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Матс в один ход! Автогол Хуммельса принес Франции победу над Германией
16 июня 00:01
автор: Артем Зибрак

Матс в один ход! Автогол Хуммельса принес Франции победу над Германией

Франция и Германия в заключительном матче первого тура Евро-2020 подарили настоящий праздник футбола. Голы Мбаппе и Бензема были отменены из-за офсайдов, а единственный мяч в свои ворота забил Матс Хуммельс.

ВОЗВРАЩЕНИЯ БЕНЗЕМА, ХУММЕЛЬСА И МЮЛЛЕРА

Календарь первого тура Евро-2020 получился вкусным. На аперитив матч открытия Италия – Турция, затем основное блюдо и на десерт Франция – Германия. Этот матч как островок старого доброго формата чемпионатов Европы, когда даже в групповой этап допускались только самые-самые, и каждая игра была событием.

Сборная Франции вышла на эту игру в статусе действующего чемпиона мира и одного из главных фаворитов турнира. Что бы там ни говорили внутренних проблемах в команде с участием Оливье Жиру и Килиана Мбаппе. На игре трехцветных они сказаться не должны, поскольку в центре нападения играет Карим Бензема, вернувшийся в сборную после длительной паузы.

У немцев свое возвращение, и даже два. Впервые с 2018 года в официальном матче на поле вышли защитник Матс Хуммельс и нападающий Томас Мюллер, что должно серьезно усилить команду Йоахима Лева, завершающего работу в национальной команде по завершении турнира. Защитник «Боруссии» вряд ли будет вспоминать эту игру с удовольствием.

ХУММЕЛЬС ПО ПРИВЫЧКЕ ЗАБИЛ НОЙЕРУ

Подопечные Дидье Дешама сначала оценили, что им может предложить соперник, и в первые 10 минут позволили ему пощупать мяч. Немцы ничего, кроме удара головой после подачи со стандарта, не придумали, и французы стали планомерно перехватывать инициативу. Оно и логично, ведь впереди у них три быстрых нападающих, демонстрирующих лучший футбол в командах, практикующих контратакующий футбол – Мбаппе рвет и мечет на скорости, Бензема отлично открывается по всему фронту атаки, а Антуан Гризманн лучший футбол демонстрировал в «Атлетико», где тонко находил свободное пространство.

Быстрый, а главное наигранный выход в атаку таил угрозу и привел к голу. После розыгрыша аута гости (матч проходил в Мюнхене) удержали мяч в районе правой бровки, после чего завладевший им Поль Погба роскошно забросил мяч на противоположный угол штрафной набравшему скорость Лукасу Эрнандесу. Защитник прострелил в центр, а опередивший Мбаппе Хуммельс неудачно попал по мячу голенью и срезал мяч под перекладину собственных ворот. Привычка пытаться пробить Мануэля Нойера за годы игры в «Боруссии»?

Такое положение дел ввиду сказанного выше для подопечных Дешама идеально. Они вновь отдали мяч и стали ждать возможностей для голевого рывка, однако слишком уж низко начинали активно встречать соперника, чем те и пользовались – заработали два опасных штрафных (Тони Кроос не добил до створа) и создали хороший момент для Мюллера (удар головой не получился). Если бы не вездесущий гений Нголо Канте, успевающий и сзади, и впереди, проблем у трехцветных было бы больше.

МЮЛЛЕРУ НЕ ХВАТАЕТ ЛЕВАНДОВСКИ, МБАППЕ – НЕЙМАРА

А вот во втором тайме наконец начался по-настоящему большой футбол. До перерыва французы играли не просто рационально, а даже цинично, однако во второй половине немцы включили очень высокие скорости. Беда в том, что футболистам «Баварии» (Сержу Гнабри, Мюллеру, Йозуа Киммиху) не хватало партнера по клубу Роберта Левандовски. В штрафную Уго Льориса шли передача за передачей, а замкнуть ее было некому. Отличный момент упустил Гнабри, пробивший с лета метров с семи восьми над перекладиной, немного не успел к прострелу Робин Гозенс, врезавшийся в Бенжамена Павара и едва не оставивший того вне игры.

Гости как будто оказались не готовы к тому, что соперник включится по максимуму. Контратаки проходили редко. Особенно заметно это было по Мбаппе. Ему как будто тоже не хватало партнера по клубу – Неймара. Бразилец в «ПСЖ» (когда здоров) приковывает к себе очень много внимания защитников, позволяя партнеру результативно выскакивать из сумрака.

И даже в этой ситуации Мбаппе удалось сделать два гола – в первом случае, получив мяч слева, он раскрутил Киммиха и идеально пробил в дальний нижний угол, а во втором прорвался справа и выкатил на пустые ворота Бензема, однако оба гола были справедливо отменены из-за офсайдов. Еще разок в концовке он чуть не убежал один на один, а лучший законный момент имел неожиданно ворвавшийся в его зону Адриен Рабьо, решивший вместо передачи набегавшему Гризманну пальнуть в ближнюю штангу.

Лев тянул с заменами и вскоре стало понятно, почему – с выходом Тимо Вернера и Лероя Зане давление немцев сошло на нет. Даже восьми добавленных минут им не хватило, чтобы спастись. В общем и целом, игра получилась действительно классной, оправдав ожидания на все сто. Обе команды заслужили результат (Германия наиграла как минимум ничью, но не забила, запыхалась и отпустила вожжи) и заставили задуматься – а может, и правда вернуться к старому формату с 16 участниками, в котором нет проходных игр и команд уровня Северной Македонии?

Евро-2020. Группа F. 1-й тур

Франция – Германия – 1:0 (1:0)

Голы: Хуммельс, 20 – в свои ворота.

Франция: Льорис, Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандес, Погба, Канте, Рабьо (Дембеле, 90+4), Гризманн, Мбаппе, Бензема (Толиссо, 89).

Германия: Нойер, Гинтер (Фолланд, 87), Хуммельс, Рюдигер, Киммих, Гюндоган, Кроос, Гозенс (Джан, 87), Хаверц (Зане, 74), Мюллер, Гнабри (Вернер, 74).

Предупреждение: Киммих, 7.

Судья: Гранде (Испания).

источник: «Советский спорт»
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