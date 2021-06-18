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«Динамо» возвращает большой футбол в Приморье
18 июня 11:26

«Динамо» возвращает большой футбол в Приморье

Возрожденный футбольный клуб «Динамо-Владивосток» примет участие в новом сезоне Первенства России по футболу среди команд клубов Второго дивизиона ФНЛ.

Домашние матчи команда будет проводить на стадионе «Динамо» во Владивостоке. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщили председатель регионального совета «Динамо» генерал - майор полиции Олег Стефанков и президент ГК «Аква-Ресурсы», член регионального совета «Динамо», президент ФК «Динамо-Владивосток» Руслан Кондратов.

Как заявил Олег Стефанков, в спортивном обществе осознавали, как Приморскому краю не хватает большого футбола.

«В кратчайшие сроки все усилия были объединены в единое целое, проделана большая сложная работа и сегодня мы готовы объявить, что команда футбольного клуба «Динамо-Владивосток» примет участие от имени Приморского края в чемпионате России по футболу. Возрождая команду, мы возрождаем спортивные традиции «Динамо» и приморского футбола. Приглашаем всех на игры и ждем любителей этой прекрасной игры на нашем стадионе уже в августе», - добавил Олег Стефанков.

По словам Руслана Кондратова, для него, как для партнера клуба прежде всего важно, что у клуба будет надежное, эффективное и прозрачное

«Это вопрос доверия спонсоров, чтобы все выделенные деньги пошли на команду и создание инфраструктуры. И как результат – на качественный футбол для болельщиков. В структуре мощного всероссийского общества «Динамо» приморский футбол получит новый импульс развития. И команда не будет зависеть от политической обстановки и желания отдельных людей закрыть ее или обанкротить. Поэтому мы поддерживаем возрождение футбольного клуба «Динамо-Владивосток». Мы хотим воссоздать футбол в крае, а для этого надо двигаться поступательно», - рассказал Руслан Кондратов.

Управляющий спортивным обществом «Динамо» Эдуард Сандлер представил генерального директора клуба Евгения Алхимова и главного тренера команды Сергея Бойко.

«Сейчас мы находимся на этапе селекции: просматриваем прежде всего приморских игроков. Общаемся с теми, кто играет в других регионах, многие хотят вернуться. Далее у нас пройдут учебно-тренировочные сборы в Подмосковье, где удобно проводить товарищеские матчи с другими командами. Работа предстоит трудная, но мы готовы доказывать, что нам не зря оказали доверие», - рассказал Сергей Бойко.

Как отметил генеральный директор Евгений Алхимов, приморский клуб распределили в III группу зоны «Центр».

«23 июня будет опубликован календарь турнира, мы узнаем точный состав участников нашей группы и когда проведем первый матч на домашнем стадионе «Динамо» во Владивостоке. Также у нас уже подписан первый контракт с игроком – им стал Георгий Журавлев, лучший бомбардир зоны «Центр» прошлого сезона. Но костяк мы будем строить с приморскими игроками, которые сейчас находятся в стадии подписания контрактов, о чем вы узнаете первыми», - сообщил Евгений Алхимов.

Отвечая на вопрос о поддержке находкинского «Океана», Руслан Кондратов акцентировал, что команда сейчас идет в лидерах чемпионата Приморского края и впоследствии войдет в общество «Динамо».

«Мы поддерживаем и продолжим поддержку находкинского «Океана». Главное – сейчас завершаем первый этап реконструкции стадиона в Находке, где уже идет монтаж кресел и освещения, закуплен искусственный газон последнего поколения, сертифицированный ФИФА. После завершения, это поле мы передадим в структуру «Динамо», и новый стадион станет домашним для находкинской команды», - добавил Руслан Кондратов.

Говоря о развитии молодых приморских футболистов, управляющий обществом «Динамо» Эдуард Сандлер отметил, что с краевой школой олимпийского резерва заключено соглашение о взаимодействии и участии в соревнованиях всех детских команд под брендом «Динамо».

«Кроме того, мы проводим просмотр желающих и умеющих играть в футбол молодых ребят. И регулярно наблюдаем за игроками ДЮСШ», - добавил Евгений Алхимов.

Завершая пресс-конференцию, руководство команды отметили, что бюджет «Динамо-Владивосток» позволит команде бороться за первую пятерку в чемпионате.

«В организационном плане нам оказывает большую помощь Николай Александрович Толстых, которому в должности заместителя председателя ВФСО «Динамо» удалось систематизировать работу центрального совета со всеми спортивными клубами страны, все что касается «Динамо» сейчас упорядочено и находится на контроле», - подчеркнул Эдуард Сандлер.

Напомним, «Динамо» — советский футбольный клуб из Владивостока, в 1964 году назывался «Пограничник». Основан не позднее 1944 года. 7-кратный чемпион Приморского края, 9-кратный обладатель Кубка Приморского края, обладатель зонального Кубка РСФСР среди команд КФК 1965 года. Последний раз попытки возродить «Динамо-Владивосток» предпринимались в нулевые годы, но они не увенчались успехом.

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