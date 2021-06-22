Некопенгагены… «Совспорт» поставил оценки игрокам сборной России за разгром от датчан

Перед третьим голом Сафонов трижды выручил, но не справился с дальним выстрелом – помешал трафик перед его воротами.

К слову, Дасаев в июне 1985-го пропустил в Копенгагене те же четыре гола в отборочном матче ЧМ-1986. Советская сборная, правда, ответила двумя (2:4). После той игры начался подъем нашей команды. Хочется, чтобы история повторилась.

В пропущенных мячах не виноват. Хотя два из них (первый и третий) забиты из-за штрафной. В первом тайме соперник исполнил обводящий удар по траектории метров с 22-х. Вратарь занял правильную позицию, но не шелохнулся. Как легенда Ринат Дасаев на ЧМ-1982, когда пропускал решающий гол от бразильца Эдера (1:2).

Поначалу нервничал, искал себе работу. На 7-й минуте рискованно выбежал за штрафную, чтобы выбить мяч за боковую. С тем же успехом это мог сделать защитник Дивеев, контролировавший ситуацию. Тогда вратарю не пришлось бы сломя голову нестись назад к своим воротам.

В концовке сверху на сетку его владений болельщики скинули датский флаг (хорошо, что не водрузили).

Защитники

Игорь Дивеев

5,5

В целом оправдал доверие тренеров. Самоотверженно сражался на втором этаже, нивелируя забросы мяча за спину защитникам. На 75-й минуте получил предупреждение, следом мог увидеть перед собой еще одну желтую карточку, но судья проявил снисходительность.

Георгий Джикия

5,0

Спартаковский капитан, наверное, мог накрыть автора первого гола, получившего мяч между линиями, но не успел. Впрочем, в этом голе виновато… мастерство полузащитника «Сампдории» Дамсгора, которому 3 июля исполнится 21 год. В четвертой голевой атаке Георгий ушел из центральной зоны на полуфланг за совершившим забегание соперником, а прибежавшие в свою штрафную Фернандес и Мухин не помешали нанести удар.

Марио Фернандес

5,5

Первый тайм провел солидно, не позволяя обыгрывать себя активному Мехле. Во втором – оказался жертвой сложившейся ситуации. В атаке ничем не запомнился. Да куда там! На 64-й минуте сорвал верный гол датчан, сняв мяч с ноги соперника. Успел вернуться в свою штрафную, но не накрыл того же Мехле, позволив ему забить четвертый мяч.

Федор Кудряшов

5,0

Пропустил матчи с бельгийцами и финнами из-за травмы, полученной на разминке перед контрольным матчем с болгарами. Обедни не испортил. Продолжил играть, получив от соперника затылком в лицо. На 28-й минуте опрокинул в центре поля датчанина и удостоился желтой карточки. На 65-й – сильно рисковал досрочно покинуть поле и оставить команду в меньшинстве, но чудом избежал второго предупреждения. Через пару минут был заменен от греха подальше на Караваева.

Вячеслав Караваев

4,5

Занял позицию правого защитника, но не усилил игру. Снабдил мячом Соболева, заработавшего пенальти. Увы, вынес мяч из своей штрафной на ногу соперника, который воспользовался подарком и забил третий гол. Далер Кузяев 5,0 В первом тайме выиграл воздух у полузащитника «Барселоны» Брэтуэйта, собиравшегося пробить головой с опасного навеса. Ничем космическим не отметился. Наверное, мог найти другое продолжение атаки ан левом фланге, но сыграл накоротке с Зобниным. Что было дальше, объяснять-описывать не надо. На 67-й минуте уступил место на поле юному Мухину.

Полузащитники

Роман Зобнин

4,0

На 21-й минуте поддержал атаку, начатую Миначуком, но мяч после его передачи рвавшемуся к воротам Головину перехватил защитник.

На 57-й минуте заставил мастеровитого Дилэйни заработать на себе предупреждение. Однако буквально следом, на кураже, совершил тот самый обрез. Левша Сафонов выдвинулся из ворот для получения мяча на левом полуфланге обороны, Роман же отпасовал мяч вглубь штрафной площади прямо по центру, точно на ногу Поульсену, отрезав вратаря.

В раздевалке спартаковец извинился перед командой. Не будем вешать на него всех собак. История нашей сборной знает ошибки чудовищнее, причем от лидеров национальной команды.

Магомед Оздоев

5,0

Пока были силы, отличался активностью, но не эффективностью. На 61-й минуте был заменен на мобильного Жемалетдинова, заточенного на атаку.

Алексей Миранчук

5,0

Герой победного матча с финнами вышел в стартовом составе. Однако оборонительная игра и прессинг не его стихия. На 21-й минуте совершил перехват и начал атаку, которая могла привести к выходу Головина один на один с вратарем Шмейхелем. На 61-й – ушел с поля, уступив место форварду Соболеву. Надо было добавить энергии нашей атаке.

Александр Головин

5,5

Если бы хавбек «Монако» завершил проход по центру голом на 18-й минуте. Увы, разрезав оборону, он с 12 метров пробил низом прямо во вратаря, мяч угодил в ногу Шмейхеля. От игрока команды, пробившейся в Лигу чемпионов, мы были вправе ждать более убедительного удара. На 34-й минуте Александр, накрываемый соперниками, зарядил с козырной позиции в «молоко».

Рифат Жемалетдинов

б/о

Его выход на последние полчаса не усилил атаку команды.

Максим Мухин

б/о

В сложный момент, когда все силы были брошены на спасение, вышел, чтобы чуть ли не в одиночку удерживать плацдарм в опорной зоне. В эпизоде с четвертым голом должен был ценой фола и, возможно, желтой карточки сорвать контратаку еще в центре поля. Успев добежать до своих ворот, он почему-то на пару со своим новым одноклубником Фернандесом забыл помешать Мехле нанести разящий удар.

Нападающие

Артем Дзюба

5,5

В первом тайме успешно боролся на втором этаже и не только. Не давая спуску габаритным соперникам. В атаке запомнился скидкой Головину, запустившему мяч в небеса, а также уверенно реализованным пенальти. Капитан сборной не стал катить мяч в противоход вратарю, а пробил прямо по центру – высший пилотаж! После матча нашел слова для болельщиков, за что ему отдельное спасибо.

Александр Соболев

6,0

Вышел на 61-й минуте, а 68-й – заработал пенальти. Это у нас рассуждают, насколько серьезным было воздействие защитника на форварда. Как только спартаковец почувствовал руки соперника на своем корпусе, упал. Тщетно датчане хором доказывали французскому рефери, что имела места симуляция. Тот даже не воспользовался услугами VAR. Было бы справедливо, если б 11-метровый исполнил сам пострадавший.