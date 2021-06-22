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Слуцкий, Карпин или Аршавин? Шесть кандидатов на смену Черчесову
22 июня 13:21
автор: Артем Зибрак
автор фото: РФС

Слуцкий, Карпин или Аршавин? Шесть кандидатов на смену Черчесову

Сборной России нужны перемены. В первую очередь, на тренерском мостике.

Сборная России в очередной раз не вышла из группы на крупном турнире (ЧМ-2018, кажется, был в параллельной вселенной) и оставила катастрофически унылое впечатление. Казалось бы, что в этом нового? Вон пять лет назад после такого же провала на Евро-2016 болельщики вообще подписывали петицию о расформировании сборной. Каждые два года за редким исключением нас макают моськой в лужу. Вроде бы привыкли.

Но разница все-таки есть. Еще никогда все не выглядело так безнадежно. Ни разу не помню, чтобы еще до старта крупного турнира подавляющее большинство даже не пыталось сделать вид, что верит в выход сборной из группы, а перед решающим матчем с не самой авторитетной командой (датчане – без обид!) журналисты на все лады рассказывали о том, что соперник сильнее нас по всем статьям. Всем было понятно, что все плохо.

В сборной объективно только один сильный футболист, на которого есть надежда – Александр Головин. Старое поколение «опытных», на которых делал ставку Станислав Черчесов (Юрий Жирков – посол этой группы футбольных пенсионеров), окончательно вышло из футбольной моды, а заменить их абсолютно некем. Если раньше хотя бы что-то представляли собой наши клубы, и была надежда, что есть откуда черпать резервы, то после двух провальных евросезонов и эти иллюзии окончательно покинули наши мятежные души.

Теперь нам в очередной раз надо перезагружать проект под названием «сборная России», но впервые абсолютно не было понятно, за счет кого. Пока ясно только одно. После осенних провалов, 0:5 от Сербии, разгромов от Бельгии и Дании, поражения в квалификации ЧМ-2022 от посредственной Словакии очевидно, что тренерский штаб во главе с Черчесовым больше ничего этой команде дать не может, ведь бы посредственными футболистами не обладала команда, всегда можно придумать что-то за счет организации. Просто пересмотрите матчи сборной Исландии на Евро-2016. Можно сколько угодно ссылаться на объективные причины, но другие команды с ними справляются – Уэльс, Австрия, Швейцария. Даже, прости господи, Финляндия оказалась выше нас в турнирной таблице.

Тот праздник в 2018 году закончился, и с тех пор идет только спад. Если на 2019-й инерции хватило, то сейчас все заглохло. Если все оставить, как есть, нас ждет еще один постыдный турнир – ЧМ-2022. Ну, или не ждет, если мы туда даже отобраться не сможем.

И еще одна причина, по которой сборной России нужен новый рулевой. Перед ЧМ-2018 Черчесов постоянно говорил, что национальная команда должна объединять болельщиков, вселять веру и создавать праздник. Так вот ничего этого нет уже больше года. Морально и психологически сборная не вызывает никаких эмоций. Об этом даже было написано много текстов перед стартом Евро-2020. А конкретно фигура главного тренера вообще стала вызывать у многих раздражение. Даже до провальных результатов отношение к нему было в основном негативным, а после Евро-2020 это впечатление лишь усилилось. В одном телеграм-канале сразу после игры 91% читателей проголосовали за отставку тренерского штаба.

Нечто подобное происходило в 2019 году на трибунах «Открытие Арены», превратившихся в представительство ада в России. Главного тренера Олега Кононова посылали по всем известному адресу даже дети. Обстановка вокруг команды была как никогда токсичной (это в «Спартаке»-то!), зато после смены наставника и прихода Доменико Тедеско ситуация стала медленно, но верно меняться в лучшую сторону.

Пример с Тедеско хорош еще и фигурой самого специалиста – молодой, горячий, брызжущий энергией и эмоциями на десятки километров вокруг себя. Даже когда не получалось, ни он, ни команда не оставляли никого равнодушными. И никто не сомневался в том, что для достижения успеха сделан максимум. А еще он показал, как современный тренировочный процесс и подход к анализу, попытка играть в современный футбол могут поднять команду из низов турнирной таблицы почти на вершину.

