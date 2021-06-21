Как не проиграть Дании? Надежда только на чудо

КАК УСТОЯТЬ ПРОТИВ НЕИСТОВОЙ ДАНИИ?

Если кого-то вдохновила победа бельгийцев над датчанами в плане перспектив для сборной России, это ошибочное мнение. Вдохновляться тут нечем – наоборот, сумасшедший настрой датчан, запредельная заряженность изрядно озадачили.

В матче с финнами этого не было. Но та игра была особенной в связи с инцидентом с Кристианом Эриксеном. Разыгравшаяся у всех на глазах драма с лидером сборной Дании, затем большой перерыв в матче, все это сказалось. Хотя умалять достоинство финнов не стоит.

С Бельгией мы все увидели истинную Данию. Я бы сказал – неистовую. Как против такой команды устоять нашей далеко не топовой сборной, я не знаю. Да, Бельгии датчане проиграли. Знаете, когда в составе соперника есть гении, такие как Де Брейне, Лукаку, что им можно противопоставить?

В РПЛ СОВСЕМ ДРУГАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ИГРЫ

Наша команда состоит из футболистов Российской премьер-лиги, Головин и Миранчук исключение из правил. Я это к тому, что в РПЛ совсем другая интенсивность и плотность игры, чем в Европе. На порядок ниже.

Показательным в этом плане стал матч Голландия – Австрия. Где не то, что поднять голову, оглянуться, принять мяч до минуты 75-й игроки обеих команд просто не давали друг другу. Футболисту приходилось самому выбрасываться на передачу партнера, чтоб на мгновение опередить соперника, и в касание бросить мяч в свободную зону, куда другой партнер врывался. Только так можно было выйти из-под жесткого прессинга.