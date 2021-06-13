Андрей Червиченко: Если б у меня была зарплата 20 млн в месяц, как у Черчесова…

Интересно, кто подписывает такие контракты? Которые, во-первых, нельзя досрочно разорвать из-за плохих результатов. А, во-вторых, ваша зарплата не зависит от того – выиграла команда или проиграла. Все равно свои 20 миллионов на карту упадут.

- И обороняться некем, и атаковать некем. Зато зарплата у главного тренера 20 миллионов рублей в месяц. Если б я получал 20 миллионов в месяц…

- Я бы отметил, что и обороняться некем…

- Что ожидали, то и получили. Правда, я надеялся, что мы забьем хотя бы один, но этого не случилось. Забивать нам некем.

Вася Уткин сегодня опубликовал зарплату Черчесова – 2,5 миллиона евро в год. Это получается в районе 200 тысяч в месяц, вот и получается что-то в районе 18-20 миллионов рублей в месяц.

- Шунин опять не выручил, о чем мы с вами не раз говорили. Нет в его игре надежности.

- Обыкновенный средний вратарь. Будет лететь мяч рядом – отобьет, когда нужно выручить, проявить какой-то вратарский героизм, у Шунина это не получается.

При втором голе положил мяч аккуратно на ногу сопернику, третий – в ближний запустил. Не понимаю, по каким критериям Шунин основной вратарь сборной? Вратарь команды, которая заняла седьмое место в нашем чемпионате. И не сказать, чтоб Шунин в «Динамо» какие-то чудеса творил. Критерий, возможно, один – Черчесов с ним когда-то работал.

- Теперь после матча с бельгийцами Шунин еще может и морально быть выбитым из колеи.

- Не думаю, что от трех мячей у нас кого-то может морально «заколбасить».

- Опять про Семенова. Много мы с вами про него говорили, и вот, как говорится, опять.

- А что тут неожиданного? Разве что никто не ожидал, что он так быстро «раскроется» - уже на 10-й минуте. Все надеялись, что он хотя бы во втором тайме покажет «свой класс», но он решил не затягивать. Чтоб уже к 10-й минуте у нас не было никаких надежд.

- Как вам появление Черышева в основном составе?

- Мне не понятно, зачем было выезжать в Австрию, смотреть на него две недели, чтобы не понять, что Черышев сейчас не помощник сборной. Человек за весь сезон в «Валенсии» ничего не показал. И тренеру не хватило двух недель в Австрии, чтобы в этом убедиться.

- Полузащита. Головин бился, как мог, но затем подустал в одиночку что-то придумывать.

- Головину, бедолаге, не с кем отыграться. Он привык в «Монако» что-то для партнеров создавать, они на это откликаются, открываются. А здесь все на него смотрят: «Вот, как он умеет. Хорош!» И больше ничего.

Все до невозможности печально. Дзюба игрок зависимый, ему нужно с кем-то отыграться. С Азмуном у них это хорошо получается, но Азмун играет за другую сборную.

Может, Соболева хотя бы нужно было выпустить. А при счете 0:2 тренер меняет защитника на защитника. Это получается, что задача была не проиграть больше 0:3, а не свести матч вничью?

Или в основе вместо бесполезного Черышева выпустить хотя бы Ионова. Тот может в свободную зону открыться, с ним и Дзюба хотя бы мог отыграться. Повторяю: все очень печально.