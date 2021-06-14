Дмитрий Попов: Если «Спартак» с Виторией не достигнет целей – я готов уйти

- Могли бы одним словом его охарактеризовать? - Это вдумчивый человек, который прошел эту профессию с низов. Он работал в разных условиях, и везде достигал результата. С командами, которые имели потенциал выиграть титул, он всегда этого добивался. Но если поставленные цели не будут достигнуты, то ответственность полностью ляжет на меня. Я готов к любому решению.

- Руя Виторию выбирали из нескольких кандидатов. Почему выбрали именно его? - Сюда приходили тренеры и с лучшим бекграундом, более адаптированные. Мы опирались на игровые качества команд, которые тренировал Витория, узнавали его человеческие качества и то, как он общается с командой. По совокупности остановились на его кандидатуре.

- Вам не кажется, что если «Спартак» не выйдет в групповой этап Лиги чемпионов, то к тренеру станут придираться и он не сможет спокойно работать? - Можно не выйти по-разному. Можно дважды сыграть вничью и вылететь. Многое будет зависеть не только от того, что мы сделаем, но и как.

- Вы говорили, что «Спартаку» нужно чемпионство в год столетия, но сейчас нам озвучили цели клуба быть в двойке и попасть в групповой этап Лиги чемпионов. Если какая-то из этих задач не будет выполнена, вы готовы уйти? - Конечно. Задача выхода в Лигу чемпионов стоит, но мы понимаем, что в последний раз ее решил только «Краснодар». Но я отвечаю за результат.

- Что бы вы выделили из слов Руя Витории после пресс-конференции? - Что он уверен в своих силах, и что мы в руках хорошего тренера.

- Вам понятны те возражения, которые высказывала Зарема по поводу Витории?

- Нет, непонятны. Селекционный отдел выполнил все процедуры по подбору тренера и ее персональные рекомендации тоже были учтены при выборе наставника. Все было согласовано, и селекционный отдел ободрил ее рекомендации.

- И какие у нее были требования?

- У него должны быть титулы, и он должен играть в атакующем стиле. Все селекционеры высказывали свои пожелания, которые направляли в селекционный отдел. Там все объединялось и направлялось в совет директоров.

- Почему вы так и не встретились с Фонсекой, которого сейчас подписывает «Тоттенхем»? Он же был в числе кандидатов.

- Он был действующим тренером, и, во-вторых, до него очередь не дошла, потому что нельзя было организовать встречу, условно говоря, с пятью кандидатами.

- Проблема с Фонсекой была в том, что он попросил много денег?

- Он хотел бюджет раза в два больше, чем запросил Витория.

- Разве он не стоит этого?

- По мне, нет.

- Сколько трансферов ждать летом?

- Покупки, скорее всего, будут, но это зависит от продаж. У нас заняты все восемь мест для легионеров. Иностранцев у нас в ведомости даже больше.

- У Витории был какой-то райдер по игрокам, кто ему нужен?

- Мы обсуждали с ним некоторые фамилии и позиции, но пока он не познакомится с игроками и не начнет их тренировать, решение принимать не будет.

- Какая ситуация по контрактам Жиго и Джикии?

- У нас не только они. Еще у Бакаева и Кутепова через год заканчиваются контракты. После чемпионата Европы будем садиться и решать.

- Как оцените трансфер Хендрикса?

- Когда этот трансфер делался, мы понимали что он идет под будущего тренера.

- То есть у Витории он должен заиграть?

- У него будет шанс заиграть, а там посмотрим, как он им воспользуется.

- А почему при Тедеско у него не было такого шанса? Он же очевидно проиграл конкуренцию Умярову и Кралу.

- Статистика говорит о том, что вы правы, но давайте дождемся предсезонки и начала чемпионата. Возможно, вы измените мнение. Хендрикс приучен к комбинационной игре, он хорошо играет в пас. У него есть недостатки в плане физики и скорости, но у нас такого типажа в середине поля нет.

- Когда «Спартак» покупал Хендрикса, у него ведь не было других вариантов, кроме России.

- Вы не правы. В Испании был вариант абсолютно точно. Это был клуб середины турнирной таблицы. И в Италии был..

- Какова ситуация с Рошей?

- Он должен приехать на сбор, но мы понимаем, что он является лишним легионером в силу лимита. Но официальных обращений по нему пока нет.

- Ваш конек – Бразилия, Почему Роша там никому не нужен?

- Ну, почему не нужен. Разговоры идут, но если бы было что-то официальное, я бы сказал. У Роши высокая зарплата. Плюс там ковид. Поэтому финансирование клубов серьезно упало. И потом он полгода не играл из-за проблем с пахом.

- Могли бы назвать Рошу одним из самых неудачных трансферов «Спартака»?

- Возможно.