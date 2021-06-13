ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Товарищеские матчи (сборные) перерыв Танзания 0 Малави 0 П1 3.10 Х 2.08 П2 3.80
ЧЕ-2020 - финальный раунд перерыв Англия 0 Хорватия 0 П1 1.81 Х 2.95 П2 7.10
ЧЕ-2020 - финальный раунд 19:00 Австрия 0 Северная Макед 0 П1 1.78 Х 3.70 П2 5.20
Италия - Серия А 21:45 Олимпия Милан 0 Виртус Болонья 0
Бразилия - Серия А 22:00 Гремио 0 Атлетико Паран 0 П1 1.83 Х 3.40 П2 4.70
Бразилия - Серия А 22:00 Атлетико Миней 0 Сан-Паулу 0 П1 2.10 Х 3.30 П2 3.70
Испания - Сегунда 22:00 Райо Вальекано 0 Жирона 0 П1 2.18 Х 3.00 П2 3.80
Бразилия - Серия А 22:00 Фламенго 0 Америка Минейр 0 П1 1.50 Х 4.10 П2 7.10
ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Нидерланды 0 Украина 0 П1 1.55 Х 4.30 П2 6.80
Андрей Червиченко: Если б у меня была зарплата 20 млн в месяц, как у Черчесова…
13 июня 16:08
автор: Юрий Волохов

Андрей Червиченко: Если б у меня была зарплата 20 млн в месяц, как у Черчесова…

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко выражает недоумение появлением некоторых футболистов в составе сборной России на матч с Бельгией.

- Предоставляю вам возможность произнести монолог…

- Что ожидали, то и получили. Правда, я надеялся, что мы забьем хотя бы один, но этого не случилось. Забивать нам некем.

- Я бы отметил, что и обороняться некем…

- И обороняться некем, и атаковать некем. Зато зарплата у главного тренера 20 миллионов рублей в месяц. Если б я получал 20 миллионов в месяц…

Интересно, кто подписывает такие контракты? Которые, во-первых, нельзя досрочно разорвать из-за плохих результатов. А, во-вторых, ваша зарплата не зависит от того – выиграла команда или проиграла. Все равно свои 20 миллионов на карту упадут.

Вася Уткин сегодня опубликовал зарплату Черчесова – 2,5 миллиона евро в год. Это получается в районе 200 тысяч в месяц, вот и получается что-то в районе 18-20 миллионов рублей в месяц.

- Шунин опять не выручил, о чем мы с вами не раз говорили. Нет в его игре надежности.

- Обыкновенный средний вратарь. Будет лететь мяч рядом – отобьет, когда нужно выручить, проявить какой-то вратарский героизм, у Шунина это не получается.

При втором голе положил мяч аккуратно на ногу сопернику, третий – в ближний запустил. Не понимаю, по каким критериям Шунин основной вратарь сборной? Вратарь команды, которая заняла седьмое место в нашем чемпионате. И не сказать, чтоб Шунин в «Динамо» какие-то чудеса творил. Критерий, возможно, один – Черчесов с ним когда-то работал.

- Теперь после матча с бельгийцами Шунин еще может и морально быть выбитым из колеи.

- Не думаю, что от трех мячей у нас кого-то может морально «заколбасить».

- Опять про Семенова. Много мы с вами про него говорили, и вот, как говорится, опять.

- А что тут неожиданного? Разве что никто не ожидал, что он так быстро «раскроется» - уже на 10-й минуте. Все надеялись, что он хотя бы во втором тайме покажет «свой класс», но он решил не затягивать. Чтоб уже к 10-й минуте у нас не было никаких надежд.

- Как вам появление Черышева в основном составе?

- Мне не понятно, зачем было выезжать в Австрию, смотреть на него две недели, чтобы не понять, что Черышев сейчас не помощник сборной. Человек за весь сезон в «Валенсии» ничего не показал. И тренеру не хватило двух недель в Австрии, чтобы в этом убедиться.

