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Поругаем Саламыча, на том и разойдемся. Но сам тренер ни за что не уйдет от жирного пирога
22 июня 06:55
автор: Дмитрий Кузнецов
автор фото: РФС

Поругаем Саламыча, на том и разойдемся. Но сам тренер ни за что не уйдет от жирного пирога

Россия провалила очередной чемпионат Европы, не выйдя из группы после разгрома датчанами (1:4). Однако предпосылок для серьезных перемен на горизонте не видно.

Даже хорошо, что проиграли так крупно – 1:4. Было бы жаль хорошего парня Романа Зобнина, если бы Дании уступили 1:2. Повесили бы на спартаковского хавбека всех собак, как в свое время на его одноклубника Александра Филимонова, запустившего плюху в самой концовке игры с Украиной после дальнего стандарта-навеса Андрея Шевченко. Тогда не вышли на Евро-2000. Филя после такого пошел по наклонной вниз.

Зобнин действительно очень грубо ошибся в самый неподходящий момент, подарив мяч сопернику неуклюжей и авантюрной откидкой вратарю. Но такие же претензии можно предъявлять Матвею Сафонову. Не был неберущимся первый датский гол. Хорошо ударил молодой и перспективный парень Дамсгор. Но голкипер «Краснодара» вошел в ступор, неверно выбрал позицию, не среагировал моментально на атаку, не стал прыгать за мячом, который пришелся не в самую девятку.

По такому матчу можно указывать конкретно пальцем на любого в поисках виновника очередного провала. Кто он? Быть может, это Александр Головин, запоровший свой же хороший проход к воротам в первом тайме плохим ударом? А может, это тренер Станислав Черчесов? Зачем он вышел играть в свой трусливый футбол даже после перерыва, при счете 0:1, который уже не устраивал команду? Ведь было очевидно, что датчане усилят внимание к обороне. Это нам надо было отыгрываться, а Черчесов вел себя так, что никуда не спешил.

Удивительная черта многих наших тренеров - ждать до конца, когда совсем припрет, когда времени не останется, лидеры, способные созидать, будут уже без задних ног, - и только в этот момент выпустить второго нападающего. В такой футбол играет РПЛ. Так сыграл Черчесов. Александр Соболев, появившийся при 0:2, игру в атаке обострил, заработал пенальти и подарил надежду, пусть исполнял 11-метровый не он, а Артем Дзюба. Но что так не играть с самого начала? Или сразу же после того, как пропустили, а не при 0:2, когда соперник на эмоциях получил заряд позитива и резко прибавил на глазах у своей публики.

Кто мешает? Или что? Боязнь чего? Крупно проиграть? Но так в итоге и случилось – что в матче с Бельгией, что с Данией. Какой тогда в этом был смысл, если подобные схемы не принесли результата. Нет его, конечно, смысла. Но наши тренеры иначе вести игру давно разучились.

Нам надо перестраивать весь наш футбол. Россия/СССР никогда не умела выжимать результат, сидя в обороне. Один раз прокатило у Станислава Саламовича – на ЧМ-2018 в матче 1/8 финала против Испании, когда вымучил победу, всю встречу играя на отбой – и возомнил себя специалистом контратакующей игры. Глядя на нынешние испанские мучения, словно под копирку срисованные с российской катастрофы, понимаешь, что это скорее в их проблемах дело, а не в нашем мастерстве. Испания на Евро-2020 уже в двух играх имела тотальное превосходство по владению мячом, со шведами даже рекорд поставила для чемпионатов Европы - 85 процентов. Но что толку. Ноль побед.

В итоге же на двух крупнейших турнирах при Черчесове в основное время обыграли мы только Саудовскую Аравию, Египет и Финляндию. Все матчи при этом проводили дома. Насколько серьезен этот результат, чтобы судить о безальтернативности кандидатуры главного тренера, вопрос дискуссионный. Обсуждение как минимум имело бы место быть – кому вести дальше сборную в отборе на ЧМ-2022. Но Станислав Саламович решил по горячим следам перехватить инициативу, твердо заявив, что ошибочки поправит и будет как ни в чем не бывало готовиться к играм квалификации.

Не стал бы утверждать, что давно прошли в нашем футболе времена, когда настоящие мужчины отвечали бы за свои ошибки. Леонид Слуцкий на прошлом Евро после проигрыша Уэльсу - 0:3 в раздевалке сразу признал, что обосрался. Так и сказал по наводке братьев Березуцких. И покинул сборную, понимая свою ответственность и необходимость перемен.

Черчесов сделан из другого теста. Больше не найдет наш тренер нигде столь жирного контракта, какой платит ему РФС. По некоторым данным, речь идет о 2,5 млн евро. Насколько отрабатывает их главный – не нам, конечно же, решать. Но вы бы ушли от такого пирога, когда можно раз за разом объяснять проколы низким уровнем исполнителей и развития футбола в стране. За что отвечает, кстати, работодатель Черчесова – РФС. На месте нынешнего наставника так поступили бы многие.

Александр Дюков не решился после таких итогов Евро для России категорично заявлять, что Черчесов сохранит свой пост. Поясняя это тем, что на эмоциях разбор полетов крупных турниров проводить непрофессионально. Возможно, глава РФС должен не только остыть сам, но и услышать мнение вышестоящих товарищей. Они сейчас наверняка также переваривают увиденное и смотрят на реакцию футбольной общественности.

А что оно скажет, это народное мнение? Что предложит взамен? Мы ведь коллективными действиями, а порой бездействием довели нашу любимую игру до такого состояния, что и менять Черчесова не понятно на кого теперь, и игроков других у нас нет в принципе. И даже не предвидится. Поругаем Саламыча, поматерим немного Романа Зобнина, сошлемся на неопытность Матвея Сафонова и недостаток бойцовских качеств Алексея Миранчука. На том и разойдемся.

источник: «Советский спорт»
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