как же он станет играть, когда будет выкладываться на стандартные сто процентов, больше которых по идее и быть не может?! И потом: к чему эти двести процентов? Для начала хорошо бы научиться невынужденные ошибки в простейших ситуациях не допускать.

- Те верхушки, что хватают неспортивные СМИ, оповещающие о тусовках, затратах, путешествиях и личной жизни спортсменов, — это информация, направленная на узколобую аудиторию, готовую лишь осуждать, лезть в чужой карман, а не думать.

Ха-ха-ха. А вы в курсе, что при СССР это квалифицировалось бы как покушение на расхищение социалистической собственности? С каких-таких пор государственный карман стал для народа РФ чужим?! Наши уважаемые эрзац-профи давно попутали свой карман с государственным. По сути все футболисты, хоккеисты, баскетболисты и прочие так называемые профессиональные спортсмены российских лиг – обычные госслужащие, которые должны подавать декларации о доходах, как думцы, сенаторы и члены правительства. И, разумеется, зарабатывать никак не больше депутатов и министров.

Хотите, чтобы народ РФ не лез в ваш кошелек, чего проще: езжайте за границу! Сразу узнаете, сколько на самом деле стоят ваши суженые. Слабо пример с хоккеистов взять? Еще как слабо! Да и кому нужны эти горе-футболисты в Европе?

5) Почему я не слышу, что в финальной части Евро-2020 слишком много команд? Зато подобный бред льется со всех сторон, стоит стартовать ЧМ по хоккею. Да все опять же проще пареной репы! Потому что в крючкопалке Россия – это футбольная Бельгия, а ногомячная Россия – это Белоруссия. Даже до хоккейной Великобритании или Дании черчесовцам нужно тянуться. Англичанин Кирк включен в «Олл Старз» ЧМ-2021, а датчанин Эллер брал Кубок Стэнли. Где вы, новые Яшины и Блохины, Симоняны и Шестерневы, Черенковы и Белановы, Мостовые и Аленичевы? Ясно где – сгинули под гнетом иноземцев. Без запрета гастарбайтеров в РПЛ ничего не будет. А будет, как в российском баскетболе, у которого нет ни болельщиков, ни участий в ЧМ и ОИ.

В Риге мы откровенно пожалели братьев-бульбашей, накидав им в прогулочном режиме в первом периоде пяток шайб. В Санкт-Петербурге милосердие проявили уже сонные бельгийцы, отложив разгромный третий мяч до предпоследней минуты. Типа чтоб никаких иллюзий о своем месте во вселенной у хозяев не оставалось. У нас Воронков тоже под занавес игры белорусам теннисную баранку выписал.

С дрожью в теле, с вечной верой в чудо ждем супермегаматч века против Суоми. Верной дорогой идете, товарищи футбольные функционеры РПЛ и РФС!

источник: «Советский спорт»
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