- Полузащита. Головин бился, как мог, но затем подустал в одиночку что-то придумывать.

- Головину, бедолаге, не с кем отыграться. Он привык в «Монако» что-то для партнеров создавать, они на это откликаются, открываются. А здесь все на него смотрят: «Вот, как он умеет. Хорош!» И больше ничего.

Все до невозможности печально. Дзюба игрок зависимый, ему нужно с кем-то отыграться. С Азмуном у них это хорошо получается, но Азмун играет за другую сборную.

Может, Соболева хотя бы нужно было выпустить. А при счете 0:2 тренер меняет защитника на защитника. Это получается, что задача была не проиграть больше 0:3, а не свести матч вничью?

Или в основе вместо бесполезного Черышева выпустить хотя бы Ионова. Тот может в свободную зону открыться, с ним и Дзюба хотя бы мог отыграться. Повторяю: все очень печально.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Слухи: Xiaomi готовит к выпуску новый флагман Mi 12 Ultra с процессором Snapdragon 895Хабиб Нурмагомедов посетит матч между Россией и Бельгией на Евро-2020Патрисио Фрейре и Эй Джей Макки встретятся на турнире Bellator 263Дзюба объяснил разгромное поражение от Бельгии на ЕвроСёмин не смолчал после поражения России от БельгииФутболист сборной России Дивеев тремя словами описал Черчесова
Упрямство с Шуниным и Семеновым погубит Саламыча. Выводы по матчу Бельгия — Россия
Послесловие к поражению России от Бельгии (0:3) в стартовом матче Евро-2020.
«Черчесов не угадал со схемой и составом». Сенников — о поражении России от бельгийцев
Бывший футболист сборной России Дмитрий Сенников поделился с «Плеймейкером» мнением о матче Евро-2020 Бельгия - Россия (3:0).
Нидерланды — Украина: прямая трансляция матча группы С на Евро-2020 13.06.2021
13 июня 2021 года в Амстердаме состоится матч 1-го тура в группе С между сборными Нидерландов и Украины.
Австрия — Северная Македония: прямая трансляция матча группы С на Евро-2020 13.06.2021
13 июня 2021 года в Бухаресте состоится матч 1-го тура в группе С между сборными Австрии и Северной Македонии.
Англия — Хорватия: прямая трансляция матча группы D на Евро-2020 13.06.2021
13 июня 2021 года в Лондоне состоится матч 1-го тура в группе D между сборными Англии и Хорватии.
Видео всех голов Евро-2020 13.06.2021: Англия против Хорватии, Австрия против Македонии, Нидерланды против Украины
Видеообзоры трех матчей, запланированных на чемпионате Европы по футболу 13 июня: Англия - Хорватия, Австрия - Северная Македония, Нидерланды - Украина.
Без шансов. Как Россия стартовала на Евро-2020 с крупного поражения от Бельгии
В стартовом матче Евро-2020 российская сборная в Петербурге уступила Бельгии (0:3).
Эриксен жив — и это главное. Как Дания не отошла от шока и проиграла Финляндии
В стартовом матче группы В на Евро-2020 сборная Дании сенсационно уступила дебютантам турнира финнам (0:1), но главным в этой игре был не результат.
«Маловероятно, что Эриксен вернется в большой футбол». Мнение врача о ЧП в матче Дания — Финляндия
Бывший врач «Локомотива» Никита Карлицкий прокомментировал инцидент с полузащитником сборной Дании Кристианом Эриксеном, который потерял сознание во время матча Евро-2020 и был госпитализирован.
Только живи, Кристиан! Матч Дания — Финляндия остановили из-за госпитализации потерявшего сознание Эриксена
Лидер сборной Дании Кристиан Эриксен рухнул на поле незадолго до конца первого тайма - его пришлось экстренно доставить в госпиталь.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Gazfight: турнир №1. Кудряшов vs Романов

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика