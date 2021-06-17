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Гаттузо не будет тренировать Кокорина. Он покинул «Фиорентину» через три недели после назначения
17 июня 12:46
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК «Фиорентина»

Гаттузо не будет тренировать Кокорина. Он покинул «Фиорентину» через три недели после назначения

Во всем виноват властный португальский агент Жорже Мендеш.

Какое все-таки удивительное лето нас ждет. Никогда в клубах одновременно не было таких грандиозных тренерских перестановок. По завершении сезона наставников сменили десятки клубов, а до старта нового уже не досидели двое. В России это Ивица Олич, попросившийся из ЦСКА из-за несогласия с принципами комплектования тренерского штаба, а в Италии даже не успел приступить к работе Дженнаро Гаттузо. Что немаловажно, как и многие, оба ушли по своей воле.

ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ РИНО…

Гаттузо прошлый сезон провел «Наполи» и был близок к продолжению сотрудничества, но совсем немного не дотянул до Лиги чемпионов и был отправлен на свободу. Работу он нашел практически мгновенно. «Фиорентина» искала замену Джузеппе Якини и остановила выбор на 43-летнем специалисте. Всего три недели спустя стороны разошлись.

«”Фиорентина” и господин Гаттузо пришли к соглашению об от отказе от предыдущих договоренностей и, следовательно, решили не начинать вместе следующий сезон. Клуб приступил к работе по поиску нового тренера, который приведет команду к результатам, которых заслуживают “Фиорентина” и Флоренция», – сказано в официальном сообщении «фиалок».

Причины все те же – Гаттузо не смог договориться с владельцами по трансферам. Его контракт был рассчитан на два года с правом продления еще на сезон при зарплате около 2 млн в год, а главное – в нем были прописаны обязательства клуба по усилению состава и сохранению Душана Влаховича. Условия были приняты менеджментом, но создали сильное напряжение в отношениях между ним и наставником, а вскоре привели к взрыву. Таков уж он есть этот принципиальный, независимый и последовательный Гаттузо. Что-то не понравилось – и до свидания.

… И АППЕТИТЫ МЕНДЕША

Любопытно, что стороны, судя по всему, обошлись без расторжения контракта, так как он должен был начать свое действие 1 июля и даже не был официально передан в лигу. То же касается и других представителей тренерского штаба, которых привел с собой Гаттузо. Впрочем, это не значит, что три недели Рино во Флоренции обойдутся клубу бесплатно. Юристам еще предстоит найти компромисс, а тренера в этом вопросе будет представлять цепкий, жесткий и очень влиятельный Жорже Мендеш (это он «назначил» Жозе Моуринью в «Рому»).

Собственно, этот самый Мендеш, судя по всему, и стал виновником столь скорого разрыва – владелец клуба американец Рокко Комиссо отказался приобретать футболистов, предложенных португальским агентом, поскольку считает траты на их трансферы завышенными. В первую очередь речь идет о 29-летнием полузащитнике Сержиу Оливейре, за которого «Порту» просит 20 млн евро, тогда как «фиалки» готовы были предложить не более 10 млн. Аналогичная ситуация сложилась с 24-летним вингером «Валенсии» Гонсалу Гедешем. В ходе переговоров по его трансферу цена выросла с изначальных 15 млн до 20 млн.

Вполне вероятно, что столь высокие затраты (а это дело еще не дошло до зарплат и огромных комиссионных самого агента), которые «фиалки» не могут себе позволить, стали результатом работы самого Мендеша, не стесняющегося доить футбольные клубы. Накануне вечером он лично прибыл в Италию для завершения переговоров по футболистам, но вдруг обнаружил, что точки соприкосновения так и не найдены. Флорентийцы считают стоимость трансферов завышенной, особенно в отношении Оливейры, которому можно найти более дешевую и молодую (а значит, потенциально окупаемую) альтернативу. Гаттузо выступил на стороне своего представителя и, пойдя на принцип, отказался от работы.

ФАВОРИТЫ НА ПОСТ ТРЕНЕРА – ГАРСИЯ, РАНЬЕРИ, МАЦЦАРИ

Следующего тренера «Фиорентины» следует искать среди свободных тренеров. К таковым относится, например, Руди Гарсия, покинувший «Лион», а ранее работавший в «Роме». Также хорошие шансы получить назначение Клаудио Раньери (ушел из «Сампдории»), Вальтера Маццари (последний клуб – «Торино») и Винченцо Итальяно. Последний был близок к тому, чтобы заменить Гаттузо в Неаполе, но в последний момент его обошел Лучано Спаллетти, после чего тот продлил контракт со «Специей».

источник: «Советский спорт»
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