Илья Кутепов: Витория уже старается общаться на тренировках по-русски

- Расскажите, какие у вас впечатления о первых днях работы с новым тренером?

- Вначале сборов закладывается база, идет много беговой работы. У Витории очень много работы с мячом. Мы сразу включились в тренировочный процесс, и нам он нравится. Ребята довольны. Пока никаких индивидуальных бесед не было. Они будут позже. Идет процесс притирки. Тренер смотрит на ребят.

- Как тренироваться в такую жаркую погоду?

- Выбирать нам не приходится. Мы работаем в любых условиях, без разницы жара или холод. Чепзанович все равно над нами издевается (смеется). Ему дают полную свободу действий. Но мы уже приспособились к его нагрузкам. Я бы не сказал, что нам очень тяжело. Наверное, ребятам из «Спартака-2» тяжелее.

- Как вам первые занятия у Витории?

- Руй уже старается общаться на тренировках по-русски. Думаю, у него будет хороший словарный запас. По опыту могу сказать, что португальцы и бразильцы, которые были у нас в команде, хорошо осваивали русский язык.

- Используется ли ваш опыт игры в нападении?

- Ни в коем случае. Это уже пройденный этап. Я даже не знаю с чем сравнить, ведь это совсем не моя позиция. Я привык играть центрального защитника, и поэтому перестраиваться очень сложно. Пока невозможно сказать, по какой схеме захочет играть главный тренер, и какие перестроения у нас будут. На тренировках мы работаем в смешанных группах. Делаем больше игровые упражнения, а не тактические.

- Какой мужик Руй Витория?

- Как мужик – не знаю. Я обычно ими не увлекаюсь. Это шутка. А так не знаю. Пока он присматривается к нам. Тут новый коллектив и другая страна, иной менталитет.