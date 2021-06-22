Станислав Черчесов: Никаких оправданий для нас быть не может

- Не доля, а общая ответственность лежит на тренере. Это неписанный закон. Разница в том, что там были одни игроки, а тут - другие. Тогда у нас были более опытные футболисты. Ребята, которые сейчас появились, набирают опыт. В дальнейшем он поможет нам попадать на крупные турниры и выступать там хорошо.

- В чем отличие нынешней сборной России от той, что играла на чемпионате мира 2018? Почему та сборная дошла до четвертьфинала, а эта проиграла два матча с крупным счетом? И в чем ваша доля ответственности за такой результат?

А так я поблагодарили футболистов за игру. Сегодня они были готовы к ней. Другое дело, что игра сложилась не в нашу пользу. Надо все переосмыслить, спокойно посмотреть матч и делать определенные выводы.

- Не сложился результат, на который нацеливались. План на игру, который мы выбрали, выдерживался. У нас было несколько хороших моментов, которые могли забить и повернуть сценарий матча. К сожалению, мы не забили свои моменты. А первый полумомент, который был у соперника, завершился голом. На второй тайм мы вышли отыгрываться, но соорудили гол сами себе. Еще при счете 0:1 была готова замена. Мы получили один гол, перестроили игру, отыграли один мяч. Хотели еще, но при своем штрафном, когда мы подавали мяч, соперник быстро выбил его и убежал в контратаку. Мы прекрасно знали, что датчане быстро контратакуют, поэтому игру так построили. Они до этого с австрийцами так же играли, быстро выбегали. Поэтому те контратаки, которые у них есть, опасны. Потом мы пропустили две контратаки и поплатились двумя голами.

- Показалось, что с Бельгией мы хорошо играли в обороне, но индивидуальные ошибки приводили к пропущенным мячам. С чем они связаны, что в игре с бельгийцами, что сегодня, если говорить про второй гол?

- Не хотелось бы говорить про игроков в отдельности. У нас команда и если она неудачно сыграла, надо смотреть в целом. План был, и он выдерживался. Мы первые могли забить два мяча, но, к сожалению, не завершили. На таком турнире надо реализовывать свои моменты. Соперник сыграл индивидуально сильно. Дамсгорд ударил с 20 метров и попал в девятку. Естественно, ситуация уже меняется. На второй тайм мы вышли отыгрываться.

Был подсказ, который надо был делать. Но второй гол, который созрел из ничего, не добавил нам оптимизма. Перед вторым голом уже готовилась замена Жемалетдинова и Соболева. И случился этот гол. Но они все равно вышли. Мы отыграли один мяч и хотели дальше развивать эту ситуацию, потому что датчане почувствовали неуверенность. Но при нашем стандарте, который мы подавали, пропустили контратаку, а датчане в этом сильны. Мы изначально это знали, поэтому в первом тайме не давали проводить такие контратаки.

Не хотелось бы останавливаться на индивидуальных вещах. Игроки сейчас переживают. Я поблагодарил их за турнир. Напутствовал, чтобы те, кто уже был в сборной, проанализировал ситуацию, а те, кто не был - прочувствовали и сделали выводы. У нас было много футболистов, человек семь, кто впервые был в сборной на крупном турнире. Мы их не просто тренировали, но и дали возможность выйти в основном составе. Мы это делали неслучайно. Скоро у нас отборочные матчи на чемпионат мира. В сентябре игра с хорватами. Нам надо делать боеспособную команду.

- Какой процент этого состава может выйти на другой уровень в отборе на чемпионат мира, кроме Головина и Дзюбы?

- Сложно сказать в процентном соотношении. Нам надо спокойно все проанализировать. Игрок может быть сильным, иметь качества, но не может себя реализовать. Большие турниры говорят о том, что надо быть не просто хорошим футболистом, но и сильной личностью. Нам надо проанализировать, кто из этих футболистов имеет потенциал для игры на таких турнирах, чтобы проявлять лучшие качества. Играть, я извиняюсь, против клубов ниже уровнем, которые дают все сделать, и здесь - это две большие разницы.

Игроки получили опыт. и теперь мы будем внимательно смотреть, как это будет дальше развиваться.

- Почти не было болельщиков сборной России на этой игре, но вы наверняка видели поддержку в разных уголках трибун. Каково было играть в такой ситуации?

- Атмосфера была реально очень хорошая, футбольная. Понятно, что болели против нас, но это не имеет никакой разницы. На таком стадионе с такой публикой играть всегда приятно. Нашим болельщикам низкий поклон, кто попал на стадион. Они сидели за мной, и у нас был контакт. Мы общались, я болельщиков поддерживал, они меня тоже во время матча. Я их руками подбадривал. Тех, кого удалось поблагодарить, мы поблагодарили. А кого не удалось поблагодарить лично, с кем мы не пересеклись взглядом, словом – мы извиняемся. Команда всем передает привет, вы молодцы, что добрались. Фэйр-плей в какой-то степени был нарушен. Ситуация с пандемией во всех странах разная. Это надо принять. Никаких проблем с датчанами в этом плане у нас нет. Так ситуация сложилась. Но хотелось бы, чтобы нас тоже поддерживали. Никаких оправданий для нас быть не может. Мы сделали максимум, что могли. Игра так сложилась.