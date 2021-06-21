Как наши в Севилье выстояли и пробились в полуфинал Евро-72. Пример для России перед матчем с Данией

Тогда чемпионат Европы не был фестивалем, как сейчас. В финальной стадии принимали участие четыре сборные. Весь турнир состоял из четырех матчей – двух полуфинальных, главного и утешительного финала. А из отборочной группы борьбу продолжал только победитель.

Сборная СССР под руководством старшего тренера ЦСКА Валентина Николаева не потерпела ни одного поражения, включая товарищеские матчи. В заключительной встрече отборочного турнира против испанцев наших устраивала ничья. В Москве хозяева добились победы над «Красной фурией» 2:1.

Испанцы избрали домашней ареной 40-тысячник «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье, где они не знали поражений. Хозяева выпустили в стартовом составе четырех (!) нападающих. Советская сборная тоже придерживалась отнюдь не оборонительной модели, а 4-4-2. Тем не менее весь матч прошел на нашей половине. День 27 октября 1971 года вошел в историю как бенефис вратаря Евгения Рудакова, которому помогала оборона во главе с капитаном команды Альбертом Шестерневым, которого называли Иваном Грозным.

Увы, наши полузащитники действовали разрозненно, а нападающие оказались на голодном пайке. После перерыва испанцы взвинтили темп, обстучали все штанги, но мяч дорогу в ворота Рудакова не нашел.

Именно в этот вечер советский голкипер, который должен был защищать ворота на ЧМ-1970 в Мексике, но оказался на больничном, получил международное признание. Его выбрали футболистом года в СССР, а на Евро-72 включили в сборную звезд. Советская сборная разделила первенство с Англией в европейском рейтинге по версии «Франс футбол», на третьем месте – ФРГ.