В идеале примерно такой тренер и подошел бы сборной России – молодой, дерзкий, эмоциональный, вдохновляющий на поддержку и вселяющий надежду на позитивные изменения. Если уж у нас нет ярких футболистов, пусть хотя бы тренер будет харизматичным и симпатичным. Результаты-то все равно на дне, и уж хуже точно не будет. Но есть ли в нашем арсенале такие кандидатуры?

У РФС свое видение ситуации и своя мотивация. Вполне возможно, что Черчесова оставят на посту (хотя есть информация, что ему предложено подать в отставку), однако нет никаких причин полагать, что через месяц-два-три хоть что-то изменится в лучшую сторону, и через пару поражений (а в сентябре нас ждет Хорватия, между прочим) вопрос о тренерском штабе не будет поднят вновь. Подготовиться дать на него ответ надо уже сейчас. Чем мы и займемся.

ЛЕОНИД СЛУЦКИЙ, 50 ЛЕТ

Клуб: «Рубин»

Достижения: трехкратный чемпион России

Однозначно лучший российский тренер современности. Мало того, что тактически самый сильный среди своих конкурентов, так еще и с очень правильными человеческими установками. В отличие от Черчесова, Слуцкий не относится к себе с такой серьезностью, обладает хорошим чувством юмора, популярен за счет отличной подачи в медиапространстве, умеет позитивно настроить футболистов, доверяет им и выстраивает доверительные отношения. А еще не боится ставить молодежь, качественно работает на перспективу и не цепляется пальцами за кресло наставника – после провального Евро-2016 сам подал в отставку.

Тот самый Евро-2016 и является первой проблемой при рассмотрении его кандидатуры. Слуцкий уже был тренером сборной и не справился с задачей. Однако стоит учитывать тот факт, что тогда он работал на два фронта – в клубе и сборной, а за прошедшие пять лет стал еще более опытным (поработал за рубежом), заговорил на английском и подтвердил свой класс с «Рубином». Казань – вторая сложность. Отпускать его точно не захотят, да и для самого Слуцкого работа в сборной (то есть нерегулярный процесс тренировок) слишком скучный вариант.

ВАЛЕРИЙ КАРПИН, 52 ГОДА

Клуб: «Ростов»

Достижения: двукратный серебряный призер РПЛ

Кандидатуру Карпина болельщики называют после каждого провала сборной России. Он очень харизматичный, яркий, всегда говорит сочно и дает огненные пресс-конференции, абсолютно ничего не боится, знает испанский, является одним из лучших футболистов сборной России (регулярно попадает в различные символические сборные).

И как тренер Карпин показал себя – сначала в «Спартаке» (брал серебро еще 10 лет назад), а теперь в «Ростове», где год за годом выстраивает новую команду после продаж лидеров. Он тоже без труда доверяет молодежи (а это актуальное качество, поскольку нам надо вмонтировать в первую сборную ребят из молодежки, чтобы к ЧМ-2022 собрать новую команду) и легко находит с футболистами общий язык. Неоднократно его бывшие игроки отзывались о нем крайне положительно (кроме, разве что, Артема Дзюбы), а уж как наставника любят в Ростове-на-Дону…

Карпину и Слуцкому по силам изменить атмосферу вокруг сборной России. Если учесть, что сильных футболистов они не получат, а мы не можем рассчитывать на какой-то действительно значимый прорыв в результатах, это главная задача, которую надо решать в контексте национальной команды. Впрочем, как и в случае со Слуцким, сложно представить, чтобы Карпин променял комфортную работу в клубе на это мучение в сборной, которую пинают все кому не лень.

ДОМЕНИКО ТЕДЕСКО, 35 ЛЕТ

Клуб: нет

Достижения: серебряные медали бундеслиги и РПЛ

Со спортивной точки зрения это был бы классный вариант. Тедеско современный, умный, эмоциональный и самоотверженный. Он вообще живет футболом. При нем атмосфера в сборной стала бы куда менее похожей на армию, а новые лица стали бы появляться регулярно.

Но в этот вариант очень сложно поверить – опять вылезут все эти телевизионные «эксперты», которым только дай повод заглянуть в загранпаспорт, опять начнутся крики о том, что тренер не должен сказать на бровке, что этот наймит приехал только за деньгами и играет на публику, а нам, простым работягам с гигантским IQ, не дают порулить сборной. И это в нашей-то стране. В общем, весь этот до боли знакомый бред.

