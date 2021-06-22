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Сегодня на Евро: Англия – Чехия и Хорватия - Шотландия
22 июня 07:00
автор: Олег Чикирис
автор фото: Официальный сайт УЕФА

Сегодня на Евро: Англия – Чехия и Хорватия - Шотландия

22 июня ровно в 22 часа начнутся матчи в группе D, которые определят, как минимум, двух участников плей-офф.

Ситуация в группе предельно простая: Англию и Чехию устраивает ничья, Хорватию и Шотландию ничья не устраивает категорически. Какой матч смотреть, выбирать вам, но что-то подсказывает, что во второй игре огня будет больше.

Англия – Чехия

Начало: 22.00

ТВ: Первый канал, 21.45

История встреч: +1=1-2, мячи 4:10

Команды играли в одной группе в отборочном турнире. В первом же туре стало понятно, кто в итоге займет первое место: англичане на «Уэмбли» разгромили чехов 5:0. Хет-трик сделал Рахим Стерлинг. Вообще, шесть из восьми матчей англичан в отборе закончились разгромами соперников. Но в одной встрече они все же уступили – в Праге чехи взяли верх 2:1. Перед последним туром группового турнира обе команды имеют по четыре очка, и ничья, как уже написано выше, устраивает обоих. Устроит и минимальное поражение. А вот если повторится счет на «Уэмбли», то возможны варианты. Но это крайне маловероятно.

Хорватия – Шотландия

Начало: 22.00

ТВ: Матч ТВ, 21.30

История встреч: +0=3-2, мячи 2:5

Накануне мы отмечали поразительную вещь: положительный баланс у финнов в противостоянии с Бельгией. Преимущество шотландцев в матчах с хорватами шокирует не настолько, но тоже удивляет. Пять раз сборные встречались друг с другом, и у хорватов нет ни одной победы! Три встречи завершились вничью, а в отборе к ЧМ-2014 шотландцы одержали две победы. На этот раз такой расклад никак не устроит вице-чемпионов мира, пусть и постаревших на три года, но все еще представляющих грозную силу. Ведь у обеих сборных – всего по одному очку перед последним туром, и обеим нужно побеждать. Задачу хорватам усложняет тот факт, что матч пройдет в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк», где они никогда не побеждали. Однако все серии когда-то заканчиваются: в предстоящей игре Лука Модрич и его команда считаются фаворитами. Пусть и не очень явными.

источник: «Советский спорт»
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