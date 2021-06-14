Евгений Мележиков: Руй Витория был нашим приоритетным вариантом

- Недавно в интервью вы сказали, что «Спартаку» очень нужно чемпионство, а сегодня озвучили скорректированную задачу. Почему?

- Внутри ничего не поменялось. Менеджмент ставит задачу построить команду и сделать все, чтобы она становилась чемпионом.

- Почему нельзя напрямую сказать, что «Спартак» будет бороться за чемпионство?

- Тогда может быть давление на футболистов. Они должны идти от игры к игре и быть победителями. Им надо стать командой. Сейчас атмосфера в команде изумительная. Тедеско смог ее построить, и наша задача – это сохранить.

- В последние недели изменилась конъюнктура – Зарема Салихова вышла в телеграмм и стала много писать. Как вам работается под жестким давлением?

- В «Спартаке» всегда большое давление, и Зарема имела право выйти из совета директоров. С этого момента она могла заводить телеграм -канал и высказываться на любые темы, которые считает нужными. Конечно, комфорта в работе не прибавляет то, когда пишется негатив, но Зарема ничего плохого о «Спартаке» не говорит. У нее дерзкий канал, многие вещи у нее мне понравились. Но не все. Она сразу поставила крест на новом главном тренере. Мы должны дать Витории шанс достичь результата, а потом его оценим.

- Вы общались с Леонидом Федуном на тему того, что пишет Зарема?

- Нет. Наша задача работать и ни на что не реагировать.

- Что вы сделаете, если Зарема окажется права по поводу тренера?

- Значит, мы ошиблись. Но решение о главном тренере принималось коллегиально. Селекция и спортивный департамент соблюли все необходимые процедуры по подбору тренера. У нас был расширенный список и укороченный. Была произведена оценка каждого кандидата. Собиралась информация по личным качествам тренеров. С кем-то из них мы общались более предметно, с кем-то менее. А с кем-то переговоры не состоялись, потому что не было ответного желания. Затем спортивный департамент представил кандидатуры на совет директоров, и решение по Рую было принято большинством голосов: четыре за и один против. Могу добавить, что это не кандидатура именно Дмитрия Попова.