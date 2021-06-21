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Валерий Гладилин: Наша сборная сыграет с датчанами 0:0
21 июня 15:03
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: РФС

Валерий Гладилин: Наша сборная сыграет с датчанами 0:0

Футбольный эксперт Валерий Гладилин дал свой прогноз на сегодняшний матч сборной России с Данией.

- Нас сегодня устраивает ничья. Это хорошо или может сослужить плохую службу?

- Это для нас очень хорошо, потому что есть вариант для выхода со второго места, сыграв вничью. С победами у нас проблемы. Ничья – более реальный вариант. На ничью мы вполне можем наиграть при условии удачи. А у датчан даже в случае победы, непонятно какие будут расклады. Но они играют дома, и с моральной точки зрения победа для них очень важна.

- Сегодня мы больше будем играть от обороны? Встанем у своих ворот?

- Естественно. Будет вариант, как мы играли на последнем чемпионате мира, когда ставился автобус, троллейбус и так далее, потому что другого нет. У Дании хорошие исполнители по классу, которые играют в более сильных чемпионатах, чем наши ребята. Поэтому играть в открытый футбол для нас несерьезно. Может получиться вариант с Бельгией. Поэтому будем играть на результат, как с финнами, плясать от ничейного результата, а потом станет видно. Возможно, придется перестраиваться.

- У нас есть какие-то преимущества перед датчанами?

- Плюсов больше у датчан. Они играют дома, и будет сумасшедшая поддержка. У них была ситуация неприятная с Эриксеном, и они захотят показать болельщикам, что у них команда. Они приложат все усилия. Соперник будет очень мотивированный и мобилизован по полной программе.

- В ворота нужно снова ставить Матвея Сафонова?

- Думаю, да. Вообще вратарей сложно судить. У нас в тренерском штабе есть два бывших голкипера. Они разберутся. Тут чистая психология. В целом Шунин и Сафонов равны, но кто лучше выглядит психологически, того и поставят. Датчане будут давить на нас и главное, чтобы вратарь не дрогнул. Не допустил ошибку. Я думаю, что сейчас психологически лучше выглядит Сафонов. А Шунину ошибки уже не прощаются. Он проиграли Бельгии. Пропустил три мяча. А Сафонов отыграл на ноль. Поэтому выберут Матвея.

- Но у Сафонова почти нет опыта игры за сборную.

- Конечно, опыт играет большую роль, и если бы был Акинфеев – вопросов бы не возникло. А здесь опыта игры за сборную у обоих вратарей мало. Просто Сафонов помоложе и психологически посвободнее.

- Кто из наших футболистов вам понравился по двум первым матчам?

- На своем уровне играет Головин. Он в хороших кондициях. Остальные выступают в целом на своем уровне. Ребята стараются. Джикия неплохо выглядит. Миранчук забил хороший мяч. Но он пока играет отрезками. Не показывает тот футбол, который от него ждут. Возможно, сегодня у него получится.

- В нашей сборной сейчас есть лидер?

- Возможно, в раздевалке это Дзюба, но на поле он не выглядит лидером. Артем потерялся и не может выигрывать единоборства. Везде его переигрывают, и вверху, и внизу. Он выпадает. Хочет потянуть на себя одеяло, но уже не может это делать. Я бы выделил Головина, но он пока робко себя ведет. Хотя может стать лидером в сборной. Плюс Джикия.

- Какой счет наиболее вероятен?

- Преимущество будет у датчан по всем показателям, но наши должны вырвать ничейку. Думаю, голов не будет, потому что нам они тяжело даются. Я не вижу, кто может у нас забить. Да и моментов нет. Поэтому будет 0:0.

источник: «Советский спорт»
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