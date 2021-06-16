Сегодня на Евро: Россия сыграет с Финляндией, Турция – с Уэльсом, Италия – со Швейцарией

Финляндия – Россия
Начало: 16.00
ТВ: Первый канал
Комментаторы: Павел Занозин, Кирилл Дементьев
История встреч: 0=0-9, мячи 1:15
Все понятно: нашим отступать некуда – позади Невский. Только победа устроит сборную России в этой встрече. Причем в идеале – победа с крупным счетом, так как не исключена ситуация, что придется в итоге считать разницу мячей для определения участника плей-офф.
Надеюсь, наши ребята пришли в себя после разгрома от Бельгии. Финны наверняка будут играть строго от обороны. Важно не пропустить первыми – этот мяч может нашу команду убить морально. А учитывая, как финны умеют играть в обороне, нынешняя сборная России, боюсь, два гола такому сопернику может и не забить.
Что тут сказать: «Вперед, Россия»!» А болельщики на «Газпром Арене» точно не подведут.
Турция – Уэльс
Начало: 19.00
ТВ: Матч ТВ
Комментатор: Дмитрий Шнякин
История встреч: 2=1-3, мячи 7:10
Турки неожиданно крупно проиграли Италии стартовом матче. Хотя команда у сборной Турции очень приличная. В составе три чемпиона Франции нынешнего года в составе «Лилля», включая капитана Бурака Йылмаза. Пара классных центральных защитников – Мерих Демирал (Ювентус) и Чалар Сеюнджю (Лестер).
Турки полны решимости одержать первую победу на Евро. В то время, как сборная Уэльса выглядит очень не убедительно. Включая ее лидеров – Гарета Бэйла (Тоттенхэм) и Аарона Ремзи (Ювентус).
Думаю, турки являются небольшими фаворитами в этом матче - за счет напора и решимости. Хотя, если валийцы проснутся…
Италия – Швейцария
Начало: 19.00
ТВ: Россия 1
Комментатор: Владимир Стогниенко
История встреч: 9=8-3, мячи 27:16
Матч пройдет на «Стадио Олимпико» в Риме. На всех произвела игра сборной Италии в первой встрече с Турцией. Понятно, что итальянцы выйдут на второй матч не менее заряженными.
Швейцарцы очень крепкие, но по именам турки им совсем не уступают. А букмекеры, понято, считают фаворитами итальянцев, на их победу коэффициент 1,6, на победу швейцарцев – 5,8.