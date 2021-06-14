Евгений Мележиков: Руй Витория был нашим приоритетным вариантом

- Недавно в интервью вы сказали, что «Спартаку» очень нужно чемпионство, а сегодня озвучили скорректированную задачу. Почему?
- Внутри ничего не поменялось. Менеджмент ставит задачу построить команду и сделать все, чтобы она становилась чемпионом.
- Почему нельзя напрямую сказать, что «Спартак» будет бороться за чемпионство?
- Тогда может быть давление на футболистов. Они должны идти от игры к игре и быть победителями. Им надо стать командой. Сейчас атмосфера в команде изумительная. Тедеско смог ее построить, и наша задача – это сохранить.
- В последние недели изменилась конъюнктура – Зарема Салихова вышла в телеграмм и стала много писать. Как вам работается под жестким давлением?
- В «Спартаке» всегда большое давление, и Зарема имела право выйти из совета директоров. С этого момента она могла заводить телеграм -канал и высказываться на любые темы, которые считает нужными. Конечно, комфорта в работе не прибавляет то, когда пишется негатив, но Зарема ничего плохого о «Спартаке» не говорит. У нее дерзкий канал, многие вещи у нее мне понравились. Но не все. Она сразу поставила крест на новом главном тренере. Мы должны дать Витории шанс достичь результата, а потом его оценим.
- Вы общались с Леонидом Федуном на тему того, что пишет Зарема?
- Нет. Наша задача работать и ни на что не реагировать.
- Что вы сделаете, если Зарема окажется права по поводу тренера?
- Значит, мы ошиблись. Но решение о главном тренере принималось коллегиально. Селекция и спортивный департамент соблюли все необходимые процедуры по подбору тренера. У нас был расширенный список и укороченный. Была произведена оценка каждого кандидата. Собиралась информация по личным качествам тренеров. С кем-то из них мы общались более предметно, с кем-то менее. А с кем-то переговоры не состоялись, потому что не было ответного желания. Затем спортивный департамент представил кандидатуры на совет директоров, и решение по Рую было принято большинством голосов: четыре за и один против. Могу добавить, что это не кандидатура именно Дмитрия Попова.
- Почему все-таки выбрали Виторию?
- У нас положительное заключение селекционного отдела было не только по Рую. Я называть фамилии не хочу. Могу сказать, что там был Фонсека.
- А Де Дзерби?
- Был, но в расширенном списке, и отлетел он с самого начала. А Витория был приоритетным вариантом. Он шел под номером один в списке. К тому же он был свободным тренером.
- То есть получается, вы сразу утвердили первого кандидата?
- У нас контакты были и с другими специалистами.
- У болельщиков наибольшие опасения вызывает позиция опорного полузащитника и правого защитника. Что могли бы сказать об этом?
- Спортивный департамент сейчас проводит подбор игроков на эти позиции. Но мы не примем решение, пока Руй не познакомится с игроками. Именно он определит, какие позиции необходимо усилить. Надеюсь, наше мнение совпадет с его.
- Вы можете успокоить болельщиков, что Джикия останется в «Спартаке»?
- У клуба составлен трансферный план. В нем на продление у нас идут и Джикия, и Жиго. Мы договорились с ребятами начать переговоры после Евро. У нас были предварительные контакты с агентом Джикии, и они были позитивными. Не думаю, что возникнут проблемы. Что касается Жиго, мы получили предложение от его представителей и направили им ответное. Ждем Жиго, чтобы разговаривать с ним.
- Можно ли дать Жиго российский паспорт, как предложила Зарема?
- Этот вопрос мы обсуждали еще три-четыре месяца назад, но мы должны понимать позицию самого игрока. Если он продлевает с нами контракт, будем над этим работать.
- Как развивается ситуация с Уруновым?
- По Урунову мы получили сегодня офер на выкуп «Уфой» и склоняемся к продаже. По итогам сделки мы должны выйти в ноль по деньгам. Мы не считаем зарплату игрока, тем более, за его аренду мы получили определенные деньги. В ближайшие два-три дня примем окончательное решение.
- Клуб готов продать Крала, но конкретных предложений нет.
- Все зависит от суммы. Официальных предложений пока нет, но у нас есть определенные планки по трансферному плану.
- Слухи про «Вест Хэм» имеют под собой почву?
- У нас никаких контактов с этим клубом не было. Возможно, его агенты ведут переговоры. Если Крал согласится, тогда уже выйдут на нас.
- По Ларссону есть предложения?
- У нас в планах не значится продажа Ларссона. Мы будем работать, чтобы его удержать.