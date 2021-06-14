Руй Витория: Изучил игроков. Знаю, у кого какие дети, какая машина, сколько кому ехать на тренировку

Когда я только пришел в «Бенфику» вместо тренера, который до этого был очень популярен и выиграл титул с этой командой перед моим приходом, начало работы в этом клубе было для меня не легким. Мы отставали на семь очков от первой строчки, а закончили сезон, выиграв титул. Мы установили рекорд Португалии по набранным в сезоне очкам. Сейчас нужно меньше говорить и больше делать. Хочется начать работать на тренировках. Хоть я и молодой тренер, но уже опытный.

- У «Спартака» огромная армия болельщиков, которые могут «съесть» любого тренера. Права на ошибку у вас не будет. Как собираетесь работать под таким давлением? - Я рад, что сегодня здесь столько журналистов, это доказывает большой интерес к команде. Что касается работы под давлением, это нормальная ситуация для любого тренерского штаба. Как тренер я провел более пятидесяти матчей в Лиге чемпионов, в азиатской в том числе. Я попадал в большое количество сложных ситуаций, но с достоинством из них выходил.

- В этом году у «Спартака» стоит задача завоевать чемпионство. По силам ли вам прервать гегемонию «Зенита»? - Мы не скрываем цели - чемпионство, но задача стать чемпионом непростая, потому что в чемпионате России много хороших команд. Но мы верим, что сможем создать команду-победителя, которая будет биться в каждой игре. Этот год будет юбилейным, и мы пришли сюда, чтобы выиграть титул.

- Вы в своем инстаграме отмечали, что изучаете команды и игроков. К чему вы пришли в процессе изучения? Ваша базовая тактика играть в четыре защитника, но у «Спартака» сейчас нет ресурсов, чтобы использовать эту схему. Как будете справляться? - У меня было много времени, чтобы изучить команду и чемпионат России. Мы провели за этим занятием много часов. Сейчас есть хорошее понимание в голове по поводу этого. Я детально изучил «Спартак». У команды есть дух победителя. Это хорошо. Есть аспекты, которые хотелось бы улучшить. Мы были бы рады взять все хорошее, что есть в команде, и внести свой вклад. Более детально говорить сейчас не хотелось бы, потому что надо познакомиться с футболистами и определиться, над чем работать. Что касается игры в четыре защитника, то я работал с обеими схемами, неплохо их знаю. Но сейчас в футболе важны не столько схемы, сколько игровые принципы.

- Когда «Спартак» впервые на вас вышел, как прошли переговоры, и чего именно от вас хочет клуб? - При первом общении с представителями «Спартака» у меня сложилось хорошее впечатление о клубе. Основанная моя цель – выигрывать титулы. С первых фаз наших переговоров было понятно, что «Спартак» может предоставить условия для выполнения этих задач. Очень понравилось, как в клубе все организовано. Переговоры прошли быстро. Было понимание целей и задач.

- Увидят ли болельщики знаменитые спартаковские стеночки и забегания?

- Всем нравится, когда команда играет хорошо, но чтобы выигрывать титулы, одного этого недостаточно. Нужно играть стабильно и боевито. Мне нравится быстрый футбол, но, говоря о футболистах, я предпочитаю тех ребят, у кого больше развито автоматическое, а не механическое мышление. Больше внимание уделяю игре в обороне, и это касается не только защитников, а всей команды. Также считаю важным изучить культуру страны и команды, которая создавалась до меня годами. И внести свой вклад. Нужно получать удовольствие от игры в футбол. Я тот тренер, который неоднократно выигрывал титулы, бил рекорды и открывал футболистов, которые сейчас играют в различных сборных. Я работал на разных континентах, у меня есть отличный тренерский штаб, с который мы давно сотрудничаем. Главное, что мы любим свою работу.

- Вы сказали, что критика - это нормальное явление. Когда прозвучало критическое заявление от Заремы Салиховой, а у вас еще не был подписан контракт, не было желания развернуться и уйти?

- По поводу критики, я говорил в общих чертах, что такое бывает, потому что тренеру и аплодируют, и критикуют в равной степени. Такая работа. Первый разговор у нас прошел хорошо и конструктивно, контракт на тот момент еще не был подписан. Я детально познакомился с ситуацией, изучил игроков, знаю, у кого какие дети, какая у кого машина, сколько кому ехать до места тренировки. Сейчас главное - дождаться, когда команда соберется вместе, и начать работать.

- Почему решили принять предложение «Спартака»?

- Меня привлекла возможность биться за титулы, поскольку за последние годы мы с моим штабом почти в каждом сезоне брали какой-то трофей. Очень понравилась атмосфера, созданная в «Спартаке», люди, с которыми удалось пообщаться. Понравился сам проект. Мне нравится Россия и Москва. Ее культура интересна. Но основанной интерес в том, что есть возможность создать сильную команду и, повторюсь, побороться за титул.

- Знаем, что вы везде добивались результата. Была такая ситуация, когда в Лиге чемпионов выиграли у «Баварии» и Гвардиола отметил вашу оборонительную систему, как одну из лучших, против которых он играл. Какие принципы в своей работе вы исповедуете, и какой видите идеальную игру своей команды?

- Для команды важны бойцовские качества. Нужен характер чемпиона и стабильность, если хочешь бороться за титулы. Никаких послаблений позволять нельзя. Мне очень нравится агрессивная оборона. Это не значит, что надо бить соперника по ногам. Надо играть слаженно, компактно, не давать сопернику время и зоны для работы с мячом.

После отбора мяча всегда надо быть готовым бежать в атаку. Работа с мячом – это самое ценное, что есть в футболе. Нужно понимание, куда открыться, куда бежать и куда отдать передачу. Для этого необходимо хорошо узнать футболистов, потому что ни одно видео не даст полного понимания способностей игроков. А что касается обороны, хорошая защита – это уже полпути к победе. При этом я не люблю ставить автобус в своей штрафной. Команда должна работать с мячом, и мы будем заниматься этим с первого дня. Хочу, чтобы у «Спартака» было свое лицо, и чтобы все соперники понимали, с кем имеют дело.

- Вы говорили, что хорошо изучили игроков. Насколько «Спартаку» необходимо усиление?

- Нужно взять все лучшее, что есть в команде, и внедрять наши идеи. Будем расти, развиваться. Для этого уже есть база – сыгранная команда.

- Какие у вас взаимоотношения с судьями и комментируете ли вы судейскую тему после матчей?

- Я всегда выступал за интересы футбола и справедливость. Мы хотим создать команду, с которой все будут считаться и которую будет интересно судить. Если я увижу явную несправедливость от арбитров, то никогда не промолчу. Скажу об этом, потому что я человек прямой.