«Динамо» возвращает большой футбол в Приморье

Домашние матчи команда будет проводить на стадионе «Динамо» во Владивостоке. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщили председатель регионального совета «Динамо» генерал - майор полиции Олег Стефанков и президент ГК «Аква-Ресурсы», член регионального совета «Динамо», президент ФК «Динамо-Владивосток» Руслан Кондратов.

Как заявил Олег Стефанков, в спортивном обществе осознавали, как Приморскому краю не хватает большого футбола.

«В кратчайшие сроки все усилия были объединены в единое целое, проделана большая сложная работа и сегодня мы готовы объявить, что команда футбольного клуба «Динамо-Владивосток» примет участие от имени Приморского края в чемпионате России по футболу. Возрождая команду, мы возрождаем спортивные традиции «Динамо» и приморского футбола. Приглашаем всех на игры и ждем любителей этой прекрасной игры на нашем стадионе уже в августе», - добавил Олег Стефанков.

По словам Руслана Кондратова, для него, как для партнера клуба прежде всего важно, что у клуба будет надежное, эффективное и прозрачное

«Это вопрос доверия спонсоров, чтобы все выделенные деньги пошли на команду и создание инфраструктуры. И как результат – на качественный футбол для болельщиков. В структуре мощного всероссийского общества «Динамо» приморский футбол получит новый импульс развития. И команда не будет зависеть от политической обстановки и желания отдельных людей закрыть ее или обанкротить. Поэтому мы поддерживаем возрождение футбольного клуба «Динамо-Владивосток». Мы хотим воссоздать футбол в крае, а для этого надо двигаться поступательно», - рассказал Руслан Кондратов.