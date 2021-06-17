Гаттузо не будет тренировать Кокорина. Он покинул «Фиорентину» через три недели после назначения

Какое все-таки удивительное лето нас ждет. Никогда в клубах одновременно не было таких грандиозных тренерских перестановок. По завершении сезона наставников сменили десятки клубов, а до старта нового уже не досидели двое. В России это Ивица Олич, попросившийся из ЦСКА из-за несогласия с принципами комплектования тренерского штаба, а в Италии даже не успел приступить к работе Дженнаро Гаттузо. Что немаловажно, как и многие, оба ушли по своей воле.

ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ РИНО…

Гаттузо прошлый сезон провел «Наполи» и был близок к продолжению сотрудничества, но совсем немного не дотянул до Лиги чемпионов и был отправлен на свободу. Работу он нашел практически мгновенно. «Фиорентина» искала замену Джузеппе Якини и остановила выбор на 43-летнем специалисте. Всего три недели спустя стороны разошлись.

«”Фиорентина” и господин Гаттузо пришли к соглашению об от отказе от предыдущих договоренностей и, следовательно, решили не начинать вместе следующий сезон. Клуб приступил к работе по поиску нового тренера, который приведет команду к результатам, которых заслуживают “Фиорентина” и Флоренция», – сказано в официальном сообщении «фиалок».

Причины все те же – Гаттузо не смог договориться с владельцами по трансферам. Его контракт был рассчитан на два года с правом продления еще на сезон при зарплате около 2 млн в год, а главное – в нем были прописаны обязательства клуба по усилению состава и сохранению Душана Влаховича. Условия были приняты менеджментом, но создали сильное напряжение в отношениях между ним и наставником, а вскоре привели к взрыву. Таков уж он есть этот принципиальный, независимый и последовательный Гаттузо. Что-то не понравилось – и до свидания.

… И АППЕТИТЫ МЕНДЕША

Любопытно, что стороны, судя по всему, обошлись без расторжения контракта, так как он должен был начать свое действие 1 июля и даже не был официально передан в лигу. То же касается и других представителей тренерского штаба, которых привел с собой Гаттузо. Впрочем, это не значит, что три недели Рино во Флоренции обойдутся клубу бесплатно. Юристам еще предстоит найти компромисс, а тренера в этом вопросе будет представлять цепкий, жесткий и очень влиятельный Жорже Мендеш (это он «назначил» Жозе Моуринью в «Рому»).