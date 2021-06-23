Евгений Гинер: Мы и до Олича рассматривали Березуцкого, но решили попробовать Ивицу. Не сложилось

- Болельщики переживают, почему ЦСКА решился на смену тренера буквально за день до начала сборов. Могли бы прояснить ситуацию?

- Так сложилось по времени. Ивица приехал в Москву 15-го вечером, мы обсудили какие-то вопросы, посмотрели. В чем-то мы расходимся, поэтому решили поменять тренера.

- Он озвучил, что вы разошлись во взглядах по поводу строительства команды. Такие моменты были?

- Мое субъективное мнение – да.

- Исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА назначили Алексея Березуцкого. Почему именно его, и рассматривались ли какие-то другие кандидатуры?

- Мы не рассматривали других кандидатов. Алексея мы рассматривали и до этого. Но решили сначала Ивицу попробовать. Оказалось так, что не сложилось. Поэтому Алексей сегодня тренер команды.

- У нас уже есть два трансфера на вход – Заболотный и Мухин. А вообще сильно изменится команда в межсезонье?

- Не думаю, что поменяется. Я считаю, мы собрали хороший состав. Молодые ребята. Поэтому не думаю, что еще какие-то трансферы будут.

- Наши болельщики переживают еще и о том, что в СМИ часто идут вбросы о существовании неких противоречий между председателем совета директоров и менеджментом клуба. Так ли это?

- Да нет, это полный бред. Я уже говорил о том, что как управлял, так и управляю командой дальше. То, что сейчас у нас появились партнеры, появился совет директоров, считаю, это очень хорошо. Максим Станиславович (Орешкин. Прим. авт.) никуда не лезет. Он занимается не трансферами, составом команды или назначением тренеров, а очень сильно помогает со спонсорами и финансированием клуба. Сейчас мы плотно стоим на ногах. Наши партнеры – ВЭБ, очень сильно нам помогают. Но ни одни, ни другие в спортивную часть вообще не лезут. Можно как угодно все это трактовать, что если совет директоров сегодня утверждает какие-то решения, значит, они решают. Но это не так.