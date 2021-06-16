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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
ЧЕ-2020 - финальный раунд 16:00 Финляндия 0 Россия 0 П1 6.10 Х 3.70 П2 1.70
ЧЕ-2020 - финальный раунд 19:00 Турция 0 Уэльс 0 П1 2.60 Х 3.00 П2 3.20
ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Италия 0 Швейцария 0 П1 1.68 Х 3.70 П2 6.20
Сегодня на Евро: Россия сыграет с Финляндией, Турция – с Уэльсом, Италия – со Швейцарией
16 июня 07:45
автор: Юрий Волохов

Сегодня на Евро: Россия сыграет с Финляндией, Турция – с Уэльсом, Италия – со Швейцарией

Сборная России сегодня проведет, возможно, самый важный матч года. Нас устроит только победа. Мы проиграли финнам только раз - в 1912 году на Олимпиаде в Стокгольме. Но это была команда другой страны, а Великое княжество Финляндское входило в состав Российской империи.

Финляндия – Россия

Начало: 16.00

ТВ: Первый канал
Комментаторы: Павел Занозин, Кирилл Дементьев

История встреч: 0=0-9, мячи 1:15

Все понятно: нашим отступать некуда – позади Невский. Только победа устроит сборную России в этой встрече. Причем в идеале – победа с крупным счетом, так как не исключена ситуация, что придется в итоге считать разницу мячей для определения участника плей-офф.

Надеюсь, наши ребята пришли в себя после разгрома от Бельгии. Финны наверняка будут играть строго от обороны. Важно не пропустить первыми – этот мяч может нашу команду убить морально. А учитывая, как финны умеют играть в обороне, нынешняя сборная России, боюсь, два гола такому сопернику может и не забить.

Что тут сказать: «Вперед, Россия»!» А болельщики на «Газпром Арене» точно не подведут.

Турция – Уэльс

Начало: 19.00

ТВ: Матч ТВ

Комментатор: Дмитрий Шнякин
История встреч: 2=1-3, мячи 7:10

Турки неожиданно крупно проиграли Италии стартовом матче. Хотя команда у сборной Турции очень приличная. В составе три чемпиона Франции нынешнего года в составе «Лилля», включая капитана Бурака Йылмаза. Пара классных центральных защитников – Мерих Демирал (Ювентус) и Чалар Сеюнджю (Лестер).

Турки полны решимости одержать первую победу на Евро. В то время, как сборная Уэльса выглядит очень не убедительно. Включая ее лидеров – Гарета Бэйла (Тоттенхэм) и Аарона Ремзи (Ювентус).

Думаю, турки являются небольшими фаворитами в этом матче - за счет напора и решимости. Хотя, если валийцы проснутся…

Италия – Швейцария

Начало: 19.00

ТВ: Россия 1

Комментатор: Владимир Стогниенко
История встреч: 9=8-3, мячи 27:16

Матч пройдет на «Стадио Олимпико» в Риме. На всех произвела игра сборной Италии в первой встрече с Турцией. Понятно, что итальянцы выйдут на второй матч не менее заряженными.

Швейцарцы очень крепкие, но по именам турки им совсем не уступают. А букмекеры, понято, считают фаворитами итальянцев, на их победу коэффициент 1,6, на победу швейцарцев – 5,8.

источник: «Советский спорт»
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