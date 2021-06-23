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Илья Кутепов: Витория уже старается общаться на тренировках по-русски
23 июня 13:42
автор: Сергей Иванов
автор фото: ФК «Спартак»

Илья Кутепов: Витория уже старается общаться на тренировках по-русски

Защитник «Спартака» Илья Кутепов поделился впечатлениями от первых дней работы с новым главным тренером команды Руем Виторией.

- Расскажите, какие у вас впечатления о первых днях работы с новым тренером?
- Вначале сборов закладывается база, идет много беговой работы. У Витории очень много работы с мячом. Мы сразу включились в тренировочный процесс, и нам он нравится. Ребята довольны. Пока никаких индивидуальных бесед не было. Они будут позже. Идет процесс притирки. Тренер смотрит на ребят.

- Как тренироваться в такую жаркую погоду?
- Выбирать нам не приходится. Мы работаем в любых условиях, без разницы жара или холод. Чепзанович все равно над нами издевается (смеется). Ему дают полную свободу действий. Но мы уже приспособились к его нагрузкам. Я бы не сказал, что нам очень тяжело. Наверное, ребятам из «Спартака-2» тяжелее.

- Как вам первые занятия у Витории?
- Руй уже старается общаться на тренировках по-русски. Думаю, у него будет хороший словарный запас. По опыту могу сказать, что португальцы и бразильцы, которые были у нас в команде, хорошо осваивали русский язык.

- Используется ли ваш опыт игры в нападении?
- Ни в коем случае. Это уже пройденный этап. Я даже не знаю с чем сравнить, ведь это совсем не моя позиция. Я привык играть центрального защитника, и поэтому перестраиваться очень сложно. Пока невозможно сказать, по какой схеме захочет играть главный тренер, и какие перестроения у нас будут. На тренировках мы работаем в смешанных группах. Делаем больше игровые упражнения, а не тактические.

- Какой мужик Руй Витория?
- Как мужик – не знаю. Я обычно ими не увлекаюсь. Это шутка. А так не знаю. Пока он присматривается к нам. Тут новый коллектив и другая страна, иной менталитет.

- Нужны ли «Спартаку» игроки, которые вернулись из аренды?
- «Спартаку» все наши футболисты нужны. Думаю, у ребят будет шанс. Пока все себя отлично проявляют. Дальше все будет зависеть от тренера.

- Что вы думаете о новом контракте с клубом и своем возможном уходе из команды?
- Сейчас я думаю только о сборах и подготовке к сезону. У меня нет никаких мыслей ни о контракте, ни об аренде. У нас новый тренер, новая страница. Только время покажет, как будет дальше.

- Вас же наверняка не устроит роль запасного игрока.
- А кому нравится сидеть на лавке?

- Как можете прокомментировать вылет нашей сборной с чемпионата Европы?
- Вообще Евро мы смотрим по-разному. Бывает, командой, бывает, по отдельности. Реакция на вылет России была неудовлетворительная. Ребята и сами это понимают. Надо сделать работу над ошибками и идти дальше.

- Вы как-то поддержали Романа Зобнина после его ошибки?
- С Ромой я переписывался, но сильно не надоедал. Написал ему сообщение, спросил как дела, как состояние, а остальное – наше личное дело.

- Вы тоже могли оказаться в этой команде. Как отнеслись к невызову в сборную?
- Это не мой выбор, а Станислава Черчесова. Так что таких разговоров быть не может.

источник: «Советский спорт»
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