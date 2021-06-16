Коня поменяли на переправе. ЦСКА уволил Олича на радость армейским фанатам

Для Леонида Викторовича, кстати, таким вариантом может стать и «Спартак». После комплиментов со стороны Заремы Салиховой в адрес тренера «Рубина», которого супруга Леонида Федуна считает лучшим специалистом в стране, вполне можно допускать его приход в красно-белую команду через некоторое время. Как, впрочем, нельзя отбрасывать армейский вариант. Вот только со стороны ЦСКА здесь должно быть совершенно конкретное предложение о многолетнем сотрудничестве. Но готов ли к этому клуб, находящийся в поиске новой философии?

В ЦСКА Слуцкий всегда успеет. Зачем окунаться в омут, в котором сегодня сильно бурлит. Боссы клуба сами взбаламутили там воду, и не факт, что все это быстро успокоится. Была бы стабильность, четкое понимание вектора развития красно-синих, грамотная кадровая политика — но ничего этого в последние годы нет. ЦСКА явно на перепутье. Если есть у тренера выбор, то это не лучший вариант для продолжения карьеры.

По сведениям источника, Леонид Викторович дал понять, что ему сейчас комфортно в Казани, где он с «Рубином» в прошедшем сезоне сделал качественный шаг наверх — как по результатам, так и по игре. Судя по многочисленным появлениям в соцсетях с разного рода креативными роликами, чисто по-человечески он там испытывает кайф от работы.

Увольнение Олича - не великая сенсация. Все события последних недель говорили о том, что у руководства ЦСКА свербит от ощущения, что что-то не то оно наделало, сделав ставку на классного в прошлом хорватского нападающего. Ведь уже появлялась информация об интересе Максима Орешкина к фигуре Леонида Слуцкого. Никто из красно-синего лагеря официально не стал опровергать слухи о майском разговоре между боссом ЦСКА и бывшим тренером клуба и сборной России, которые однако завершились неудачей.

Новость об уходе из ЦСКА Ивицы Олича, появившаяся уже вечером вторника, аккурат к началу матча Франция — Германия, наверняка шокировала армейских фанатов. Но вряд ли эти сильнейшие эмоции, которые они безусловно испытали, были исключительно со знаком минус. Мало кто понимал, что делает в команде на посту главного тренера человек, ничем не доказавший, что достоит такого поста и такого доверия. А потому скорее с оптимизмом посмотрели на очевидный кадровый ляп красно-синих, который они к счастью быстренько поправили. Правда, пока наполовину. Надо еще тренера найти.

На днях высказывался на тему Олича и Василий Березуцкий. Он в прошлом сезоне вошел в штаб ЦСКА, был помощником у Виктора Гончаренко наряду с Виктором Онопко и Сергеем Овчинниковым. Когда пошел конфликт с уходом двоих последних из штаба накануне Нового года, ждали скорого взлета карьеры замечательного армейского защитника. Уже тогда было понимание, что Гончаренко дают последний шанс, и когда тот его не использовал, многие надеялись увидеть главным Березуцкого. Но Василию не доверились. И он ушел в «Краснодар», вслед за Гончаренко. Только сделал это не сразу, и как раз эта деталь о многом говорит.

Если бы Василий Березуцкий покинул клуб одновременно с белорусским специалистом, то это можно было бы назвать обидой за недоверие. Она наверное присутствует, но, судя по словам тренера «быков», не от того, что его не назначили главным в ЦСКА, а по той причине, что предпочли ему, легенде клуба, хорватского кота в мешке. Он остался бы, будь вместо Олича человек с именем и опытом. У которого было бы чему учиться. Посмотрев на методы работы хорвата, своего бывшего партнера, на его неопытность на фоне того же Гончаренко, Василий быстренько убежал из родного дома, поняв, что ни знаний не обретет с таким главным, ни славы тем более.

И вот теперь у руля клуба Березуцкий. Только не Василий, а брат Алексей с приставкой и.о. Что это означает в момент, когда команда должна начинать подготовку к новому чемпионату? То, что в клубе организационная неразбериха. Не каждый день тренеров увольняют перед началом подготовительного этапа. Если вы его по итогам результатов работы не отставили, то почему это делаете сейчас? Прозрели? Очевидно, что так. Но где были раньше, когда назначали? Чем руководствовались при выборе? Тенденцией ставить тренеров без опыта, глядя лишь на их славное игровое прошлое? Несерьезно все это.

Хорошо, конечно, что быстро исправили свои же ошибки. Но нет пока понимания, куда движется прославленный клуб. Оставят ли Алексея главным? Не факт. Была бы такая стратегия и желание, можно было весной делать и.о. его брата Василия. Заодно посмотрели бы, как он в деле, уже пришли бы к каким-то выводам. Но не решились. Значит, что-то останавливало от такого шага.

Олич проработал в клубе три месяца и сам дал лишний повод для увольнения, отправившись в штаб сборной Хорватии во время подготовки к Евро. Возможно, почувствовал, что не тянет в ЦСКА. Вернулся туда, где есть запасной аэродром. Ему только предстоит доказывать, что он может стать большим тренером. До этого Ивице предстоит пройти большой путь.

ЦСКА же пора завязывать с экспериментами, если не хочет провалить второй сезон кряду и окончательно подпортить свой имидж. В комменты армейских фанатов в сети руководителям клуба лучше не залезать. Там об их последних шагах сказано очень много, но все больше с нецензурными выражениями.

Обсуждают болельщики и возможного сменщика. Перемывают косточки кандидату на замену, тренеру «Сочи» Владимиру Федотову, реанимировавшему карьеру Антона Заболотного, недавно вернувшегося в ЦСКА. А что, было бы интересно посмотреть на этого тренера в Москве. Он своими результатами с южанами доказал, что готов к работе в серьезном клубе. Осталось понять, такой ли действительно клуб нынешний ЦСКА.