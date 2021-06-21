Видаль, парикмахер и проститутки. Звезде сборной Чили плохо живется в «пузыре»

Пока в 11 городах Старого Света проходит чемпионат Европы по футболу, в Новом Свете (в южной его части) стартовал Кубок Америки. Изначально турнир планировали провести Аргентина и Колумбия, но вирус, как обычно, внес коррективы, и соревнование приняла Бразилия. В Кубке участвуют 10 команд, разбитые на две группы. В квинтете В лидируют бразильцы, разгромившие Венесуэлу и Перу, в пятерке А первое-второе места пока делят Аргентина и Чили.

О последней команде разговор особый. Как известно, южноамериканцы народ, в основном, веселый, но чилийцы умудрились выделиться даже на этом ярком фоне. Игрокам команды скучно в замкнутом пространстве «пузыря». Особенно страдают полузащитники «Интера» Артуро Видаль и «Болоньи» Гари Медель (между прочим, капитан команды). К тому же, у обоих - шикарные прически, а следить за ними некому. Поэтому игроки, недолго думая, вызвали в отель парикмахера. Известно, что звезды много тратят на уход за волосами, но этот случай, пожалуй, стал рекордным. Обоим пришлось заплатить за прическу по 30 тысяч долларов. Нет, не парикмахеру, а организаторам: именно столько составил штраф за нарушение ковидного протокола.

Но футболистам денег не жалко. Как сообщают чилийские СМИ, накануне те же Видаль и Медель в компании Жеана Менесеса, Пабло Галдамеса, Пабло Арангуиса и Эдуардо Варгаса решили развлечься в компании девушек с низкой социальной ответственностью и высокой ценой. Информация о вечеринке официально пока не подтверждена, но при этом есть косвенные признаки, что нет дыма без огня: сегодняшняя пресс-конференция перед матчем Чили с Уругваем отменена, а Федерация футбола Чили обнародовала заявление о нарушении ковидного протокола. По слухам, главный тренер команды Мартин Ласарте может подать в отставку. Артуро Видаль уже отреагировал на новости в инстаграме, опубликовав сообщение, смысл которого сводится к простой истине: зависть – плохое чувство.