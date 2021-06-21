На стадион – только если вакцинирован! Обсуждаем идею московских клубов

Чем больше непривитых - тем больше вероятность мутаций вируса, появления новых штаммов, куда более опасных и агрессивных.

С одной стороны, очень хочется помнить о правах человека, о свободе выбора… Но ведь сегодня ситуация выглядит очень просто: если я вакцинировался, мои друзья и родственники вакцинировались, то мы все равно продолжаем находиться под угрозой. Из-за тех, кто не так сознателен, из-за тех, кто рассуждает в жанре «мы ещё так мало знаем об этой вакцине» или же «а вдруг будут какие-то осложнения после вакцинации?»

Вот честно, очень сложно однозначно ответить на вопрос об обязательной вакцинации.

Московские клубы обратились к властям города с разумным предложением: сверх разрешенной квоты пускать на стадионы вакцинированных. Как вариант - справка об антителах.

Именно поэтому дикость критиковать футбольные власти за идею обязательной вакцинации. Вы их лучше за fan-ID наберитесь смелости критиковать. А вот за желание победить болезнь - вот этого не надо, пожалуйста.

Находятся те, кто начинает говорить о сегрегации. Мол, укололся - есть у тебя права. Не укололся - в части прав поражён.

Но это не более чем манипулирование словами. Как известно, свобода заканчивается там, где она начинает ограничивать свободу другого человека.

Поэтому однозначно права была Дания (да-да, знаем, что это многим не понравится), когда запретила въезд болельщикам из России. Нет у нас выбора между Спутником, Пфайзером и Модерной - мы потому и страдаем. Знаем некоторых крупных деятелей и спортсменов, кто договорился, съездил, привился Пфайзером - и теперь, внесённый во все электронные базы со своим прививочным сертификатом, спокойно ездит по миру.

Как можно критиковать Катар, который сам (!) специально покупает (!) миллион (!) доз разных вакцин, чтобы дать сделать выбор всем желающим посетить ЧМ-2022?

Что известно об обращении московских клубов к мэру столицы и главе РФС?

ПФК ЦСКА, ФК «Динамо-Москва», ФК «Спартак-Москва» и ФК «Локомотив» выступили с предложениями, которые будут стимулировать вакцинацию граждан и позволят минимизировать экономические потери команд в случае введения новых ограничений на посещение матчей для болельщиков в Москве.

Клубы просят, в частности, рассмотреть возможность допуска на трибуны сверх установленной квоты болельщиков, которые прошли вакцинацию и зрителей, имеющих справку о наличии антител.

Также инициаторы обращения предлагают организовать на своих стадионах прививочные пункты, которые будут работать в дни домашних матчей и готовы также рассмотреть предоставление скидок на билеты и абонементы в качестве дополнительной меры стимулирования программы формирования коллективного иммунитета от COVID-19.

По мнению руководителей московских клубов, эти шаги будут содействовать реализации важнейшей социальной миссии по обеспечению здоровья и безопасности граждан страны, могут стать примером для организаторов других спортивно-зрелищных мероприятий и помогут футбольным клубам генерировать дополнительный доход в дни проведения матчей, не создавая угрозы распространения заболевания.

«Советский спорт» может только поддержать эту идею. Со своей стороны, отметим, что и наша редакция в ближайшие дни станет организацией, свободной от ковида (со 100-процентной вакцинацией).