Так или иначе, негатива не избежать, а наша задача как раз и заключается в том, чтобы найти того, вокруг кого объединится все футбольное сообщество. Среди иностранцев такой только один, но старина Гус Хиддинк, к сожалению, уже не в том возрасте, чтобы еще раз сотворить для нас чудо. Да и сам Тедеско, будем откровенны, не для того уходил из «Спартака», чтобы вляпаться в сборную России.

СЕРГЕЙ СЕМАК, 45 ЛЕТ

Клуб: «Зенит»

Достижения: трехкратный чемпион России

На первой тройке кандидатов шорт-лист тех, кто идеально подходит сборной по эмоциональному уровню и ментальным задачам, закрыт. А поскольку с ними договориться не удастся, надо искать какие-то небанальные варианты по схожим критериям – чтобы была какая-то свежеть идей и перспективы роста.

Первым среди равных в таком случае становится наставник «Зенита». Семак самостоятельно тренирует всего пять лет и за это время уже трижды примерял золотые медали РПЛ. Пусть с «Зенитом» сделать это не так сложно, задачу на внутренней арене он все же решал. А еще у Семака отличная репутация и хорошие человеческие принципы. Ни в его объективности, ни отдаче ни у кого сомнений не возникнет. К тому же Семак член той самой бронзовой сборной России образца 2008 года, что тоже немаловажный фактор, который можно красиво преподнести в качестве преемственности поколений. Он даст ему небольшой гандикап прежде чем все начнут втаптывать наставника в грязь (по-другому у нас просто не бывает).

Как ни удивительно, но и с кадровой точки зрения его появление сборной не должно быть таким уж сложным. Если президент РФС Александр Дюков захочет его пригласить, обязательно договорится со своим товарищем Алексеем Миллером, и тот отпустит тренера. Более того, для сине-бело-голубых это отличный вариант, поскольку они после провалов в Лиге чемпионов уже второй год раздумывают над кандидатурой нового тренера, но победы Семака в РПЛ вынуждают их дать ему еще один шанс. А так сборная получит добротного по российским меркам специалиста, «Зенит» – возможность выйти на европейский рынок, а Семак – статусную работу и хорошую зарплату.

Результаты сборной вряд ли пойдут в гору. Все-таки «Роторов» и «Тамбовов» в Европе маловато, а противостоять «Боруссиям» он так и не научился, и все же свежее лицо сборной необходимо, а Семак – самый статусный тренер РПЛ последних трех лет.

АНДРЕЙ АРШАВИН, 40 ЛЕТ

Клуб: «Зенит»

Достижения (в качестве тренера): нет

Самый безумный и нереалистичный, но очень интересный вариант, который порадовал бы болельщиков. Судя по тому, что Аршавин делает в «Зените», его тренерская стезя не очень манит, тем не менее это наш лучший футболист в XXI веке, главная звезда сборной на Евро-2008, один из немногих, кто видел большой европейский футбол своими глазами прямо с зеленого газона.

А еще очень трезвый, разумный и спокойный спикер, эксперт и комментатор. Причем не заунывно правильный и серьезный, а раскованный, уверенный и позитивный. Раз уж в Европе пошла мода давать шансы звездным футболистам, почему бы и нам не попробовать? Не знаю, каким будет спортивный результат, но интересно всем будет точно. А для самого Аршавина это лучшая возможность отмазаться за «наши ожидания».

МИХАИЛ ГАЛАКТИОНОВ, 37 ЛЕТ

Клуб: молодежная сборная России

Достижения: нет

Самый «технический» кандидат. Несмотря на молодой по тренерским меркам возраст, Галактионов тренирует уже лет 15 и очень долго находится в различных сборных России. Доверенное ему поколение Галактионов вывел на чемпионат Европы, и хотя там получилось плохо, сам факт попадания является определенным достижением. Галактионов очень работоспособен, внимателен к мелочам, уже имеет команду тренеров и прочего персонала, отлично знаком РФС и будет работать за куда меньшую зарплату, чем Черчесов.

Проблема только в том, что широкому зрителю Галактионов не особо известен (никогда не работал над своей медийностью, и очень зря), а РФС нужен сильный пиар-ход. Зато для планомерной и качественной работы на посту тренера сборной он один из лучших и наиболее доступных вариантов. Тем более, что прекрасно знает игроков той самой молодежки, большая часть которых «выпустилась» по завершении чемпионата Европы и теперь стучится в двери первой сборной.

источник: «Советский спорт»
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