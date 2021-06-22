Усы безнадеги. У Черчесова закончился срок годности

Впервые о том, что у тренера есть «срок годности» я услышал после Игр в Рио. За год до них Владимир Алекно в третий раз возглавил мужскую сборную. От героя Лондона-2012 ждали чуда в Бразилии, а получили полностью безнадежные 0:3 от Бразилии в полуфинале. От той самой Бразилии, с которой за четыре года до этого был феерический финал, был гениальный ход с заменой Михайлова на Мусэрского и переводом Максима в доигровку. И пусть ход этот был плодом коллективного разума тренерского штаба, но ответственность всегда лежит на главном тренере. Все лавры в случае победы тоже достаются ему. Да и не полети тогда при счете 0:2 по сетам и 19:22 в третьей партии подача у Сергея Тетюхина, никто бы сейчас и не вспоминал о той замене.

Перед Рио волшебника Алекно позвали, чтобы он опять совершил чудо после катастрофы в Мировой лиге с Андреем Воронковым. Но там уже была другая сборная и другой Алекно. Одного присутствия тренера-победителя в команде оказалось мало. Мало было его умения вести игру, умения настроить волейболистов. Нужны были чудеса, а их не было. В итоге – четвертое место и резюме от одного из авторитетных специалистов, что у тренера вышел срок годности.

Срок годности, конечно, по гамбургскому счету. Ни таланта, ни мастерства меньше не стало. Тот же Алекно еще побеждал с казанским «Зенитом». А вот азарта, страсти стало реально меньше. Тренер пережил свой профессиональный пик в 2012-м и дальше уже шел в своей работе по нисходящей. Хотя оставался специалистом высочайшего класса.

То же самое, на мой взгляд, произошло с Черчесовым. Пик его тренерской карьеры пришелся на 2018-й. К счастью для нас. Андрей Чернышов, который приходил на днях в редакцию «Советского спорта», сказал, что на взгляд тренера матч с Испанией в 1/8 чемпионата мира – просто выдающийся. Не менее выдающийся был и четвертьфинал с Хорватией. А потом тренерская мысль перестала поражать воображение. Сборная России вернулась на круги своя – выходит в финальную часть крупных турниров, а там ее выступление начинает вызывать отвращение.

Черчесов объяснил провал на Евро тем, что три года назад у него были опытные игроки, теперь – нет. И это при среднем возрасте команды 27,9 лет. Понятно, что тренер имел в виду некоторых отдельных исполнителей, но в любом случае формулировка эта, как любит говорить сам Черчесов, неправильная. Вот у так же опозорившейся Турции есть оправдание – это самая молодая команда на Евро (средний возраст – 24,9). А у нас – нет.