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Как не проиграть Дании? Надежда только на чудо
21 июня 11:23
автор: Юрий Волохов
автор фото: РФС

Как не проиграть Дании? Надежда только на чудо

Сегодня в Копенгагене решится судьба сборной России на Евро-2020. Нашу команду устроит и ничья в матче со сборной Дании. Но как добиться вожделенной ничьей с таким соперником?

КАК УСТОЯТЬ ПРОТИВ НЕИСТОВОЙ ДАНИИ?

Если кого-то вдохновила победа бельгийцев над датчанами в плане перспектив для сборной России, это ошибочное мнение. Вдохновляться тут нечем – наоборот, сумасшедший настрой датчан, запредельная заряженность изрядно озадачили.

В матче с финнами этого не было. Но та игра была особенной в связи с инцидентом с Кристианом Эриксеном. Разыгравшаяся у всех на глазах драма с лидером сборной Дании, затем большой перерыв в матче, все это сказалось. Хотя умалять достоинство финнов не стоит.

С Бельгией мы все увидели истинную Данию. Я бы сказал – неистовую. Как против такой команды устоять нашей далеко не топовой сборной, я не знаю. Да, Бельгии датчане проиграли. Знаете, когда в составе соперника есть гении, такие как Де Брейне, Лукаку, что им можно противопоставить?

В РПЛ СОВСЕМ ДРУГАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ИГРЫ

Наша команда состоит из футболистов Российской премьер-лиги, Головин и Миранчук исключение из правил. Я это к тому, что в РПЛ совсем другая интенсивность и плотность игры, чем в Европе. На порядок ниже.

Показательным в этом плане стал матч Голландия – Австрия. Где не то, что поднять голову, оглянуться, принять мяч до минуты 75-й игроки обеих команд просто не давали друг другу. Футболисту приходилось самому выбрасываться на передачу партнера, чтоб на мгновение опередить соперника, и в касание бросить мяч в свободную зону, куда другой партнер врывался. Только так можно было выйти из-под жесткого прессинга.

Вся сборная Австрия играет в немецкой Бундеслиге, игроки привыкли именно к такому «плотному» футболу. Голландцы в этом плане австрийцам не уступали. Наши в такой игре начинают «плыть», потому что не привыкли так играть, не привыкли к такому уровню сопротивления.

Такую же борьбу мы видели в матче Дания – Бельгия. И я не вижу, как выстоят, не «поплывут» при таком прессинге Оздоев, Зобнин или гуттаперчевый Миранчук.

НАША НАДЕЖДА НА СТАНДАРТЫ

Датчане обязательно забьют минимум один. Но, скорее всего, не один. Поэтому нам нужно забивать. Поражение 1:2 может нас вывести в плей-ооф. Но как забить датчанам? С помощью осмысленных атак? Вряд ли. Мы даже с финнами на своем поле почти не видели таких атак.

Наш шанс – шальной пенальти, либо в стандарт. Если будет почала с фланга, есть шанс, что Дзюба продавит и забьет, либо скинет кому-то под удар. Если же нарушение перед штрафной датчан, остается надеяться, что Головин забьет прямым ударом в условную девятку.

Честно говоря, больше я не вижу способов для нашей сборной поразить ворота датчан. Правда, есть еще надежда на какое-то чудо. Какое? Понятия не имею, но ведь чудеса иногда случаются.

! Матч Дания – Россия пройдет сегодня в Копенгагене на стадионе «Паркен». Начало в 22.00. Трансляция на Первом канале.

источник: «Советский спорт»
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