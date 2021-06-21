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Как наши в Севилье выстояли и пробились в полуфинал Евро-72. Пример для России перед матчем с Данией
21 июня 08:00
автор: Владислав Домрачев

Как наши в Севилье выстояли и пробились в полуфинал Евро-72. Пример для России перед матчем с Данией

Сегодня вечером в Копенгагене сборной России предстоит решать сложную задачу в матче с датчанами. С большой вероятностью наших устроит ничья. Хотя лучше, конечно, победить. «Советский спорт» вспомнил успешную для сборной СССР историю 40-летней давности, когда для попадания на Евро достаточно было сыграть вничью с Испанией на ее поле.

Тогда чемпионат Европы не был фестивалем, как сейчас. В финальной стадии принимали участие четыре сборные. Весь турнир состоял из четырех матчей – двух полуфинальных, главного и утешительного финала. А из отборочной группы борьбу продолжал только победитель.

Сборная СССР под руководством старшего тренера ЦСКА Валентина Николаева не потерпела ни одного поражения, включая товарищеские матчи. В заключительной встрече отборочного турнира против испанцев наших устраивала ничья. В Москве хозяева добились победы над «Красной фурией» 2:1.

Испанцы избрали домашней ареной 40-тысячник «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье, где они не знали поражений. Хозяева выпустили в стартовом составе четырех (!) нападающих. Советская сборная тоже придерживалась отнюдь не оборонительной модели, а 4-4-2. Тем не менее весь матч прошел на нашей половине. День 27 октября 1971 года вошел в историю как бенефис вратаря Евгения Рудакова, которому помогала оборона во главе с капитаном команды Альбертом Шестерневым, которого называли Иваном Грозным.

Увы, наши полузащитники действовали разрозненно, а нападающие оказались на голодном пайке. После перерыва испанцы взвинтили темп, обстучали все штанги, но мяч дорогу в ворота Рудакова не нашел.

Именно в этот вечер советский голкипер, который должен был защищать ворота на ЧМ-1970 в Мексике, но оказался на больничном, получил международное признание. Его выбрали футболистом года в СССР, а на Евро-72 включили в сборную звезд. Советская сборная разделила первенство с Англией в европейском рейтинге по версии «Франс футбол», на третьем месте – ФРГ.

На чемпионате Европы, который принимала Бельгия, наши в полуфинале одолели Венгрию 1:0 (гол забил Анатолий Коньков, а Рудаков отразил пенальти). Однако в финале пропустили три безответных мяча от сборной Западной Германии (0:3). Увы, из-за разрыва «крестов» пришлось повесить бутсы на гвоздь Шестерневу.

Состав сборной СССР в матче против Испании:

Евгений Рудаков («Динамо» К) – Реваз Дзодзуашвили, Муртаз Хурцилава (оба – «Динамо» Тб), Альберт Шестернев (к), Юрий Истомин – Владимир Федотов (все – ЦСКА) (Николай Киселев, 83 («Спартак»)), Виктор Колотов, Владимир Мунтян – Анатолий Бышовец (все – «Динамо» К), Левон Иштоян («Арарат») (Виталий Шевченко, 62 («Нефтчи»).

Стоит помнить, что лишь единожды наша сборная успешно решала задачу чужими ногами – в квалификации Евро-2008 (помогли хорваты). На том турнире россияне выиграли у шведов 2:0 третий матч в группе и вышли в четвертьфинал, где добились победы 3:1 ОТ над Голландией.

На Евро-2016 сборная России уступила Уэльсу 0:3 и бесславно завершила выступление, в 2012-м – проиграла 0:1 Греции и с четырьмя очками осталась за бортом плей-офф. На Евро-1992 сборная СНГ после ничьих с действующими чемпионами мира - немцами (1:1) и Европы – голландцами (0:0) в решающем матче были разгромлены немотивированными шотландцами 0:3 (говорили, что полупьяными).

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

21 июня, понедельник

22.00* Копенгаген Россия – Дания Первый канал

22.00 Санкт-Петербург Финляндия – Бельгия «Матч ТВ»

*Время московское.

источник: «Советский спорт»
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