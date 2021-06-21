Как прокачать TENNISI-кэшбэк в середине месяца до нереальных высот

Все вы знаете, что у TENNISI.bet появился Самый живой кэшбэк. Это реальные деньги, которые можно снимать и тратить, а еще живой персонаж в личном кабинете, прокачав которого по максимуму, можно заработать до 11% кэшбэка.

Кэшбэк можно увеличить двумя способами. Первый: делать ставки, прокачивая героя по восьми уровням опыта. Второй: проходить испытания и получать награды (ачивки). Каждая ачивка увеличивает процент кэшбэка на 0,1%. А если выбить все ачивки (десять), то кэшбэк-герой останется на следующий месяц с накопленной прокачкой.

Многие могут подумать, что начинать эту историю в середине месяца бессмысленно, но это не так. У нас есть лайфхаки-промокоды, которые позволят тебе протеннисировать свой кэшбэк и сделать его больше. А герой при этом станет красивее, смешнее, сексуальнее и бодрее.

Итак:

Промокод SOVSPORT при регистрации даст тебе сразу 15 000 опыта.

Когда ты уже зарегистрировался (или ты действующий игрок) в разделе пополнения счета ты можешь набивать по очереди следующие промокоды:

КЭШБУК – 15 000 опыта дополнительно.

КЭШБЭКИНЯ – еще 7000 опыта.

АЧИВКА – промокод, который закроет самое сложное испытание месяца «Экспресс по расписанию».

Ну а если ты сегодня успеешь сделать ставку на матч Россия – Дания на сумму не менее 500 рублей, то мы закроем тебе еще одну ачивку – «Вперед, Россия»!

Теннисируй кэшбэк. Скучно не будет!