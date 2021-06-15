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Новые схемы Черчесова и старые обиды Дзюбы
15 июня 07:27
автор: Сергей Терехов

Новые схемы Черчесова и старые обиды Дзюбы

Что не так с перестановками в сборной?

Огромное количество экспертов в последние дни пишут километровые тексты о том, что набрасываться на Черчесова с критикой не стоит – мы, мол, не оценили его перестроений и новых решений по поводу схемы игры. Об этом поговорим немного. Но только сразу же – важный тезис: нет смысла хвалить кого-то за новую схему и новые решения, если они вообще не сработали.

Итак, что было задумано? Схема 4-4-2 предполагала, что лучше будут контролироваться фланги за счет того, что в последней линии может образовываться сразу шестерка игроков. Но вышло все с точностью до наоборот: бельгийцы свободно делали на флангах все, что хотели. Хочешь рвануть в штрафную – пожалуйста. Хочешь навесить – нет проблем. А как раз в штрафной людей элементарно не хватало.

Семенов вынужден был перемещаться за Лукаку, а не думать о линии. Плюс выпали из-за травм Кузяев и Жирков. Вышедший на поле Черышев вообще не смог отрабатывать в обороне, что было особенно очевидно в момент, когда нам забивался второй гол.

Говорить о том, что бельгийцы сильно не тревожили нашу сборную, наверное не стоит. Это только в искривленном сознании ряда российских сборников игра была равна. В принципе, если ориентироваться на прямую речь наших игроков, то придется признать: мы оцениваем вообще две разные игры. С точки зрения Дзюбы или Жемалетдинова, бельгийцы в испуге лупили по аутам, мечтая о спасительной ничьей с вышедшими доминировать россиянами.

Возникает вопрос, а верно ли были рассчитаны занятия на сборах под нагрузками? Ведь, в конце концов, есть надежда на то, что это не слабая физическая готовность, а только путь к пику формы. С финнами будет совсем иначе, а датчан в их логове так и вовсе порвем? Не надо говорить, что я смеюсь – я просто понимаю, что ведь придется объяснять, зачем мы чемпионат на неделю раньше заканчивали? Имели ужасный календарь, чтобы с середины мая не играть, а дополнительную неделю использовать для подготовки к Евро.

Где результат? В среду необходимо будет не игру показать, а результата добиться. Три очка с Финляндией – единственный исход, который может нас удовлетворить.

Помните, каким был последний матч на Евро у нашей сборной? Это было в 2016 году, пять лет назад. И было там 0:3 с Уэльсом. Казалось, что беспросветней не бывает. Спустя пять лет сыграли с Бельгией. 0:3 – и выяснилось: бывает.

Вы пишете на баннерах: «Играйте за нас!» Не очень правильная формулировка, конечно. Впечатление, что это не мы обращаемся к игрокам, а они обиделись на нашу неподдержку и огрызаются: вот, мол, сами выходите и за нас играйте.

Дзюба продолжает обижаться. И хотя всех его ненавистников, по просьбе капризного форварда, зачистили и билетов им наверняка не дали, Дзюба все равно повел себя довольно некрасиво: ушел в раздевалку сразу после финального свистка. Надо ли пояснять, что остальные игроки обходили трибуны и благодарили их за поддержку, а Дзюбе это показалось лишним?

источник: «Советский спорт»
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