Сегодня на Евро: Англия – Чехия и Хорватия - Шотландия

Команды играли в одной группе в отборочном турнире. В первом же туре стало понятно, кто в итоге займет первое место: англичане на «Уэмбли» разгромили чехов 5:0. Хет-трик сделал Рахим Стерлинг. Вообще, шесть из восьми матчей англичан в отборе закончились разгромами соперников. Но в одной встрече они все же уступили – в Праге чехи взяли верх 2:1. Перед последним туром группового турнира обе команды имеют по четыре очка, и ничья, как уже написано выше, устраивает обоих. Устроит и минимальное поражение. А вот если повторится счет на «Уэмбли», то возможны варианты. Но это крайне маловероятно.

Хорватия – Шотландия

Начало: 22.00

ТВ: Матч ТВ, 21.30

История встреч: +0=3-2, мячи 2:5

Накануне мы отмечали поразительную вещь: положительный баланс у финнов в противостоянии с Бельгией. Преимущество шотландцев в матчах с хорватами шокирует не настолько, но тоже удивляет. Пять раз сборные встречались друг с другом, и у хорватов нет ни одной победы! Три встречи завершились вничью, а в отборе к ЧМ-2014 шотландцы одержали две победы. На этот раз такой расклад никак не устроит вице-чемпионов мира, пусть и постаревших на три года, но все еще представляющих грозную силу. Ведь у обеих сборных – всего по одному очку перед последним туром, и обеим нужно побеждать. Задачу хорватам усложняет тот факт, что матч пройдет в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк», где они никогда не побеждали. Однако все серии когда-то заканчиваются: в предстоящей игре Лука Модрич и его команда считаются фаворитами. Пусть и не очень явными.