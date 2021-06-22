Поругаем Саламыча, на том и разойдемся. Но сам тренер ни за что не уйдет от жирного пирога

Даже хорошо, что проиграли так крупно – 1:4. Было бы жаль хорошего парня Романа Зобнина, если бы Дании уступили 1:2. Повесили бы на спартаковского хавбека всех собак, как в свое время на его одноклубника Александра Филимонова, запустившего плюху в самой концовке игры с Украиной после дальнего стандарта-навеса Андрея Шевченко. Тогда не вышли на Евро-2000. Филя после такого пошел по наклонной вниз.

Зобнин действительно очень грубо ошибся в самый неподходящий момент, подарив мяч сопернику неуклюжей и авантюрной откидкой вратарю. Но такие же претензии можно предъявлять Матвею Сафонову. Не был неберущимся первый датский гол. Хорошо ударил молодой и перспективный парень Дамсгор. Но голкипер «Краснодара» вошел в ступор, неверно выбрал позицию, не среагировал моментально на атаку, не стал прыгать за мячом, который пришелся не в самую девятку.

По такому матчу можно указывать конкретно пальцем на любого в поисках виновника очередного провала. Кто он? Быть может, это Александр Головин, запоровший свой же хороший проход к воротам в первом тайме плохим ударом? А может, это тренер Станислав Черчесов? Зачем он вышел играть в свой трусливый футбол даже после перерыва, при счете 0:1, который уже не устраивал команду? Ведь было очевидно, что датчане усилят внимание к обороне. Это нам надо было отыгрываться, а Черчесов вел себя так, что никуда не спешил.

Удивительная черта многих наших тренеров - ждать до конца, когда совсем припрет, когда времени не останется, лидеры, способные созидать, будут уже без задних ног, - и только в этот момент выпустить второго нападающего. В такой футбол играет РПЛ. Так сыграл Черчесов. Александр Соболев, появившийся при 0:2, игру в атаке обострил, заработал пенальти и подарил надежду, пусть исполнял 11-метровый не он, а Артем Дзюба. Но что так не играть с самого начала? Или сразу же после того, как пропустили, а не при 0:2, когда соперник на эмоциях получил заряд позитива и резко прибавил на глазах у своей публики.

Кто мешает? Или что? Боязнь чего? Крупно проиграть? Но так в итоге и случилось – что в матче с Бельгией, что с Данией. Какой тогда в этом был смысл, если подобные схемы не принесли результата. Нет его, конечно, смысла. Но наши тренеры иначе вести игру давно разучились.